المكتب الإعلامي لحكومة عجمان: كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، موظفين متميزين بمراكز الخدمة الحكومية بالإمارة، بمبادرة "شارة نجم الخدمة"، التي تم الإعلان عنها اليوم، لتكريم الموظفين الذين يقدمون خدمات استثنائية، وفق رصد مشروع "المتسوق السري".

كما كرم سموه خريجي دفعات دبلوم "مقيم منظومة التميز الحكومي"، الذي يُقدم من برنامج عجمان للتميز، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية.

جاء ذلك خلال استقبال الموظفين المكرمين، بحضور سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي والمشرف الأعلى لبرنامج عجمان للتميز، وسعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المنسقة العامة لبرنامج التميز، وذلك في الديوان الأميري بعجمان.

وهنأ سموه المتميزين، وأثنى على جهود الكوادر الوطنية المؤهلة التي تسهم في تطوير العمل الحكومي في الإمارة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أهمية المبادرات التي تسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية، ودفع عجلة التميز، في العمل الحكومي، مشيدا بجهود فريق عمل برنامج عجمان للتميز في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز خبرات الكوادر الوطنية في مجالات الريادة والتميز.

وقال سموه إن إمارة عجمان، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تحرص على أن تكون نموذجا يُحتذى به، في الريادة والتميز الحكومي، وتعمل الحكومة على تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، من خلال تأهيل كوادرها الوطنية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، لتعزيز ثقافة التميز.

ودعا سمو ولي عهد عجمان موظفي الخدمات في الجهات الحكومية، للحرص الدائم على إسعاد المتعاملين بكافة فئاتهم، ومواصلة زيارات المتسوق السري، بشكل مستمر لرصد أصحاب الممارسات الاستثنائية وتكريمهم.

ومنح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي شارة نجم الخدمة، لكل من سالم الزعابي من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري والعريف أول سالم علي عبيد الخضر والمساعد إبراهيم أحمد الحوسني من القيادة العامة لشرطة عجمان، لكونهم أمثلة يحتذى بها في تقديم خدمات استثنائية ومميزة في تلبية احتياجات المتعاملين، وحل مشكلاتهم بسرعة وكفاءة، والتي تم رصدها بناء على تقييم دقيق يشمل عدة معايير من خلال زيارات المتسوق السري.

وقدمت حنان البريكي مديرة مشروع المتسوق السري، شرحا عن المشروع، مؤكدة أن حكومة عجمان تعمل على تحسين تجربة المتعامل من خلال مبادرات ودراسات عدة، ومنها مشروع المتسوق السري، الذي يعقد بشكل مستمر على المدار العام لدراسة رحلة وتجربة المتعامل في مختلف قنوات الخدمة.

وأوضحت أن المشروع يشمل مراكز الخدمة ومراكز الاتصال والمواقع والتطبيقات الذكية، ويتم رصد المشاهدات الاستثنائية للموظفين المتميزين.

من جانبها، قالت أمل الشعالي مديرة مشروع "دبلوم مقيم منظومة التميز" إن المشروع يهدف إلى إعداد وتأهيل متخصصين مواطنين، في مجال التميز الحكومي، بحيث يكون المتخصص قادر على تنفيذ التقييم الخاص بجهة عمله، ورفع تقارير تقييمية لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز المؤسسي، والارتقاء لمستويات متقدمة في رحلتها المستمرة نحو الريادة.

وأضافت أن برنامج عجمان للتميز، يحرص على التنسيق مع برامج الجوائز في الإمارات الاخرى، لانضمام الخريجين لعمليات التقييم لاكتساب مهارات تطبيقية، ما يسهم في تطوير قدراتهم العملية على تطبيق مفاهيم التميز.

وذكرت أنه يتم تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات الضرورية، التي تمكنهم من تعزيز ثقافة التميز، وتبنيها كفكر وممارسة، وتعزيز مفهوم التميز المؤسسي، والمبادئ الأساسية له، والتعريف بالمبادرات والاستراتيجيات المتعلقة بالتميز، بالإضافة إلى تعريفهم بجوانب التنافسية الحكومية، ونماذج التميز المؤسسي ومقارنتها.

ويستهدف الدبلوم الكفاءات المواطنة من الموظفين، في مختلف الفئات التنظيمية والوظيفية، بما في ذلك المدراء ورؤساء الأقسام والفرق، والعاملين في الإدارات المتخلفة.

وقالت الشعالي “ يسهم خريجو دبلوم مقيم منظومة التميز الحكومي في تحقيق رؤية عجمان، في الارتقاء بالإمارة، نحو مستويات جديدة، من التطور والإبداع في مختلف مجالات العمل الحكومي”.

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