في إطار التزامها المستمر بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية الشباب البحريني لسوق العمل، أعلنت شركة عقارات السيف عن إطلاق النسخة الثانية من برنامجها التدريبي "تأسيس"، الذي يهدف إلى تزويد طلبة الجامعات بخبرة مهنية متكاملة تتيح لهم التعرف عن قرب على بيئة العمل المؤسسية واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمسيرتهم المهنية المستقبلية.

ويأتي البرنامج امتداداً لنهج الشركة في الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الطاقات الوطنية الواعدة، من خلال توفير فرص تدريبية نوعية تسهم في ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتمكين المشاركين من استكشاف مختلف المسارات المهنية ضمن قطاع العقارات وإدارة الأصول والمراكز التجارية.

وانطلقت النسخة الجديدة من البرنامج في الأول من يوليو الجاري على أن تستمر لمدة شهرين، حيث يخوض المشاركون تجربة تدريبية قائمة على المشاركة في مهام عدد من الإدارات والأقسام المختلفة في الشركة، بما يتيح لهم الاطلاع على طبيعة العمل في كل منها واكتساب فهم أشمل لمختلف الجوانب التشغيلية والإدارية. إلى جانب الاستفادة من ورش العمل التفاعلية التي يقودها عدد من المسئولين في الشركة، وجلسات الإرشاد والتوجيه المهني واللقاءات المباشرة مع أعضاء الإدارة التنفيذية، فضلاً عن الجولات الميدانية في المشاريع والمراكز التابعة للشركة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، قائلاً "نعتز بمواصلة برنامج "تأسيس" للعام الثاني على التوالي بعد النتائج الإيجابية التي حققتها نسخته الأولى، والتي عكست أهمية توفير فرص تدريبية نوعية للشباب البحريني. ويجسد البرنامج حرص الشركة على المساهمة في إعداد كوادر وطنية تمتلك فهماً عملياً لبيئة الأعمال، بما يعزز جاهزيتها للانطلاق في مسيرتها المهنية ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة".

وأضاف: "يمثل الاستثمار في الشباب أحد الركائز الأساسية لرؤيتنا في مجال الاستدامة المؤسسية، ولذلك نواصل تطوير المبادرات التي تتيح لهم فرص التعلم والتجربة واكتساب الخبرات العملية، بما يساعدهم على بناء مسارات مهنية أكثر وضوحاً وتمكينهم من بناء فهم أعمق لطبيعة بيئة الأعمال الحديثة ومتطلباتها".

من جانبها، صرحت السيدة عبير الشيخ، مديرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة عقارات السيف، قائلة "يستند برنامج "تأسيس" إلى نهج تدريبي يركز على توسيع نطاق الخبرات التي يكتسبها المشاركون خلال فترة التدريب، عبر إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على وظائف وأدوار متنوعة داخل الشركة والتعرف إلى كيفية تكاملها لتحقيق الأهداف المؤسسية. ويمنح هذا النهج المشاركين فهماً أكثر شمولية لطبيعة العمل في القطاع العقاري والمهارات المطلوبة في بيئات العمل الحديثة".

وأضافت: "نحرص على أن تتضمن تجربة المشاركين فرصاً للتعلم من الخبرات العملية والتفاعل مع المختصين في مختلف المجالات، بما يسهم في إثراء معارفهم المهنية وتوسيع آفاقهم حول المسارات الوظيفية المتاحة مستقبلاً، ويعزز استفادتهم من التجربة التدريبية بشكل عملي وهادف".

وسيختتم البرنامج بمشروع تطبيقي نهائي يُكلف به المشاركون، يتيح لهم توظيف المعارف والمهارات والخبرات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب للتعامل مع تحدي عملي مرتبط ببيئة الأعمال. وسيقوم المشاركون بعرض مشاريعهم ومخرجات تجربتهم التدريبية أمام فريق مختص من الشركة، حيث ستخضع المشاريع لعملية تقييم تنافسية يتم من خلالها تكريم المشاركين الأكثر تميزاً، بما يعكس ما حققوه من تطور مهني وشخصي، ويعزز دور برنامج "تأسيس" كمنصة فاعلة لتنمية المواهب الوطنية ودعم تقدمها المهني وتهيئتها لفرص وظيفية واعدة في المستقبل.

وتُعد شركة عقارات السيف إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين، وتمتلك محفظة متنوعة من المشاريع التجارية والترفيهية والعقارية التي أسهمت في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة في المملكة. كما تواصل الشركة أداء دورها الوطني من خلال دعم العديد من المبادرات المجتمعية والتعليمية والرياضية والثقافية، انطلاقاً من التزامها الراسخ بمسؤوليتها تجاه المجتمع البحريني.

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