الوجهة الأمثل لمحبي الرياضة من جميع الأعمار

دبي: تستعد مدينة إكسبو دبي لاستقبال آلاف الزوار في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، (12 و 13 نوفمبر)، وذلك ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 2022، حيث سيتمكن الزوار من جميع الأعمار والقدرات من ممارسة العديد من النشاطات الرياضية، والتي تتضمن سباقات الجري وركوب الدراجات الهوائية وورش عمل كرة القدم، ودروس اليوغا وركوب الدراجات في حديقة الثريا، بالإضافة إلى أكبر تجمع للقفز على الترامبولين، وهي فعالية عائلية حافلة بأجواء المرح والرياضة للكبار والصغار.

وتعد مدينة إكسبو دبي وجهة مثالية لمحبي الرياضة من جميع الأعمار، فالدخول مجاني لكل من يرغب الاستمتاع بالمساحات الخضراء، والأماكن المخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية والحدائق للأطفال، كما أنها مدينة مخصصة للمشاة، ما يجعل بيئتها نقية وتتمتع بهواء نظيف وعليل، يساعد على ممارسة الرياضة والمشي في أجواء صحية متميزة.

وتتعاون مدينة إكسبو دبي مع مجلس دبي الرياضي وتحدي دبي للياقة لتقديم سباق مدينة إكسبو للجري وسباق مدينة إكسبو لركوب الدراجات في مدينة إكسبو دبي، حيث يقدم كل حدث أربعة سباقات على مسافات مختلفة.

وسيقام سباق الجري في 12 نوفمبر من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 10:00 صباحاً، بحيث تكون ساحة الوصل هي نقطة الإنطلاق ونقطة النهاية، وستمر الطرق المخصصة للجري في مدينة إكسبو دبي بالأجنحة والحدائق والمعالم المميزة الأخرى، والدخول مفتوح للمشاركين من جميع الأعمار، وكذلك أصحاب الهمم، ويمكن للمشاركين الاختيار بين أربع مسافات 3 أو 5 أو 10 أو15 كيلومتراً، وتبلغ قيمة الاشتراك في السباق 100 درهم للبالغين و75 درهم للأطفال، وسيحصل المشاركون على قميص السباق وشريحة قياس الوقت الالكترونية وشهادة إلكترونية ومياه للشرب والوجبات الخفيفة وميدالية.

فيما سيقام سباق مدينة إكسبو دبي لركوب لدراجات الهوائية يوم الأحد 13 نوفمبر، من السابعة حتى الحادية عشرة صباحاً ابتداء من بوابة التنقل، ويمكن لما يصل إلى 1000 متسابق أن ينضموا إلى المسار الخلاب، حيث يمكنهم القيادة في مدينة إكسبو دبي والمناطق المحيطة بها باتجاه مطار آل مكتوم الدولي، بمسافات تصل إلى 12 و 18 و 40 و 74 كيلومترا وتبلغ تكلفة المشاركة 100 درهم، تشمل قميص السباق وشريحة قياس الوقت الإلكترونية وميدالية وشهادة إلكترونية ومياه للشرب وجبات خفيفة.

#بياناتحكومية

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ويمكن التسجيل للمشاركة في سباق الجري وسباق الدراجات عبر Premier Online ، بينما يمكن تسجيل المشاركة في باقي الفعاليات عبر https://my.coredirection.com/category-detail/17