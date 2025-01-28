دبي، الإمارات العربية المتحدة،: حصلت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تكريم ضمن فئة "شركاء الريادة من القطاع الخاص" خلال ملتقى الشركاء السنوي الذي نظّمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ويأتي التكريم الذي قدمه سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، المدير العام للدائرة، نظير إسهامات الشركة الفعالة في تطوير القطاع العقاري في دبي وتوجيهه نحو المستقبل.

وعُقد الملتقى بتاريخ 28 يناير في قاعة بني ياس بفندق "جراند حياة" بدبي، حيث جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في صناعة العقارات للاحتفاء بالإنجازات وتعزيز التعاون في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في دبي.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري: "يشرفنا حصولنا على التكريم ضمن شركاء الريادة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تعكس هذه الجائزة التزامنا العميق بالجودة والابتكار في دعم نمو دبي كمركز عالمي للعقارات. إن هذا التكريم يمثل حافزًا لنا جميعًا في عزيزي للتطوير العقاري لنواصل إعادة تعريف معايير التميز في سوق العقارات الذي يشهد تطورًا مستمرًا."

واختتمت عزيزي عام 2024 بتحقيق إنجاز قياسي في تسليم المشاريع وأداء المبيعات. حيث أكملت الشركة آلاف الوحدات عبر 19 مشروعًا ، كما تم التخطيط له في عام 2023، ومن المقرر الآن إكمال 6,979 وحدة أخرى عبر 25 مشروعًا في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، سجلت عزيزي بيع 10,229 وحدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.8٪ مقارنة بعام 2023، مع قيمة مبيعات إجمالية تتجاوز 10 مليارات درهم إماراتي.ويعكس هذا الإنجاز التزام عزيزي بتوفير مساكن متميزة ذات جودة عالية، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في الإمارة.

وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، قامت عزيزي بتطوير أكثر من 8.4 مليون قدم مربع من المساحة المبنية في جميع مشاريعها بدبي، عبر أكثر من 316 طابقًا. حيث تم صب أكثر من 387,329 متر مكعب من الخرسانة واستثمار أكثر من 43.6 مليون ساعة عمل. واحتفلت عزيزي بإنجازات بناء رئيسية وإطلاقات جديدة في عام 2024، بما في ذلك إطلاق ووضع حجر الأساس لــ"برج عزيزي" الشهير، الذي سيصبح ثاني أطول برج في العالم. كما أحرزت الشركة تقدمًا ملحوظًا في مشروع عزيزي "ڤينيس"، المجتمع المستوحى من البندقية في دبي الجنوب. بالإضافة إلى ذلك، حققت تقدمًا كبيرًا في المرحلة الرابعة من عزيزي "ريفييرا"، المجتمع البحري المستوحى من البحر الأبيض المتوسط والذي شهد طلبًا كبيرًا، و"كريك فيوز 3" في مدينة دبي الطبية، و"فيستا" في مدينة دبي للاستوديوهات، "عنبر" في الفرجان، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى.

وعززت الشركة ريادتها من خلال إقامة شراكات استراتيجية وحصد جوائز مرموقة في الصناعة، بما في ذلك جائزة "أفضل مطور مجتمعات". كما استثمرت عزيزي في جهودها الخيرية، حيث تبرعت بمبلغ 600 مليون درهم إماراتي لحملة "وقف الأم"، وقامت برعاية مركز راشد لأصحاب الهمم للعام السادس على التوالي، ودعمت بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم 2025. بالإضافة إلى ذلك، واصلت الشركة دورها كشريك أساسي لكأس دبي العالمي للعام السابع على التوالي، إلى جانب العديد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية المؤثرة الأخرى.

وسيضم مشروع "عزيزي ڤينيس"، وهو أحد أحدث مشاريع عزيزي، أكثر من 36 ألف وحدة في أكثر من 100 مجمع سكني، وأكثر من 109 منازل فائقة الفخامة، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع.

كما يتميز المشروع ببحيرته الضخمة وبلونها الأزرق الكريستالي، مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة. وتكتمل عناصر "عزيزي ڤينيس"، مع وجود المساحات الخضراء الكثيفة، والمصممة بشكل جميل في جميع أرجائه.

ويُعتبر "الحيّ الثقافي" في دبي الجنوب الذي اطلع عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من بين الميزات الرئيسة المخطط لها في مشروع "عزيزي ڤينيس"، والتي ستضم مجموعة من المرافق البارزة، بما في ذلك دار أوبرا تتسع لـ 2500 مقعد في قلب الحيّ، صممتها شركة زها حديد للهندسة المعمارية، وتتميز بتصميم مستقبلي رائد وتكنولوجيا صوتية وبصرية متطورة لضمان تجربة فنية استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، سيضم الحيّ مسرحًا يتسع لـ 400 مقعد يوفر مساحة مرنة مناسبة لمجموعة متنوعة من العروض، مثل الدراما والكوميديا وورش العمل الفنية والفعاليات الصغيرة. وتكمل هذه المساحات قاعة عرض كبيرة تتسع لما يصل إلى 2000 مشارك، مصممة لاستضافة معارض متنوعة كالأعمال الفنية التقليدية والإبداعات الرقمية المبتكرة. كما ستشمل المنطقة أكاديمية متخصصة للفنون المسرحية مكرسة لتطوير وصقل مواهب الفنانين الطموحين، وتلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل المشهد الثقافي النابض بالحياة في الإمارات العربية المتحدة.

ويوفّر هذا المشروع كذلك بوليفارد فاخر للمشاة وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة جذب جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في دبي.

وباعتباره معلماً سياحياً رئيساً، ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل "عزيزي ڤينيس" أكثر من 30 ألف زائر يومياً. وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم، تملكهما وتديرهما عزيزي عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة. وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض، لمنح عشرات الآلاف من الزوار يومياً سهولة الوصول إلى عزيزي بوليفارد وعزيزي أوبرا.

وسيحتوي المشروع على مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيس بتصميم جميل ومناظر طبيعية بطول 4 كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحلات التسوق. وسيركز المشروع بشكل قوي على الأطفال، مع مجموعة واسعة من المرافق المصممة خصيصاً لهم، والعديد من المناطق الآمنة التي يمكنهم التجوال واللعب فيها بحرية. وسيتم تزويد المشروع بالعديد من ميزات الإضاءة المذهلة على واجهات المباني وخارجها، إضافة إلى نوافير المياه الموسيقية والراقصة، التي ستضيف إحساساً ليلياً احتفالياً إلى البحيرة والبوليفارد والأوبرا. وسيتم تزيين عزيزي بوليفارد، والمشروع عموماً، بتصاميم وديكورات فاخرة في كافة المواسم والعطلات والاحتفالات السنوية، ما يزيد من جماله، كواحدة من أكثر المناطق جاذبية للزيارة في دولة الإمارات.

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