دبي، الإمارات العربية المتحدة: حازت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، على جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز "جلوبال بيزنس فايناس" Global Business finance 2025، وهما جائزة "أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات 2025"، وجائزة "أفضل رئيس تنفيذي للعام 2025 في دولة الإمارات"، التي مُنحت لفرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتكرّم جوائز "جلوبال بيزنس فاينانس" المؤسسات والقيادات التي تُرسي من خلال رؤيتها المبتكرة وتأثيرها الإيجابي معايير جديدة في مختلف القطاعات حول العالم. ويأتي فوز عزيزي بهاتين الجائزتين ليُبرز دورها المحوري في مجالات العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية، ويعكس في الوقت ذاته القيادة الاستثنائية لفرهاد عزيزي في توجيه مسيرة النمو المتسارع للشركة وترسيخ حضورها على الساحة العالمية.

وقال فرهاد عزيزي: "نفخر بهذا الإنجاز الذي يكرّم التزامنا بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات، حيث تجسّد هذه الجوائز القيم التي تقوم عليها عزيزي للتطوير العقاري، وتعكس حرصنا على تطوير مشاريع رائدة تُسهم في رسم ملامح أفق دبي العمراني، وتُثري حياة الأفراد، وتُحدث تغييراً إيجابياً في المجتمعات. كما يُعد هذا التكريم شهادةً على الجهود الدؤوبة لفِرق عملنا التي تواصل التزامها بدفع مسيرة نجاح الشركة وترسيخ إرثها."

وتمتد جهود المسؤولية الاجتماعية لشركة عزيزي إلى مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعالم، مع التركيز على الاستدامة والمساواة والصحة ودعم الفعاليات الرياضية. وأقامت المجموعة شراكات مثمرة مع العديد من المؤسسات المعنية بالإدماج الاجتماعي، وقدمت لها تبرعات سخية على مدار السنوات، مثل دعمها لمركز راشد لأصحاب الهمم لمدة ست سنوات، ومركز دبي للتوحد، ومركز المستقبل لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن بين مساهماتها المهمة، تبرعت الشركة بمبلغ 100 مليون درهم إماراتي لحملة "وقف المليار وجبة" لمكافحة الجوع وسوء التغذية عالمياً، بالإضافة إلى 600 مليون درهم إماراتي لحملة "وقف الأم"، قبل أن تعلن عن تبرعها بمبلغ 3 مليارات درهم إماراتي لمبادرة "وقف الأب" التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وهو أكبر تبرع خيري يُقدّمه كيان خاص في تاريخ الدولة. كما يُذكر أن الشركة كانت شريكاً رئيسياً لكأس دبي العالمي على مدار ثماني سنوات.

وعلى الصعيد الدولي، تُشيّد عزيزي أيضاً مرافق حيوية في أفغانستان، بما في ذلك مركزاً لعلاج السرطان، ومستشفى، ومركزاً لغسيل الكلى، وأكبر دار للأيتام في البلاد. كما قدّمت آلاف المنح الدراسية للطلاب الأفغان، ووزّعت 1.5 مليون طرد غذائي على مستوى البلاد لدعم المحتاجين. وفي إطار جهودها الخيرية، أعلنت عزيزي أيضاً عن إطلاق "الحيّ الثقافي" في مشروع "عزيزي ڤينيس"، وهي مبادرة قام بالاطلاع عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

-انتهى-

#بياناتشركات