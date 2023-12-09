أستراليا كانت واحدة من ثلاثة فائزين في سباقات منفصِلة، إلى جانب كندا وفريق ’طيران الإمارات SailGP بريطانيا‘ خلال المنافَسات الحامية في ’ميناء راشد‘

دبي: كانت أستراليا مجدَّداً في وضع مثالي للفوز أخيراً بلقبها الأول في الموسم الرابع، وذلك بعد تألُّقها في اليوم الافتتاحي تحت القيادة الجديدة للبحّار جيمي سبيتهيل خلال منافَسات ’جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار‘ ((Emirates Dubai Sail Grand Prix بالشراكة مع ’بي آند أو ماريناز‘ P&O Marinas)) والمقامة في ’ميناء راشد‘ بدبي. وكانت أستراليا واحدة من بين ثلاثة فائزين في سباقات منفصِلة إلى جانب كندا وفريق ’طيران الإمارات SailGP بريطانيا‘ الحاصل على الرعاية المحلّية، لكنها كانت أيضاً الأكثر مثابرة لتتربّع في المقدِّمة بمجمل السباق.

تعليقاً على هذا، قال جيمي سبيتهيل: "لقد كان إحساساً رائعاً. وبكل تأكيد يُمكِن رؤية أن هذا الفريق يرسي المعايير ضمن الدوري، إذ إنه فريق بارع جداً. وأنا أحاول بكل بساطة تحقيق الهدف وعدم ارتكاب أخطاء كثيرة. ويُمكِنني القول أن المجموعة رائعة والأجواء رائعة أيضاً. فأنا لم أتوقّع الريادة بعد ما حدث أثناء التمرينات، فلقد كان ذلك صادماً جداً ولقد استغرقتُ وقتاً كافياً الليلة الماضية أفكّر بهذا والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها والإبحار بالسرعة من جديد. وأشعر أننا خطونا خطوات جيدة اليوم، وغداً سيكون يوماً آخراً ومختلفاً."

من جهته، قال السير بن آينسلي من فريق ’طيران الإمارات SailGP بريطانيا‘: "لقد كان يوماً صعباً، وكانت النتائج متقلِّبة. فقد توجَّب علينا قطع النقطة الأولى بوضعية جيدة، وهو أمر عانينا لتحقيقه خلال أول سباقين، لكننا تغلّبنا على الصعاب في السباق الأخير وحقّقنا الفوز، وهو ما كان منقِذاً لنا خلال اليوم. والآن نحتاج لسباقين جيدين للوصول إلى السباق النهائي الذي يحدّد من هو الفائز، وهو حال كل يوم أحد رائع. والأمر سيتمحور بالطبع حول العمل كفريق والرياح الخفيفة وإبقاء القارب يسير بالسرعة المطلوبة."

تستمر منافَسات ’جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار‘ بالشراكة مع ’بي آند أو ماريناز‘ في يومها الأخير بتاريخ 10 ديسمبر عند الساعة 2:00 بعد الظهر، ويُمكِن متابَعة مجريات الحدَث عبر قناة ’دبي الرياضية‘. ولمزيد من التفاصيل حول كيفية مشاهَدة السباق حول العالم، يُمكِن زيارة SailGP.com/watch. أما بالنسبة للجمهور في دبي، فلا تزال هناك بعض التذاكر المحدودة التي تتيح مشاهَدة السباقات من قلب الحدَث بالقرب من الماء، لذا، يُمكِن للراغبين بهذا زيارة الموقع SailGP.com/Dubai.

جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار بالشراكة مع ’بي آند أو ماريناز‘

سباقات اليوم الثاني: الأحد 10 ديسمبر الساعة 2:00 – 3:30 بعد الظهر بتوقيت الخليج القياسي

الترتيب بعد اليوم الأول من ’جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار‘ بالشراكة مع ’بي آند أو ماريناز‘

1/ أستراليا 26 نقطة

2/ نيوزيلندا 21 نقطة

3/ كندا 21 نقطة

4/ طيران الإمارات بريطانيا 20 نقطة

5/ فرنسا 20 نقطة

6/ سويسرا 14 نقطة

7/ روكوول الدنمارك 14 نقطة

8/ إسبانيا 13 نقطة

9/ ألمانيا 8 نقاط

10/ الولايات المتحدة الأمريكية 7 نقاط

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-انتهى-

حول SailGP

SailGP هو سباق القوارب الشراعية الأكثر إثارة في العالم. وتضم البطولة الدولية فِرقاً وطنية تتنافس في سباقات قصيرة ومكثَّفة في أماكن شهيرة على غرار الستادات في جميع أنحاء العالم. ويتميّز سباق الحركة السريعة وعالي التقنية بتنافُس أفضل الرياضيين في رياضة الإبحار عبر يخوت شراعية متماثلة من فئة F50 المزعنَفة البالغ طولها 50 قدماً والتي تطوف فوق الماء وتُبحر بسرعات تقترب من 100 كلم بالساعة. ويتم تنظيم سباقات SailGP أيضاً من أجل تحقيق مستقبل أفضل، والترويج لمبادرَة ريادية تتمحور حول عالم يستمدّ الطاقة من الطبيعة. لمزيد من المعلومات، يُمكِن زيارة الموقع الرسمي SailGP.com.