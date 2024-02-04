أ.ش.د-أخبار شرطة دبي: تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يرافقه اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، منافسات بطولة شرطة دبي للألعاب الالكترونية للنسخة الخاصة بتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 (سوات)، بمشاركة 40 لاعباً يتنافسون في لعبتين الكترونيتين ضمن 8 فرق، 6 فرق للرجال، وفريقين للنساء.

وأثنى معالي القائد العام لشرطة دبي على جهود الفرق القائمة على تنظيم هذه البطولة، خاصة وأنها تُقام في ضوء تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 (سوات)، التحدي العالمي الذي استقطب فرقاً تكتيكيةً من 48 دولة، وهو الأمر الذي يُعزز دعم أهداف بطولة الألعاب الالكترونية في التوعية بعدد من القضايا المهمة على نطاقٍ عالمي، كالتعاملات المالية الالكترونية والحذر من الوقوع في الابتزاز والاحتيال الالكتروني.

واستمع معاليه من الرائد عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الالكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى تفاصيل البطولة التي تستمر يومي السبت والأحد، ويتنافس فيها 40 لاعباً في لعبتين ضمن 8 فرق، 6 فرق للرجال، وفريقين للنساء، وتتنافس في اليوم الأول 4 فرق في لعبة (كاونتر سترايك 2)، في حين تتنافس 4 فرق أخرى في اليوم الثاني في لعبة (فالورانت)، وتُقام 3 مباريات على مدار اليومين المتتالين في الخيمة الرئيسية لتحدي (سوات)، ويحصل الفائز الأول في كل بطولة على مبلغ 15 ألف درهم، في حين يحصل الفائز الثاني على 10 آلاف درهم، بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 50 ألف درهم. هذا إلى جانب تخصيص الأيام الثلاثة التي تلي بطولة الألعاب الالكترونية للجمهور الخارجي، بحيث تُتاح لهم فرصة المشاركة في مسابقات وألعاب الكترونية ترفيهية مجاناً.

#بياناتحكومية

-انتهى-