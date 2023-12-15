عبدالله غرفة عجمان تشارك في القمة العربية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمراكش

المويجعي: الحاضنات الصناعية والابتكار أساس لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة

شارك سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ممثلاً عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، في أعمال القمة العربية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ـ الإسكوا، بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية.

استمرت أعمال القمة على مدار 3 أيام من 12 إلى 14 ديسمبر في مراكش ـ المملكة المغربية، بحضور سعادة يونس سكوري ـ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والجهات الحكومية والغرف التجارية والمؤسسات المعنية بدعم وتمكين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، لمناقشة وتعزيز فرص ريادة الأعمال في المنطقة العربية.

وأشاد سعادة عبدالله المويجعي، بدور القمة العربية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدفع قدماً بتطوير مجال ريادة الاعمال في المنطقة العربية وتوفير منصة إقليمية لمناقشة هذا القطاع الهام والرئيسي في نمو اقتصاديات الدول، لاسيما وان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي من 80 إلى 90% في العديد من الدول، مشيراً ان القمة تهدف إلى تحفيز وإلهام أصحاب ورواد الأعمال العرب من خلال نماذج الأعمال الإقليمية والعالمية وقصص النجاح وتنمية الشراكات بين الجهات المشاركة وتوفير فرص التقاء المسؤولين وصناع القرار مع أصحاب الاعمال وتبادل المعرفة والخبرات.

وأكد سعادة عبدالله المويجعي، أن غرفة عجمان حريصة على المشاركة في الفعاليات المعنية بريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمتابعة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات وذلك ضمن مساعي الغرفة وتكثيف جهودها لدمج التقنيات الحديثة وأدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الاقتصادي والصناعي وتعزيز دورها كحاضنة أعمال مستدامة تهدف إلى توجيه الشباب للانطلاق والبدء بتنفيذ أفكار ومشاريع مبتكرة.

كما افاد ان مشاركة غرفة عجمان في أعمال القمة يساهم في تطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج لإمارة عجمان كوجهة مثالية للاستثمار.

وأكد أن تنوع أعمال القمة من جلسات وورش عمل تفاعلية متخصصة عزز من توجيه أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تكوين الشراكة والاندماج بهدف تطوير الاعمال وزيادة الإنتاجية، إلى جانب تسليط الضوء على حاضنات الأعمال وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا الرقمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية الشاملة والمستدامة.

وتضمنت القمة مجموعة من ورش العمل التفاعلية ومنها "ورشة تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة وأهميته في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وورشة حول أهمية الحاضنات الصناعية والتكنولوجية ومسرعات الأعمال ودورها في دعم ومساندة رواد الأعمال الشباب، وورشة بعنوان ـ توظيف الابتكار والتقنيات الرقمية لدعم منظومة القطاع الصناعي".

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن القمة تناولت عدة مجالات ومنها "التقنيات ونماذج الأعمال الخضراء، تمكين الصناعات الإبداعية، تسريع التجارة الإلكترونية، فرص وجاهزية التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة، تمويل الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، كيفية بدء الأعمال التجارية".

وعلى هامش أعمال القمة العربية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التقى سعادة عبدالله المويجعي مع عدد من كبار المسؤولين وممثلي غرف التجارة المشاركين من الدول العربية ومسؤولي الجهات المعنية بريادة الاعمال لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.

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