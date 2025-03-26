أعلن بنك بوبيان عن تولي عبدالله عبدالمحسن المجحم منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والخاصة، في خطوة تعكس التزام البنك بتطوير استراتيجية التركيز على كفاءاته الوطنية في بيئة العمل الداخلية ويُعزز من التميز والنمو في قطاع خدماته المصرفية.

ويُعد المجحم من الكفاءات الوطنية والمصرفية المتميزة، حيث كان له دورًا محوريًا في تطوير قطاع الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة في بنك بوبيان، مستندًا إلى خبراته التي تصل إلى أكثر من 25 عامًا في القطاع المصرفي والمالي، والتي اكتسبها من العمل في عدة مؤسسات مرموقة في دولة الكويت.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية البنك لتعزيز الكفاءات الوطنية وتمكين قياداته المصرفية، وحرصه على تبني نموذج عمل مستدام يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري كأحد أهم عوامل النجاح في القطاع المصرفي، بما يُعزز من رؤيته لتطوير استراتيجية رفع الأداء وترسيخ مكانة بنك بوبيان وريادته في السوق المحلي.

** مهام المنصب القيادي

ومن خلال منصبه كنائباً للرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والخاصة، يتولى المجحم مسؤولية قيادة وتطوير استراتيجيات النمو والتوسع في قطاع الخدمات المصرفية المتميزة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، إلى جانب تنمية محفظة الخدمات المصرفية الخاصة، وتطوير الحلول المصرفية الشخصية، لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة وفق أفضل المعايير العالمية.

علاوة على ذلك، تعزيز قاعدة العملاء، وتحقيق النمو المستدام، و تطوير العلاقات مع العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية. كما يسهم في تصميم وتنفيذ استراتيجيات جديدة لتنمية نموذج الأعمال، وابتكار منتجات مصرفية أكثر تنافسية، بما يتماشى مع توجهات البنك نحو التميز والريادة في القطاع المصرفي الإسلامي.

** خبرات متنوعة

ومنذ بداية انضمامه إلى بنك بوبيان في عام 2021، شغل المجحم منصب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة، ومع عام 2022 تولى منصب رئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة.

وحصل المجحم على بكالوريوس المحاسبة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة الكويت بتقدير امتياز، كما وأنه مجاز ايضاً كمدقق حسابات معتمد في دولة الكويت. هذا بالإضافة إلى اجتيازه للعديد من الدورات التدريبية وبرامج تطوير القيادات التنفيذية داخل وخارج دولة الكويت، بما في ذلك برامج مرموقة من Harvard وLondon Business School، إلى جانب إلى حصوله على شهادات مهنية متخصصة في مجال عمله من هيئات عالمية مرموقة.

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