قدموا أحدث خطوط الموضة في عالم الذهب والألماس والأحجار الكريمة

المعرض عزز حضور العلامات التجارية العالمية في أسواق المنطقة

الشارقة، يشهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يختتم فعالياته في مركز إكسبو الشارقة مساء اليوم الأحد، إقبالاً لافتاً من الزائرين للاستفادة من الفرص الاستثنائية والجوائز القيّمة التي خصصها المعرض لروّاده في نسخته الـ52، والاطّلاع على ما تفرد به الحدث من عروض حصرية لمجموعات نادرة من الذهب والمجوهرات والساعات، إلى جانب العرض المتنوع لآخر خطوط الموضة المصممة من الألماس والأحجار الكريمة التي قدمها أكثر من 500 عارض وشركة من أهم الأسماء والعلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة بتصميم وصناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية والماسية.

وأكد عارضون دوليون أهمية الحدث بصفته منصة فريدة لعرض منتجاتهم وابداعاتهم، وأحدث ما توصلت إليه خطوط الموضة في عالم المجوهرات والساعات، وتصاميم الأحجار الكريمة واللؤلؤ والألماس، مشيدين بتميز المعرض الذي يقام بدعم مباشر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وأثره الإيجابي على نمو أعمالهم وتعزيز حضورهم في أسواق المنطقة.

تميز المشاركة

وأشار سلطان شطاف، المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة، إلى أن المركز وفر للعارضين الأجواء الملائمة لتقديم أحدث منتجاتهم من الذهب والمجوهرات بشكل متميز بما يتماشى مع مكانة الحدث الذي يقام مرتين سنوياً، وسط إقبال واسع من التجار والعلامات التجارية الكبرى على المشاركة، وتقديم مجموعاتهم المتميزة للزائرين مع توفير العروض والجوائز التي تستقطب رواد المعرض في كل دورة، موضحاً أن المعرض يشكل قيمة مضافة للعارضين الذي يهدفون من خلال المشاركة فيه إلى تحقيق فرص البيع المباشر القوية، ونشر علاماتهم التجارية على نطاق واسع، ونمو أعمالهم، وتعزيز حضورهم في المنطقة الخليجية التي تشتهر بالقوة الشرائية في قطاع المجوهرات والساعات الفاخرة.

الحدث الأبرز

وعبر جاك رومير، عارض من سنغافورة، عن إعجابه بمستوى التنظيم الراقي الذي شهده معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، واصفاً إياه بالحدث الأبرز الذي يشارك فيه لعرض مجوهراته بعد مشاركته الأخيرة في معرض سنغافورة الدولي للمجوهرات 2023، المعرض الدولي للمجوهرات والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة الذي يقام سنوياً في بلاده.

وأكد روني فيللين، عارض من إيطاليا، أن توزيع العارضين على مساحة 30 ألف متر مربع بهذه الحرفية أعطت لكل عارض خصوصية، ومنحته القدرة على تقديم عرضه من المجوهرات والساعات الثمينة بشكل يلفت الأنظار ويبرز القطع بصورة واضحة أمام الجميع، ما زاد من قيمة المشاركة في المعرض، وجعله واحداً من أبرز الوجهات التجارية في صناعة المجوهرات بالمنطقة.

وأشار اينيست رانانوكيرو، عارض من تايلاند، إلى أنه يشارك على الدوام في دورات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، وهو يلمس حُسن التنظيم والاهتمام بالعارضين والزائرين في كل دورة، مؤكداً حرصه على المشاركة في المعرض لأهمية الحدث في الترويج لتصاميمه الخاصة التي تجذب أنظار الزوار وتحقق مبيعات مميزة، على حد وصفه.

وقد شارك في "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" نخبة من كبار المتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في هذا القطاع، والتي عرضت تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023-2024 على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع.

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