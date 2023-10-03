البرنامج الذي تدعمه دبي العطاء ويجري تنفيذه بالشراكة مع اليونيسف يهدف إلى إنشاء بيئات تعليمية شاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجتمع "آرت بي إيه بارت" (Art be a Part)، وهو مجتمع دولي متنامي من الفنانين مقره دبي، عن أنه سيتم تخصيص عائدات المزاد الثاني الذي ضم أعمال فنية من جميع أنحاء العالم، لاطلاق برنامج تعليمي قائم على الفن للأطفال المحرومين في الهند، وذلك من قبل اليونيسف وبالشراكة مع دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

متحدثةً عن أهمية البرنامج، قالت مِدها ناندا، مؤسِسِة مجتمع "آرت بي إيه بارت": "إن هذا البرنامج التعليمي الرائد سيفيد الأطفال من جميع أنحاء الهند، بما في ذلك الأطفال من أصحاب الهمم وأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية. يسعدنا أن نوفر الدعم لبرنامج اليونيسف ودبي العطاء، والذي يعالج بشكل أساسي المتطلبات الأكثر أهمية للأطفال المحرومين في الهند، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى المجتمعات المهمشة".

وأضافت ناندا: "باعتبارنا مجتمعاً مكرساً لدعم القضايا الإنسانية، فإن أولويتنا هي تقديم المساعدة حيث تشتد الحاجة إليها. ومن دواعي سرورنا بشكل خاص أن هذا البرنامج سيستخدم الفن كجزء أساسي من العملية التعليمية".

كما أعلنت الفنانة والناشطة في المجال الإنساني ناندا أن حفل العشاء والمعرض والمزاد السنوي الثاني لمجتمع "آرت بي إيه بارت" والذي أقيم ليلة الجمعة الماضية في دبي حقق عائدات بلغت أكثر من 600,000 درهم إماراتي، حيث سيتم تخصيصها لبرنامج دبي العطاء ومنظمة اليونيسف في الهند".

بدورها قالت آمال الرضا، رئيس إدارة علاقات المانحين والشراكات في دبي العطاء: "نحن ممتنون للغاية لمِدها ناندا ومجتمع ’آرت بي إيه بارت‘ لدعمهما الكبير، ونتطلع إلى تأدية دور فاعل في دعم برنامج الأطفال في الهند، بما في ذلك الأطفال أصحاب الهمم. إن التركيز على التعليم القائم على الفن يجعل هذه المبادرة ذات معنى خاص، لأنها لا تسعى إلى إزالة الحواجز فحسب، بل تطمح أيضاً إلى إنشاء بيئات تعليمية جامعة تعزز الإبداع والتنوع والتنمية الشاملة."

من جهته، قال راهول بانسال، رئيس شراكات القطاع الخاص وجمع التبرعات في يونيسيف الهند: "يسرنا أن نعرب عن امتناننا العميق لمجتمع ’آرت بي إيه بارت‘ ودبي العطاء على دعمهما المستمر الذي لا يقدر بثمن. إن التزامهما يلعب دوراً أساسياً في تعزيز مهمتنا المتمثلة في توفير التعليم السليم وإنشاء بيئات شاملة للأطفال".

وشارك في معرض مجتمع "آرت بي إيه بارت" الثاني فنانين من دولة الإمارات، وإيطاليا، والهند، وتشيلي، وإيران، واليابان، والإكوادور، وجنوب أفريقيا، وألمانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، وأوكرانيا، وإسبانيا، وسنغافورة، والمكسيك. وتم تنظيمه في فندق تاج في الخليج التجاري بدبي، وهو جزء من مجموعة داون تاون فينشرز، الراعي الرئيسي للحدث.

ومن بين الأعمال الفنية التي بيعت بالمزاد بمبلغ 360,000 درهم إماراتي منحوتة للفنان الإيطالي المعاصر ذو الشهرة العالمية لورنزو كوين، نجل أسطورة هوليوود أنتوني كوين.

#بياناتحكومية

- انتهى -

حول دبي العطاء:

منذ تأسيسها، تعمل "دبي العطاء" - جزء من "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"- على توفير فرص التعليم السليم للأطفال والشباب في البلدان النامية من خلال تصميم وتمويل البرامج الطموحة التي تتسم بالفاعلية والاستدامة ,والقابلة للتوسع. وحتى اليوم، نجحت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في إطلاق برامج تعليمية لمساعدة ما يزيد عن 21 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً.

وتلعب "دبي العطاء" دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان التعليم السليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتدريب التقني والمهني وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة. علاوة على ذلك، تتبنى دبي العطاء نهجاً استراتيجياً لتحسين مستوى إلتحاق الطلاب ونتائج التعلم من خلال نموذج متكامل للصحة المدرسية والتغذية الذي يتكون من أنشطة التخلص من الديدان المعوية في المدارس، والتغذية المدرسية، وتوفير المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية في المدارس.

دبي العطاء هي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، فضلاً عن كونها منظمة غير حكومية مسجلة تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير (IACAD)، الجهة المنظمة للأنشطة الخيرية في دبي. وتعتبر المنظمة الإنسانية العالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مخولة بجمع التبرعات من خلال التبرعات المباشرة أو حملات جمع التبرعات، فضلاً عن إستخراج جميع التصاريح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

يعتبر العمل التطوعي أداة قوية بالنسبة لدبي العطاء من أجل إشراك أفراد المجتمع في مواجهة تحديات التنمية. تجمع دبي العطاء كافة أطياف المجتمع الإماراتي من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات التطوعية والتوعوية المرتبطة بمهمتها العالمية.

المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: www.dubaicares.ae