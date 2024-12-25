المحرق، البحرين: كرمت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، 15 وكيل سفر بأفضل مبيعات للعام فيما تم تقدير 7 وكلاء سفر بأفضل مبيعات من الدرجة الممتازة، و5 من الشركاء التجاريين لدورهم المتميز في تعزيز مبيعات طيران الخليج عن هذه الفئة، في مبادرة تجسد التزام الشركة بتعزيز شراكاتها وتقدير مساهمات شركائها في نجاحها المستمر ومواصلة تطورها لتقديم تجربة سفر استثنائية لعملائها. وتأكيداً على دورهم في مواصلة خطى نجاحها ومسيرة تطورها

واشتمل الحفل على تقديم جوائز تقديرية بناءً على الأداء المتميز وتحقيق معدلات عالية من الإيرادات بالإضافة الى دورهم المتميز في تعزيز مبيعات طيران الخليج على مدار العام.

ويُجسد حفل التقدير أهمية العلاقات الاستراتيجية في تحقيق نجاحات طيران الخليج، حيث سلّط الضوء على الإنجازات المشتركة لوضع أسسٍ قوية لمزيد من التعاون والنمو المشترك بين الناقلة وشركائها من وكلاء السفر والشركات، مما ينسجم مع توجه طيران الخليج لتقديم خدمات عالمية المستوى للمسافرين،

طيران الخليج: تاريخ عريق من التميّز

تعد شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، من أوائل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة بتسيير برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى وجهات متنوعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)، استناداً إلى تقييمات المسافرين لرحلات الطيران، وحصلت على هذا التصنيف لعام 2025. كما نالت لقب "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

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