المنامة، البحرين: شاركت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، في معرض " أي تي بي " برلين السياحي الدولي، الذي يعتبر أحد أكبر معارض السياحة والسفر في العالم. الذي أقيم خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس 2024 في العاصمة الألمانية، برلين، ضمن الجناح الخاص بمملكة البحرين في إطار التزام الناقلة الراسخ بالترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية وتجارية فريدة على خارطة السياحة الدولية.

ويعتبر المعرض منصة مهمة تجمع قادة ورواد قطاع السياحة العالمي من مختلف دول العالم تحت سقف واحد، حيث استقطب عارضين من أكثر من 160 دولة مختلفة، ما شكل فرصة هامة لشركة طيران الخليج لعرض منتجاتها المتنوعة ولقاء شركائها المحليين والإقليميين وبحث سبل التعاون معهم اضافة الى توثيق عرى العلاقات التجارية واغتنام الفرص الاستثمارية التي يزخر بها القطاع السياحي الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر شبكة طيران الخليج العالمية الممتدة.

وكانت طيران الخليج قد اطلقت خدماتها الى اوروبا في عام 1974 منذ إطلاق أولى رحلاتها إلى أمستردام ونمت رحلاتها بشكل مضطرد تماشيا مع نمو الطلب من خلال إطلاقها للوجهات الموسمية، بما في ذلك الرحلات الصيفية التي تمت إضافتها مؤخرًا إلى نيس وجنيف ومالقة وبودروم.

تحرص طيران الخليج على التواجد والمشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية الهامة انطلاقاً من التزامها بتعزيز ربط مملكة البحرين بالوجهات العالمية، والترويج للمكانة السياحية التي تتبوأها المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب التزامها تجاه عملائها بتوفير خيارات أوسع لوجهات السفر.

نبذة عن طيران الخليج

بدأت شركة طيران الخليج تشغيل عملياتها في عام 1950، وتعتبر من أقدم شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تشغل الشركة برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 40 وجهة في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، شبه القارة الهندية، الشرق الأقصى.

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