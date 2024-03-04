الناقلة الوطنية تعزز من شراكتها الممتدة على مدى عقدين كراعٍ رسمي لسباقات الفورمولا واحد في البحرين.

آلاف المتفرجين شاهدوا تحليق طائرة الناقلة من طراز بوينج 9-787 دريملاينر فوق حلبة البحرين الدولية إيذاناً ببدء السباق.

المنامة، البحرين: احتفلت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، والراعي الرسمي لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد للعام 2024، بالذكرى العشرين لرعايتها للسباق، حيث كان لطيران الخليج دور هام في نجاح السباق منذ انطلاقته التاريخية في الشرق الأوسط في عام 2004.

وتفخر طيران الخليج برعايتها لسباقات الفورمولا واحد منذ انطلاقتها الأولى في المملكة؛ حيث عملت الناقلة على نقل الملايين من محبي رياضة السيارات إلى مملكة البحرين من أرجاء شبكة وجهاتها الدولية لحضور هذا السباق المفضل لدى العديد من مشجي سباقات السيارات، والذي كان له الفضل في انتشار سباقات الفورمولا واحد في منطقتي الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون بشكلٍ كبير.

فقبل دقائق من انطلاق الجولة الأولى في الموسم، حلّقت طائرة طيران الخليج من طراز بوينج 9-787 دريملاينر باستخدام وقود الطيران المستدام (SAF) في إطار استراتيجيتها الشاملة لخفض بصمتها الكربونية وسط حضور جماهيري بلغ عدده 100 ألف متفرج وذلك في مجموع أيام السباق وبحضور بلغ 37 ألف شخص في يوم السباق.

وحلقت دريملاينر 9-787، للعام الرابع على التوالي، على علو 500 قدم فوق الحلبة يشغلها 3 طيارين بحرينيين متمرسين وهم كل من القبطان يوسف أكبري والقبطان غازي حميدان والقبطان نبيل خنجي.

وتغتنم شركة "طيران الخليج" هذه المناسبة لرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظهم الله ورعاهم، بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد للعام 2024م، والتي اختتمت فعالياتها على حلبة البحرين الدولية. حيث أن تنظيم وإقامة هذه الفعاليات العالمية يعزز من مكانة المملكة كلاعب رئيسي على ساحة الرياضات العالمية.

وفي مبادرة مجتمعية أخرى ساهمت بها الناقلة الوطنية في سباق الفورمولا واحد؛ دعت طيران الخليج 20 عضواً من أعضاء الفريق الوطني للكارتينغ ذوي الأعمار من 12 – 16 عاماً على مدى اليومين الثاني والثالث من فعالية الفورمولا واحد، حيث تعاونت الناقلة مع عدد من الشركات الوطنية الأخرى لإقامة الجولات التعريفية لهؤلاء الأعضاء في حلبة البحرين الدولية.

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نبذة عن طيران الخليج

بدأت شركة طيران الخليج تشغيل عملياتها في عام 1950، وتعتبر من أقدم شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تشغل الشركة برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 40 وجهة في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، شبه القارة الهندية، الشرق الأقصى. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

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