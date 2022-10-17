المنامة، مملكة البحرين: احتفلت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين والطيران الأكثر تطوراً في العالم – مؤخراً بمرور أربعين عاماً على بدء رحلاتها المباشرة بين مملكة البحرين والجمهورية الهيلينية، وذلك بتنظيم مطار أثينا الدولي لاحتفالية بهذه المناسبة في أثينا بالتعاون مع الناقلة. الاحتفالية تضمنت فعالية لممثلي الصحافة والإعلام تفاعلوا فيها مع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي وأعضاء الإدارة التنفيذية للناقلة ومسئولي مطار أثينا الدولي حول آخر المستجدات للجهتين.

كما اشتملت الاحتفالية على فعالية لممثلي الصناعة، حيث حصل الرئيس التنفيذي لمطار أثينا الدولي د. يانيس باراكيس، ورئيس الاتحاد الهيليني لوكالات السياحة والسفر السيد ليساندروس تيليديس، واللواء القائد العام لشرطة مطار أثينا الدولي السيد كوستانتينوس ماركوبولوس، وأصحاب ومدراء مشغلي الجولات السياحية، ووكلاء السياحة والسفر، ووكلاء الشحن على آخر مستجدات وأخبار الناقلة من القبطان العلوي.

وقد صرح القبطان العلوي بهذه المناسبة قائلاً "تتمتع مملكة البحرين واليونان بعلاقات تجارية قوية، وتثمّن طيران الخليج خط أثينا الذي يربط بين البلدين ويؤمن نقل السياح إلى كلا الوجهتين. لقد انتهت للتو رحلاتنا الموسمية إلى كل من ميكونوس وسانتوريني، وهو الصيف الثاني الذي نعود فيه بهاتين الوجهتين الرائجتين نظراً لشعبيتهما لدى مسافرينا. وكانت طيران الخليج قد أطلقت مؤخراً برنامجها للتوقف (الترانزيت) في البحرين، حيث يمكن للمسافرين اختيار الإقامة لعدة ليال في البحرين واستكشاف ما تقدمه المملكة لزوارها. ويناسب هذا البرنامج المسافرين اليونانيين عند وصلهم لرحلاتهم من أثينا عبر البحرين إلى الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى. نتطلع للأربعين عاماً القادمة من عملياتنا الناجحة إلى أثينا، ونثق أن مسافرينا في اليونان سيستمتعون بخدماتنا ومنتجاتنا".

من جانبه، عقّب د. باراكيس بقوله "تربط طيران الخليج العالم باليونان على مدى الـ 40 عامًا الماضية، وهي تسيّر رحلاتها منذ العام 2001 من مطار أثينا الدولي "الفثيريوس فينيزيلوس"؛ حيث كانت طيران الخليج ولازالت أحد أكثر شركاء الطيران أهمية لدينا لإسهاماتها الملحوظة في ربط مطارنا ومدينة أثينا. في هذه السنوات الـ 21 من العمليات من وإلى مطارنا، قدمت الناقلة لعملائها الخدمات الممتازة والمنتجات الرائدة، حيث نقلت أكثر من 800000 مسافر على أكثر من 10000 رحلة، مما نتج عنه في العام 2022 زيادة مضاعفة في عدد المسافرين والرحلات الجوية مقارنة بالعام 2019. نود أن نعرب عن أحر تمنياتنا لطيران الخليج بالمزيد من التطور في سوق أثينا، كما نؤكد على التزامنا بمواصلة تعاوننا الوثيق والناجح على مدار الأربعين عامًا القادمة."

دشنت طيران الخليج رحلاتها المباشرة بين البحرين وأثينا في العام 1980، حيث تعد أثينا إحدى الوجهات الجاذبة لمسافري الناقلة على مدى شبكة وجهاتها. يمكن حجز رحلات الناقلة عبر الاتصال بمركز الاتصال الدولي الذي يعمل على مدار الساعة على الرقم (+973) 17373737، أو على تطبيق الناقلة للجوّال، أو بزيارة أحد مكاتب مبيعات طيران الخليج أو وكلائها المعتمدين.

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