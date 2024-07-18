شكلت مشاركة "طيبة للاستثمار" مؤخراً في الاحتفال بعام الإبل 2024 مناسبة للمساهمة في المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة السعودية بهدف تعزيز السياحة الثقافية والمحلية، والتعريف بالقيمة الثقافية والحضارية للإبل، وعلاقتها الراسخة بأصول المملكة العربية السعودية عبر التاريخ. كما جاءت المشاركة في إطار دعم الشركة للاستراتيجية الوطنية للسياحة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الهوية الثقافية والتراثية للمملكة ورفع جاذبيتها كوجهةٍ عالمية للسياحة والترفيه، وجذب 150 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2030.

وشاركت الشركة في الأنشطة والفعاليات المتنوعة، خصوصاً الثقافية والتوعوية منها ضمن استعدادات سلسلة فنادقها لمواكبة موسم "صيف السعودية"، وشكلت مشاركة "فندق وأجنحة هوليداي إن الجبيل، فندق وأجنحة هوليداي إن تبوك، فنادق مكارم، فندق كروان بلازا قصر الرياض، وفندق ماريوت مطار الرياض" فرصة لتقديم أطباقٍ خاصة بالمناسبة تتضمن عناصر غذائية من الإبل، وعرض مجموعة منتجات وحرف يدوية وتقديم هدايا تذكارية للضيوف والزوار تعكس الارتباط الوثيق للمنطقة عموماً والمملكة خصوصاً مع الإبل، ما يميّز هويتها وكان مصدر فخرٍ لها عبر التاريخ.

والجدير ذكره أنَّ "طيبة للاستثمار" تواكب باستمرار مبادرات وزارة الثقافة لإدارج المحتوى المحلي في فنادقها ومنشآتها، وكانت قد شاركت في دعم مبادرات عام الخط العربي والقهوة اسعودية والشعر العربي، وتفعيل مواسم الثقافة مثل موسم رمضان الثقافي والأيام الوطنية.

عن طيبة للاستثمار

تأسست شركة طيبة للاستثمار في العام 1988، كشركةٍ رائدة في قطاعات الضيافة والعقارات في المملكة العربية السعودية؛ وهي شركة ذات سمعة عريقة في قطاع الفنادق وإدارة الممتلكات والمرافق والتطوير العقاري وإدارة الأصول، ولديها محفظة متنوعة من المشاريع تضم أكثر من 39 منشأة، تشمل فنادق ومجمعات سكنية ومراكز تجارية، بإجمالي أكثر من +7,700 مفتاحاً وأكثر من +20 عقاراً إضافياً قيد التطوير.

تلتزم طيبة للاستثمار بتقديم خيارات استثنائية للضيافة والإقامة عبر مجموعتها من العلامات التجارية السعودية المتخصصة في هذا المجال. ويشمل ذلك فنادق العقيق، فنادق مكارم، نور من مكارم، ومجتمعات دور. كما أنَّ شراكتها مع عددٍ من أشهر العلامات التجارية عالمياً مثل فنادق ومنتجعات IHG، وماريوت الدولية، وأكور، وفنادق ومنتجعات ميلينيوم، وهيلتون العالمية تعزز قدرتها على تقديم وتطوير مجموعةٍ واسعة من خدمات الضيافة والإقامة المتميزة التي تناسب كل فئات الضيوف.

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