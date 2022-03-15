المنامة ـاطلع طلبة برنامج الدبلوم المهني في إدارة المخلفات بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي على تجربة إعادة تدوير مخلفات البلاستيك والمعادن والنفايات الطبية والخطرة والاجهزة الالكترونية في مصانع كراون لإعادة تدوير المخلفات، وعاينوا كيف يتم تحويلها إلى مواد أخرى قابلة للاستخدام بطريقة متجددة.

يشار إلى أن برنامج الدبلوم المهني في إدارة المخلفات هو أول برنامج معتمد من نوعه في الخليج والمنطقة العربية خصوصاً بعد حصوله حديثاً على الاعتمادية من قبل المعهد الدولي البريطاني المعتمد لإدارة المخلفات

أوضحت منسقة البرنامج، رئيسة قسم الموارد الطبيعية والبيئة، أستاذ الهندسة البيئية المساعد بكلية الدراسات العليا، الدكتورة سمية يوسف هذه الزيارات الميدانية تثري الحصيلة المعرفية لدى طلبة الدبلوم القادمين من مختلف القطاعات من دول المجلس كالقطاعات البلدية والصناعية والصحي، مشيرة إلى ان إدارة المخلفات اصبحت من أهم تحديات المدن الحضرية حول العالم، وأصبح فهم التلوث البيئي وإدارة المخلفات بطريقة مستدامة أمرًا ضروريًا؛ ومن الضروري ان يستوعب طلبة الدبلوم بشكل عميق أهمية إدارة المخلفات بطرق مستدامة والتوعية بأهمية الإنتاج والاستهلاك المستدامين في منطقتنا من خلال التعرف على مختلف التجارب والمشاريع الناجحة.

هذا، وتعرف الطلبة على طرق التعامل مع المخلفات كمورد وليس كنفايات لتعظيم الاستفادة منها، حيث أن الإنتاج والاستهلاك المستدامين يحدان من هدر الموارد وبالتالي انتاج المخلفات، وادارتها بطريقة مستدامة واعتماد الاقتصاد الدائري، مما يساهم في حماية البيئة والاقتصاد والمجتمع.

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