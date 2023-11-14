بتنظيم من أمريكية الشارقة ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الجامعة الأمريكية في الشارقة مؤخرًا عن الفائزين في المسابقة الإعلامية المرتقبة تحت شعار"الفورية الملحة" ضمن فعاليات "اليوم الإعلامي" الذي أقيم مؤخرًا في الجامعة الأمريكية في الشارقة بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس) وقسم الاتصال الإعلامي في كلية الآداب والعلوم وقسم الفن والتصميم في كلية العمارة والفن والتصميم وبرنامج شراكة التابع لمكتب إدارة الاستقطاب والقبول في الجامعة الأمريكية في الشارقة والشبكة الوطنية للاتصال، راعي جوائز المسابقة.

وقد استقبلت المسابقة، والتي شكلت منصة للشباب والشابات الموهوبين لتناول ظاهرة تغير المناخ عبر مشاريعهم الإعلامية الإبداعية، أكثر من 65 مشاركة من طلبة المدارس الثانوية والجامعات من جميع أنحاء دولة الإمارات، قدموا خلالها أعمالًا إبداعية تؤكد على ضرورة التصدي لظاهرة تغير المناخ. وتم تقييم الفائزين في المسابقة بناءً على أساليبهم المبتكرة وحبكة قصصهم المؤثرة والتزامهم برفع مستوى الوعي حول ظاهرة تغير المناخ.

قال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس": "يلعب الإعلام دورًا محوريًا في تثقيف المجتمع حول القضايا الملحة، وتشكل فئة الشباب جزءًا مهمًا منه، خاصةً حين نشهد تكاتف الشباب، وتوافر عناصر الإبداع والابتكار في التصدي لتحديات التغير المناخي. إنني مؤمن دومًا بالأفكار المستخلصة من عقول الشباب، كونها تقدم حلولًا جذرية ووجهات نظر جديدة ومستدامة لمعالجة التحديات القديمة".

وتابع: "تقوم "شمس" بدعم جيل الشباب، من خلال تمكينها وتشجيعها على صناعة القرار وإحداث التغيير الإيجابي المنشود في المجتمع. وتكمن أهمية وسائل الإعلام المختلفة في الارتقاء بالمجتمعات وتثقيف أفرادها، ليس في منطقتنا فحسب وإنما على النطاق العالمي. نحن نجتمع اليوم في إطار العمل من أجل التغيير المناخي، وأنا متحمس لرؤية القيم الجوهرية للمشروعات الريادية المشاركة".

وفازت كل من طالبتي الجامعة الأمريكية في الشارقة، مريم شرف ووينكسوان سوي، بجائزتين عن فئتي أفضل فيديو وأفضل قصة خيالية عن مشروعهما "الإنسان مقابل الطبيعة".

وحاز المقال المصور للطالبة عزيزة كشاش بعنوان "الاضمحلال والمناخ: إلحاح ملتقط" على جائزة أفضل مقال مصور.

قالت شرف: "لقد منحنا الفوز بهذه الجوائز شعورًا عظيمًا بالإنجاز. إن إنتاج عملنا "الإنسان مقابل الطبيعة" كان له صعوباته، لكن العمل الدؤوب لا يجب أن يتوقف أبدًا".

كما كان من بين الفائزين البارزين على مستوى الجامعات فريق أكاديمية مانيبال للتعليم العالي عن مشروع "عرض أزياء"، حصل على المركز الأول عن فئة أفضل مشروع لوسائل التواصل الاجتماعي. وأما يوجي تشانغ من جامعة برمنغهام دبي فقد أسرت الجماهير بفيلمها الوثائقي المبتكر "فقدان التنوع البيولوجي"، وحصلت على جائزة أفضل فيلم وثائقي تقني.

كما تفوق طلبة المدارس الثانوية في المسابقة، حيث فازت زينة علي رضا من مدرسة المواكب بالمركز الأول عن فئة أفضل فيديو بمشروعها "موجة الحر". وأبهر فريق من مدرسة المعارف الخاصة لجنة التحكيم بمشروعهم "مكافحة تغير المناخ باستخدام طاقة الرياح الصحراوية"حيث حصلوا على جائزة أفضل مشروع على وسائل التواصل الاجتماعي. وحصلت كوميلا كاديروفا، من مدرسة جيمس ميتروبول، على جائزة أفضل مقال مصور عن مقالها المصور بعنوان "الطوارئ". وفازت الطالبة لايا سماحة من مدرسة الشارقةلاالأمريكية الدولية بدبي عن روايتها الخيالية "استيقظ"، وحصلت على جائزة أفضل رواية روائية. كما حصل فريق من أكاديمية رأس الخيمة الأمريكية للبنات على جائزة أفضل تقنية وثائقية عن مشروعهم "ثورة الاستدامة".

وقال الدكتور سهيل دحدل، رئيس قسم الاتصال الإعلامي في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "يسعدنا أن نشهد مواهب المشاركين المبهرة وتفانيهم في معالجة أحد أهم التحديات المعاصرة وهي تغير المناخ. لقد أظهرت هذه المسابقة الإعلامية قوة تأثير التعبير الإبداعي في رفع مستوى الوعي وقيادة التغيير الإيجابي في المجتمع. وتفخر الجامعة الأمريكية في الشارقة بكونها في طليعة المبادرات التي تمكّن الشباب من إحداث فرق في العالم من خلال مشاريعهم الإعلامية الإبداعية".

سيحصل الفريق الفائز عن كل فئة على جائزة نقدية قدرها 2,500 درهم.

تضمن اليوم الإعلامي مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك عروض مشاريع الطلبة الإعلامية، وجلسات حوارية لخبراء الصناعة وحفل توزيع جوائز لتكريم الفائزين في المسابقة.

وبدوره، قال يوسف الطويل، المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة الوطنية للاتصال: "نهنئ الفائزين بالمسابقة، ونقدّر جهودهم في تقديم أعمال أصلية ومبدعة، فنحن في الشبكة الوطنية للاتصال، ومنذ تأسيس شركتنا في إمارة الشارقة، ملتزمون برؤية واستراتيجية إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة تجاه تعزيز الاستدامة وحشد الجهود لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وكلنا ثقة بالنظام التعليمي في الدولة، لا سيما في الجامعة الأمريكية في الشارقة، لما تقدمه من جهود لرفع وعي الشباب، وفتح الآفاق أمامهم لتقديم حلول ومبادرات مؤثرة في الحفاظ على البيئة وحماية الكوكب، لهذا ندعم هذه المبادرة، وننظر إليها بوصفها فرصة لإلهام صنّاع التغير واستثمار إمكاناتهم وطاقاتهم في مواجهة قضية التغيّر المناخي العالمية من خلال قدراتهم في السرد القصصي البصري الإبداعي".

#بياناتحكومية

- انتهى -

حول الجامعة الأمريكية في الشارقة

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضاً من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقراً لأعضاء هيئة تدريس وطلاب على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.