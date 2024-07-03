سليمان خميس الخديم: أهوى القراءة والرياضة ودعم أسرتي مكنني من تجاوز المعاناة

غاية زين الله الكربي: تحدي القراءة العربي أسهم في تنمية مهاراتي وزيادة شغفي بالكتاب

غاية زين الله الكربي: تحدي القراءة العربي أسهم في تنمية مهاراتي وزيادة شغفي بالكتاب عبد الرحمن علي آل علي: أمنيتي الكبرى في الحياة أن أصبح رائد فضاء

دولة الإمارات العربية المتحدة، دبي: استأثر طلبة الإمارات من فئة أصحاب الهمم بالأضواء خلال تصفيات الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي على مستوى الدولة، وصولاً إلى الحفل الختامي وتتويج الفائزين، وكانوا نماذج تحتذى في قوة الإرادة والمثابرة والثقة بالنفس.

وكشفت المنافسة بين الثلاثة الأوائل على مستوى الدولة عن مستويات لافتة في الاجتهاد والتحصيل والقراءة المكثفة المعمقة، والقدرة على الاستيعاب، والتعبير عن الأفكار بدقة كبيرة.

كعادتهم، كتب طلاب وطالبات الإمارات من فئة أصحاب الهمم أسماءهم بحروف مضيئة، وكانوا خلال الدورة الثامنة عنواناً للتفاؤل والثقة بقدرة هذا الجيل على الارتقاء بالواقع المعرفي والثقافي، وتحقيق إنجازات كبرى تعود بالخير على مجتمعهم.

سليمان خميس الخديم.. قهر التحديات

بإرادة لا تلين، استطاع الطالب سليمان خميس سليمان الخديم من الصف الخامس في مجمع زايد التعليمي بدبا الفجيرة، التغلب على تحديات عدة، وعقبات واجهته منذ الولادة، لكنه لم يستسلم وهو اليوم صاحب المركز الأول في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات في فئة أصحاب الهمم.

قرأ سليمان 350 كتاباً متنوعاً، وعمل بجد واجتهاد ما مكنه من تحقيق هدفه والظفر باللقب الغالي.

يقول سليمان خميس الخديم: "ولدت في دبا الفجيرة وأنا أعاني من شلل في أطرافي السفلية، كما واجهت صعوبة في النطق وخاصة في بعض مخارج الحروف، ولكن بفضل دعم أسرتي استطعت التغلب على هذه الإعاقة".

ويضيف: "بتشجيع والدتي لي وشرائها بعض القصص لأقرأها أخذ نطقي في التحسن، والتحقت أيضاً بنادي خورفكان للمعاقين لممارسة التمارين الرياضية واستغلال وقت فراغي بعد الدوام المدرسي وفترة الإجازات، ومن خلال النادي بدأت أمارس كرة السلة وكراسي السباق ورفع الاثقال".

حصل سليمان خميس الخديم على جوائز عدة في كرة السلة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، وجائزة أفضل ممثل على مستوى المنطقة الشرقية، والمركز الأول في مجال الجمباز، والقلادة الذهبية في اللجنة البارالمبية الإماراتية، كما نال المركز الأول لأفضل مجسم مركبة فضائية مبتكرة.

غاية زين الله الكربي.. إرادة لا تلين

اسمها غاية، وليس لغاياتها سقف.. هي الطالبة غاية زين الله الكربي من الصف التاسع في مدرسة الباهية المشتركة بأبوظبي، صاحبة المركز الثاني في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات في فئة أصحاب الهمم.

قرأت غاية 50 كتاباً، وطموحها دائماً المركز الأول، مستلهمة مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله": أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول.

عانت غاية زين الله الكربي منذ ولادتها من الجلوكوما "الماء الأزرق" وهو ما سبب لها ضعف البصر، لكنه لم يقف حائلاً أمام طموحاتها وغاياتها.

تقول غاية: " كبرت وبنيت شخصية قوية قارئة متحدثة، ومن هواياتي القراءة والكتابة والاطلاع وحب السفر للتعرف على الحضارات الأخرى، وهذه هي مشاركتي الثالثة في تحدي القراءة العربي الذي أسهم في تنمية مهاراتي وزيادة شغفي بالكتاب ما ساعدني في كتابة القصص مثل (حلا والنبتة) و (توأم الفضاء)" و أخيراً (حمامة السلام) ".

عبد الرحمن علي آل علي.. درس في الإصرار

يقدم الطالب عبد الرحمن علي آل علي من الصف السابع في مجمع زايد التعليمي - قطاه في الشارقة، نموذجاً ملهماً في قوة الإرادة، وقد استحق أن يكون من بين نخبة أبطال الإمارات في فئة أصحاب الهمم خلال تصفيات الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي على مستوى الدولة، حيث حل في المركز الثالث.

عانى عبد الرحمن من ضعف حاد في بصره، لكنه عاش طفولته مثل أقرانه ومارس هواياته المفضلة كالقراءة وكرة القدم، وكان يقضي بعضاً من وقت فراغه في ممارسة الألعاب الالكترونية.

وعلى الرغم من معاناته من ضعف البصر استطاع عبد الرحمن قراءة 40 كتاباً خلال مشاركته في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي.

يقول عبد الرحمن آل علي إنه لم يسلم من التنمر من بعض زملائه في المدرسة، والتحدي الأكبر الذي واجهه هو عدم قدرته على الجري بسرعة بسبب مشكلته البصرية.

في العام 2023 شارك عبد الرحمن في تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، كما شارك في العديد من المسابقات والأنشطة الثقافية، ويسعى عبد الرحمن آل علي بمثابرة وصبر نحو تحقيق أهدافه المستقبلية، وأمنيته الكبرى في الحياة أن يصبح رائد فضاء.

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