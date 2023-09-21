الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، معرض الأندية الطلابية في الجامعة يوم 19 سبتمبر، والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة 115 نادٍ ومنظمة طلابية وأقسام مكتب شؤون الطلبة، حيث قامت رئيسة الجامعة بجولة على أجنحة الأندية الطلابية والتقت بالطلبة وتعرفت على الأنشطة والعروض التي يقدمها كل ناد. كما رافق الشيخة بدور خلال جولتها أعضاء مجلس أمناء الجامعة الشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون في الشارقة، والسيد أحمد أبو عيدة، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، والسيدة بدور سعيد الرقباني، رائدة أعمال اجتماعية إماراتية.

قدم المعرض بدءًا من لقاء شخصيات تاريخية كسقراط، واستكشاف عجائب عالم الكيمياء، والتعرف على مفاهيم الاستدامة إلى الاستمتاع بالمأكولات الشعبية من حول العالم فرصة التواصل مع أقرانهم ذوي الاهتمامات المشتركة والمشاركة بمجموعة واسعة من الأنشطة اللامنهجية في وقت يتحول فيه حرم الجامعة إلى مهرجان من الألوان والموسيقى والثقافة.

تمنح الجامعة أولوية كبرى للتنمية الاجتماعية والثقافية للطلبة عبر خدماتها وأنشطتها التي تقدمها لأكثر من 90 جنسية في حرمها المتنوع ثقافيًا، مما صنفها من بين أعلى خمس جامعات في العالم بتنوع جنسيات طلبتها، بناء على تصنيفات مجلة التايمز للتعليم العالي لعام 2022.

خلال المعرض، استمتع زوار النادي الثقافي الإماراتي باستكشاف موضوع الجناح "من الصحراء إلى الفضاء" والتعرف على تقاليد دولة الإمارات وثقافتها وعلى تطلعاتها لاستكشاف الفضاء.

قال يوسف منصور القرقاوي، رئيس النادي الثقافي الإماراتي في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "أردنا أن نقدم لطلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة، وخاصة الطلبة الجدد والذين يأتون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة، فرصة معرفة المزيد عن دولتنا، وتجربة المأكولات الخفيفة التقليدية مثل القهوة واللقيمات، والمشاركة في المسابقات حول دولة الإمارات العربية المتحدة، والاحتفاءً برائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي. هناك الكثير مما يمكن الاستمتاع به في جناحنا".

وأضاف: "يعد معرض الأندية الطلابية حدثًا مهمًا لأنه يساعد الطلبة المستجدين في الانتقال السلس من المدرسة إلى الحياة الجامعية وفي تكوين صداقات عميقة. إن المعرض هو فرصة لاستكشاف هوايات جديدة، والانضمام إلى أندية مختلفة، واكتشاف المهارات والتركيز على تطوير حياة اجتماعية متوازنة مع العمل الأكاديمي".

كما استمتع زوار نادي علم الفلك المهتمين بعلوم الفضاء بتجربة مميزة من خلال التعرف على الأبراج وأسرار المجرات. وهو ما أكدته حفصة حميد، رئيسة نادي علم الفلك، قائلةً: "نحن نقدم ألعابًا ومسابقات ممتعة ومرطبات وهدايا مختلفة ومأكولات مستوحاة من الفضاء، كما يمكن لزوار جناحنا أيضًا التقاط الصور مع مجسم رائد الفضاء لدينا".

لمزيد من المعلومات حول الأندية والمنظمات الطلابية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aus.edu/life-at-aus/student-life/clubs-and-organizations

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