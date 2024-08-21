تم عقد جلسة حول التجارة والاقتصاد بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - شارك طلاب برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA) من كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورج تاون دبي مؤخراً بدورة الخبرة التجارية العالمية GBE التي عقدت في واشنطن العاصمة، حيث أنهى الطلاب أسبوعاً تدريبياً مكثفاً عملوا خلاله على مشاريع استثمارية واقعية مع عشر شركات أميركية رائدة خلال الأسابيع العشرة الماضية، وقاموا بعرض نتائجهم وتوصياتهم إلى الإدارة العليا لعملائهم أثناء تواجدهم في واشنطن.

وشهد البرنامج حفل استقبال أُقيم في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة التقى فيه الطلاب مع الملحق التجاري لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة سعود النويس، الذي قاد بدوره جلسة حول التجارة والاقتصاد بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما أقيمت جلسة نقاشية بحضور سعود النويس، وديفيد جرينهالغ، نائب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي؛ وأفشين مولوي، زميل أول في جامعة جونز هوبكنز، تم فيها مناقشة أهمية العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتفاعل الطلاب من خلالها مع الخبراء بما يسهم بتعزيز معارفهم ورؤاهم حول تحديات الأعمال والتجارة العالمية.

وتضمن الحدث غداءً في مركز تجربة إيرباص، أجرى فيه الطلاب مناقشات مثمرة مع فرانكلين أورتيز، رئيس التمويل لخدمات الأميركتين، وفيليب شورتن، رئيس الموارد البشرية في إيرباص التجارية الأمريكية، بالإضافة إلى اطلاع الطلاب على رؤى قيمة حول صناعة الطيران وممارساتها التجارية.

كما تفاعل الطلاب مع شركات العملاء حيث قامت فرق الاستشارات الطلابية بزيارة شركات عملائها وتعرفوا على عملياتها بشكل مباشر، وصقلوا تجربتهم بمساعدة كل منظمة على حل تحدٍّ تجاري فعلي، وساعدت هذه التجربة العملية على توسيع معرفتهم بالأعمال التجارية في الولايات المتحدة وصقل مهاراتهم في التعامل مع تعقيدات التجارة والأعمال العالمية.

كما شهد الحدث تعاون بين فريق من طلاب برنامج الماجستير التنفيذي و Affordable Homes & Communities (AHC) وهي شركة غير ربحية تركز على تطوير المساكن بأسعار معقولة.

وعلقت سيندي روزون، المديرة الأولى لخدمات المقيمين في AHC: "سعدنا باستقبال الوفد الطلابي من جامعة جورج تاون دبي والذي يتمتع بمستوى عالي من المهارات والخبرة."

كما أكدت على عملهم الجاد وتوصياتهم التي ستسهم في نهاية المطاف برفع مستوى خدمات المقيمين لدى AHC، والارتقاء بتجربة الإسكان بشكل يسمح بالتوسع في نطاق عملهم.

وتخلل الحدث زيارة الطلاب للحرم الجامعي الرئيسي لجامعة جورج تاون، والالتقاء بأعضاء هيئة التدريس وطلاب برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في واشنطن العاصمة، في خطوة تساهم في توسيع شبكاتهم المهنية وتسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في تعزيز التميز الأكاديمي والمساعدة في تشكيل قادة الأعمال في المستقبل.

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