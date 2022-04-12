كرمت خلالهُ مجموعة من المؤثرين البيئيين وعلى رأسهم معالي الشيخ أحمد بن فيصل القاسمي وتوماز زاليسكي، رئيس المكتب الملكي الخاص لسموه

أختتم صندوق عالم أفضل، سلسلة ناجحة من الفعاليات المميزة والتي أُقيمت في جميع أنحاء إمارة دبي مؤخراً، سلطت فيها الضوء على كيفية الحفاظ على المحيطات وتشجيع الاقتصاد الأزرق. وتعتبر منظمة صندوق عالم أفضل صندوق هبات مقرهُ في باريس يتخذ من الفنون والسينما عنصراً أساسياً لزيادة الوعي حول القضايا العالمية الملحة.

كجزء من فعاليات أسبوع المحيطات استضاف صندوق عالم أفضل مجموعة من كبار المتحدثين من مختلف الأوساط الأكاديمية، إضافةً الى مجموعة من النشطاء والمؤثرين في مجال حماية البيئة وخبراء مجال الصناعة لمناقشة إحدى القضايا الملحة لحماية البيئة والمتمثلة في كيفية الحفاظ على محيطات وبحار الكوكب وإبراز أهم الابتكارات والحلول لحمايتها إلى وتبنيها.

ومن أبرز الأحداث الرئيسية التي افتتحت برنامج هذه الفعاليات المتنوعة هو عرض فيلم "أكبر منا" للمخرجة فلور فاسور في إنفينيتي دي لوميير في دبي مول وأعقب العرض جلسة أسئلة وأجوبة هادفه مع مخرجة الفيلم، فلور فاسور.

وقد حظي الفيلم الذي كان أيضا ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان كان السينمائي 2021، بإشادة عالمية والذي يكلل معركة ميلاتي ويسن، بطلة الفيلم البالغة من العمر 18 عاما والتي قررت التجول في جميع أنحاء العالم للقاء أقرانها من الناشطين الشباب، الذين تمكنوا بالفعل من إحداث تأثير كبير في مجالاتهم بفضل قناعتهم وتصميمهم على جعل العالم مكاناً أفضل.

وغختتم هذا الحدث الذي استمر على مدار يومين بحفل عشاء تم خلالهُ تقديم عرض أزياء حصري من أتيليه كوتور من قبل أيقونة الموضة العالمية، البروفيسور جيمي تشو أوبي، وشارك في استضافته مجلس الشرق الأوسط للأزياء. كما تضمن الحفل فقرة لتوزيع الجوائز تم خلالها تقديم مجموعة ست جوائز لتكريم الأفراد الذين أحدثوا تغييراً بارزاً في المجتمع ترك أثراً إيجابياً على العالم.

حيث كرمت المنظمة معالي الشيخ أحمد بن فيصل القاسمي وتوماز زاليسكي، رئيس المكتب الملكي الخاص لسموه، بجائزة أفضل التزام لمشاركته في مجال السينما والثقافة. أما جائزة أفضل التزام بحماية المحيطات ذهبت إلى أوليفييه بويفر دارفور، السفير والمبعوث الخاص للرئيس ماكرون لقمة المحيط الواحد، سفير فرنسا لشؤون الأقطاب والقضايا البحرية.

وحصدت فلور فاسور، مخرجة فيلم "أكبر منا"، جائزة أفضل التزام. كما تم تكريم إيفان بورغنون، رئيس ومؤسس منظمة تنظيف البحار (rsSeaCleane) عن أفضل إنجاز، في حين تم تكريم الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار عن نفس الفئة. وتماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة، هدفت الفعالية التي استمرت على مدار يومين إلى زيادة الوعي حول الحاجة الملحة لحماية محيطات العالم وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وتوحيد صانعي الأفلام والكتاب والعلماء وعلماء البيئة والناشطين وقادة الأعمال لاستكشاف وبذل جهود ملموسة لمعالجة تحديات البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ.

وبهذا الصدد قال مانويل كولاس دي لا روش، رئيس ومؤسس منظمة صندوق عالم أفضل : "كوكبنا هو واحد من أكثر القضايا إثارة للقلق في يومنا هذا، ونحن بأمس الحاجة إلى تجاوز الكلام والبدء بالعمل والتطبيق، وهذا هو السبب في أن مثل هذه الأحداث والفعاليات تُعدُ مهمة للغاية، إذا تمثل المكان المثالي لجمع اعظم العقول في العالم في بيئة دولية حيث الاستدامه هي جوهر الحدث بأكملة".

خلال الحدث أعلن أحد الشركاء الرئيسيين، MCONTENT – أم كونتينت، أنه سينتج ما يصل إلى عشرة أفلام قصيرة واعية ومؤثرة للحفاظ على البيئة. كما شملت قائمة الشركاء المميزين للفعاليات الاستثنائية التي استمرت على مدار يومين كثلاً من ماستركارد، مؤسسة دبي للإعلام، إنجي، 3.14 كان، مجلس الشرق الأوسط للأزياء، إنفينيتي دي لوميير، إم كونتينت، ماسلينا، ألمو، مجلة لاكشري، شيك أيكون، سفير فرنسا للإمارات العربية المتحدة، معرض فرنسا إكسبو 2020 دبي، مؤسسة باريس-ساكلاي، جامعة باريس-ساكلاي، منظمة طُهاة من أجل الكوكب (Chefs4thePlanet)، منظمة تنظيف البحار ( Sea TheCleaners)، فلورستا، جو ايزي بايو، ريفي ساينس، ارت داودي دوت كوم، بول، الكي بير كرييشنز، إيكو اوشن، فندق 25 ساعة، الصليب الأخضر، سكوير، يونين لايف، او سي أف، تاركيت، أس دي بي، أول ديتيلز، سكوال، شركة بلانيت كتابلت، سترام داس بي ان كو.

-انتهى-

ملاحظات للمحررين:

تتطلع مؤسسة صندوق عالم أفضل إلى تغيير العالم خطوة بخطوة من خلال سلسلة أفلام وأفلام وثائقية من مختلف البلدان للدفاع عن جميع الجهات الفاعلة والقادة الملتزمين باتخاذ إجراءات من أجل مستقبل أكثر استدامة والترويج لهم ودعمهم. وستشمل الفعاليات المستقبلية لصندوق عالم أفضل لعام 2022 مهرجان كان السينمائي يومي 22 و23 مايو، ومهرجان البندقية السينمائي يومي 8 و9 سبتمبر، ومهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية المقرر عقده في نهاية عام 2022. الموضوع الرئيسي لعام 2022 هو "حماية البحار والكوكب" وسيتم تسليط الضوء عليه من خلال مواضيع مختلفة مثل البحر الأبيض المتوسط وارتفاع منسوب المياه والحفاظ على الشعاب المرجانية. للصور بدقة عالية الرجاء انقر هنا

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