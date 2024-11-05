أبوظبي: أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تنظيم النسخة الأولى من مسابقة "صندوق خليفة لريادة الأعمال" وذلك ضمن مشاركته في فعاليات الدورةَ الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، المقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار.

ويقدم صندوق خليفة من خلال المسابقة منصة فريدة لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في إمارة أبوظبي، وتسليط الضوء عليهم، بمنحهم فرصة التنافس في عرض حلول مبتكرة مؤثرة تعالج التحديات المعاصرة المعقدة في ثلاثة من القطاعات ذات الأولوية، وذلك بهدف استقطاب رواد الأعمال الموهوبين والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، وتمكينهم من صنع تغيير ملموس الأثر قابل للقياس، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، بالانسجام مع شعار أسبوع أبوظبي للأعمال "إحداث الأثر، صنع الفرق". وستتيح المشاركة للمتسابقين الوصول إلى الموارد، والاستفادة من الخبرات والاستشارات الموجهة، وتوسعة شبكة العلاقات والمعارف مع الخبراء والمستثمرين، مما يعزز نمو أعمالهم ومشاريعهم وانتشارها في السوق التنافسية، ودورها الحيوي في النهوض بمنظومة ريادة الأعمال في أبوظبي.

من المقرر أن يقدم رواد الأعمال و الشركات المشاركة حلولها المبتكرة في إحدى فئات المسابقة وهي فئة القطاع الحيوي والرعاية الصحية التي تشمل مجالات التكنولوجيا والأجهزة الطبية، الصحة الرقمية والطب عن بعد، والتكنولوجيا الحيوية والصيدلة، والوقاية والصحة الشاملة. الفئة الثانية هي قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي، الذي يركز على الأتمتة وتحليل البيانات والتعليم الآلي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات وتحسين الحياة اليومية؛ أما الفئة الثالثة فهي قطاع التكنولوجيا الزراعية والزراعة المائية، ويندرج تحتها مجالات الزراعة المستدامة وإدارة المياه، والزراعة الذكية وإنترنت الأشياء في الزراعة، والأمن الغذائي وسلاسل التوريد، والزراعة الحضرية والعامودية، وسيحصل الفائز عن كل فئة على جائزة مالية هامة، لتغطية نفقات مراحل تطبيقها وإطلاقها للسوق.

تعليقاً على إطلاق صندوق خليفة لمسابقة ريادة الأعمال، قالت السيدة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يأتي تنظيم هذه المسابقة الريادية انطلاقاً من مهمتنا المتمثلة في نشر ثقافة الابتكار، والنهوض بالقطاعات ذات الأولوية التي تساهم في ازدهار منظومة ريادة أعمال مستدامة ومتطورة في إمارة أبوظبي، وذلك بالتماشي مع أهداف أسبوع أبوظبي للأعمال، واستراتيجية أبوظبي الاقتصادية 2030 ببناء اقتصاد قائم على المعرفة".

وأضافت: تعد هذه المبادرة امتداداً لجهودنا المتواصلة المكرسة في تمكين قدرات رواد الأعمال الواعدين، والارتقاء بطموحهم الريادي في التوسع في مشاريعهم ونجاحها، والسعي إلى التطور المستمر، إذ نحفز من خلالها العقول الريادية الفذة على مواكبة التوجهات السائدة والتطورات المعاصرة في المشهد الاقتصادي العالمي، والتفكير النقدي والإبداع الريادي في إيجاد حلول حديثة مبتكرة ومستدامة لتحديات الحياة اليومية المعقدة، بما ينسجم مع أهدافنا الاقتصادية الوطنية، ويعزز تنافسية إمارة أبوظبي في ريادة الابتكارات المستقبلية. نتطلع بشغف إلى الاطلاع على الأفكار الاستثنائية التي ستنبثق من المسابقة، والاحتفاء بالتأثير الذي ستحدثه هذه الشركات الناشئة.

تشمل معايير الأهلية للاشتراك في مسابقة "صندوق خليفة لريادة الأعمال"، الإقامة في أبوظبي، وأن يكون المشتركون من رواد الأعمال أو أصحاب الشركات الناشئة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أو من المقيمين الشركاء مع مواطنين، وأن يجهزوا نموذجاً أولياً للحلول التي سيقدمونها في إحدى القطاعات المحددة، أو الحد الأدنى من المنتج، لإثبات جدوى حلولهم وقابليتها للتطبيق، على أن تظهر جاهزية ومرونة للتكيف مع متطلبات السوق، كما يشترط تقديم خطة عمل للفكرة المقترحة لتحقيق الأرباح تحتوي على مخطط للتوسع وفرص النمو، حيث سيطلب من المشتركين عرض النماذج على لجنة التحكيم، في اليوم المخصص للعروض التقديمية النهائية يوم 5 ديسمبر 2024 ، ثاني أيام أسبوع أبوظبي للأعمال.

صندوق خليفة يدعو رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الطموحين المطابقين للمعايير إلى تقديم طلباتهم للاشتراك في المسابقة عبر الرابط

آخر موعد لاستلام طلبات الالتحاق 20 نوفمبر 2024، لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز اتصال صندوق خليفة على الرقم 02 696 0000

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة:

www.khalifafund.ae

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