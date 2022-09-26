السماح بتسجيل عدد غير محدود من مشاريع رواد الأعمال في الإمارات

إطلاق برنامج عضوية صندوق خليفة بمميزات جديدة

إتاحة تسجيل عدد غير محدود من الرخص التجارية عن طريق برنامج عضوية صندوق خليفة

العضوية متاحة أمام رواد الأعمال من عمر 21 عاماً فما فوق

مضاعفة عدد مرات تجديد عضوية رواد الأعمال لتصل إلى 7 مرات

إزالة القيود المتعلقة بتاريخ إصدار الرخص التجارية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق خليفة رسمياً عن حزمة المميزات الجديدة المضافة التي يقدمها إلى رواد الأعمال من خلال برنامج عضويته، وذلك ضمن جهود الصندوق المتواصلة لتمكين رواد الأعمال، وإيجاد سبل جديدة ومبتكرة تخدم النظام البيئي لريادة الأعمال في دولة الإمارات. وقد اشتمل برنامج العضوية الجديد على نطاقٍ واسعٍ من الخدمات والتسهيلات، من ضمنها ميزة قابلية تسجيل عدد لامحدود من المشاريع؛ حيث كان يسمح في السابق بتسجيل مشروع واحد فقط لكل رائد أعمال، كما أصبح الحصول على العضوية الجديدة متاحاً أمام رواد الأعمال ابتداءً من عمر 21، وذلك بعد تخفيف قيود العضوية على العمر. وتقرر أيضاً إمكانية زيادة عدد مرات تجديد عضوية صندوق خليفة من ثلاث مرات فقط إلى سبع مرات لكل مشروع، وإزالة قيود الاشتراك تبعاً لعمر الشركة أو المشروع، في حين لم تكن عروض عضوية صندوق خليفة سابقاً تشمل المشاريع التي صدرت رخصها التجارية منذ أكثر من 5سنوات. ويتطلع صندوق خليفة من خلال تطوير عضويته إلى تعزيز بيئة ريادة أعمال تتوافر فيها فرص أكثر وقيود أقل، لتطوير المشاريع وضمان استمراريتها ودعمها.

من جانبها قالت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: "نسعى دائمًا في صندوق خليفة إلى إيجاد سبل جديدة لتعزيز البنية التحتية لبيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات وتحسينها، حيث سيمكّن برنامج العضوية الجديد رواد الأعمال من الوصول إلى عروض وامتيازات مبتكرة وحديثة، تعزز تطوير المشاريع، وتتيح ممارسات تجارية أكثر كفاءة وفاعلية.

وقد بدأ طرح مجموعة من مميزات وعروض جديدة في عضوية صندوق خليفة، من شأنها تمكين رواد الأعمال من تسجيل عدد غير محدود من المشاريع من خلال عضويتهم في الصندوق، بالإضافة إلى مضاعفة عدد مرات تجديد العضوية المسموح بها لتصل إلى سبع مرات، مع إلغاء جميع القيود المتعلقة بعمر الشركة أو المشروع؛ في حين أن برنامج العضوية في صندوق خليفة لم يكن يشمل الرخص التجارية التي تم إصدارها منذ أكثر من 5 سنوات وما فوق".

وأضافت سعادتها: "يهدف برنامج العضوية الجديد بشكل أساسي إلى تمكين شريحة أوسع من رواد الأعمال من خلال مميزات وخدمات جديدة من شأنها تعزيز فرص نجاحهم في مجال ريادة الأعمال على اختلاف فئاتهم وأعمارهم. وستتاح فرصة الاشتراك في برنامج عضوية صندوق خليفة أمام رواد الأعمال من مختلف الأعمار ابتداء من 21 عاماً فأكثر".

وقد دعم صندوق خليفة سابقاً من خلال برنامج عضويته أكثر من 23,000 رائد أعمال. ويلتزم الصندوق بمواصلة دعم المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج العضوية الجديد. يُذكر الجديدة والمميزات العروض أن متاحة العضوية برنامج إلى المضافة الآن اًحالي السارية القبول معايير يستوفون منم الإماراتيين الأعمال رواد جميع أمام.

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عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية، تابعة لحكومة أبوظبي، تُعنى بتطوير ريادة الأعمال. وتتمثل مهامه في تطوير ثقافة ريادة الأعمال وتعزيزها، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سابقاً، طيب الله ثراه.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة: www.khalifafund.ae

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