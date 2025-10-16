أعلن "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" عن مشاركته في المعرض الثالث والعشرين للامتياز والوكالات التجارية (Bayim Olur Musun) في إسطنبول التركية خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2025، وذلك تحت مظلة رابطة الإمارات للفرانشايز.

تأتي هذه المشاركة في إطار التزام صندوق خليفة بتمكين رواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز آفاق توسعهم، حيث يعد المعرض، الذي يقام تحت شعار "كن امتيازي"، حدثاً إقليمياً وعالمياً رائداً في قطاع الامتياز والعلامات التجارية، ويشكل منصةً للتواصل واستكشاف آفاق التعاون بين ممثلي العلامات التجارية وأصحاب الامتيازات والمستثمرين وشركات الاستشارات ومقدمي الخدمات.

وتدعم المشاركة في المعرض الترويج للعلامات التجارية الإماراتية الساعية للتوسُّع في الأسواق الدولية، كما تتيح استكشاف الفرص الواعدة، لاسيما في أسواق تركيا ومناطق البلقان والقوقاز وأوروبا الشرقية. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز حضور الدولة على الخارطة الدولية الاستثمارية والتجارية الدولية، وتوطيد التعاون مع مجتمعات الأعمال والفرانشايز في تركيا.

وتتضمن المشاريع المشاركة كلاً من ريتوالز بيوتي سبا (Rituals Beauty Lounge) لرائدة الأعمال حمدة سيف الهاملي؛ وهي شركة متخصصة في توفير تجربة استثنائية للعناية والتجميل، بإشراف فريقٍ من خبراء علاجات الاسترخاء. وتشمل الشركات المشاركة أيضاً بي فت للوجبات الصحية (Be Fit Healthy Meals) لرائد الأعمال محمد صالح المصعبي، التي تعمل في مجال توفير الوجبات الصحية وأنظمة التغذية المخصصة لتعزيز اللياقة البدنية، إلى جانب رولينج ويلز للترفيه (Rolling Wheels Entertainment LLC) لرائدة الأعمال إسراء الصيقل، وهو مركز ترفيهي يتيح أنشطةً متنوعة للأطفال، ويتضمن حلبة تزلج مخصصة للفئة العمرية من 4 إلى 12 سنة.

وقالت سعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يسرنا أن ندعم مشاركة مجموعةٍ من المشاريع الوطنية في نسخة هذا العام من معرض الامتياز والوكالات التجارية في تركيا، والذي يشكل بوابةً لأسواق متنامية في دول البلقان والقوقاز وأوروبا الشرقية. وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون مع رابطة الإمارات للفرانشايز ومُختلف المؤسسات الحكومية، واستمراراً لنهجنا في توسيع آفاق نمو ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الدولية، دعماً للرؤى الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونأمل للمشاريع الإماراتية المشاركة التوفيق والنجاح في استكشاف الفرص الاستثمارية، وتطوير آفاق التعاون مع نظيراتها الدولية."

من جانبها، قالت سعادة نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز: "يأتي تنظيم رابطة الإمارات للفرانشايز للجناح المشارك في معرض الامتياز والوكالات التجارية في إسطنبول، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية في الأسواق العالمية، وتمكين رواد الأعمال من توسيع نطاق أعمالهم عبر نموذج الامتياز التجاري الذي يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام. وأضافت سعادتها: "نؤمن في الرابطة بأن بناء جسور التعاون الدولي مع كبرى الأسواق الإقليمية والعالمية، مثل تركيا ودول البلقان وأوروبا الشرقية، يفتح آفاقاً جديدة أمام العلامات الإماراتية، ويعزز تنافسيتها على الساحة الدولية. وتُعد هذه المشاركة فرصة لتسليط الضوء على قصص نجاح متميزة لمشاريع وطنية طموحة أثبتت قدرتها على الابتكار والجودة، كما نثمّن شراكتنا مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجهوده الرائدة في تمكين رواد الأعمال المواطنين، ونتطلع إلى أن تكون هذه المشاركة خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لريادة الأعمال والفرانشايز".

يحرص صندوق خليفة لتطوير المشاريع على تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومشاريع رواد الأعمال المواطنين من التواجد في الفعاليات التجارية الإقليمية والدولية سعياً لتسليط الضوء على منتجاتها وتسهيل دخولها إلى أسواق جديدة. ويكتسب التواجد في هذا الحدث أهميةً خاصة لكونه يتمحور حول الوكالات والامتيازات التجارية، والتي تمثل محركاً للتنمية الاقتصادية المستدامة ومجالاً رئيسياً للتعاون الدولي.

يُذكر أنَّ معرض الامتياز والوكالات التجارية شهد في نسخته الماضية مشاركة أكثر من 200 جهة عارضة، وحضور ما يزيد على 30,000 زائر من 35 دولة، فضلاً عن تسهيل 60,000 اجتماعٍ استثماري.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

-انتهى-

#بياناتحكومية