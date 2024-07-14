مسقط - شارك صحار الدولي، أفضل بنك في سلطنة عُمان، في حفل تخريج برنامج "المستكشف المالي" الذي نظمته كلية الدراسات المصرفية والمالية، وقد بادر البنك بدعم البرنامج كراعي مصرفي حصري، وتترجم هذه المبادرة الاستراتيجية التزام صحار الدولي بالإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة. وقد تم تنظيم حفل التخرج في كلية الدراسات المصرفية والمالية تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وذلك بحضور الفاضل خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة، ممثلاً عن البنك وسط تواجد عدد من أولياء أمور الطلبة المشاركون، وإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، حيث ألقى الفاضل خليل الهديفي كلمة ترحيبية في الحفل.

وقد أكد الفاضل خليل الهديفي في كلمته على أهمية البرنامج في نشر المعرفة وتعزيز المهارات الأساسية المتعلقة بنشر الوعي المالي وأحدث التقنيات المالية وريادة الأعمال، حيث علق قائلاً: "في عالمنا دائم التغير أصبح التعليم المبكر في المفاهيم المالية محوريا لتطوير الثقافة المالية وتمكين الأجيال القادمة من اتخاذ القرارات المالية الصحيحة. نحرص في صحار الدولي على موائمة جهودنا مع الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز فرص التعلم المتاحة لفئة الشباب. عليه فإن دعمنا لمثل هذه البرامج التعليمية المتكاملة يسهم في تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التعليم والتزود بمهارات ريادة الأعمال مع تعزيز الوعي المالي لديهم، الأمر الذي يسهم في بناء كوادر وطنية شابة قادرة على قيادة التغيير في المستقبل."

بدوره يستمر منهج برنامج 'المستكشف المالي' المكثف لمدة أسبوعين، وقد استهدف 60 طالبا من جميع أنحاء السلطنة لتزويدهم بالمهارات والمعرفة المالية الأساسية والتقنيات المالية وريادة الأعمال، حيث تضمن المنهج ثلاثة محاور أساسية؛ محور الثقافة المالية ومحور التقنيات المالية ومحور ريادة الأعمال، وقد استفاد المشاركون من مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والعلمية، فضلا عن الزيارات الميدانية.

من جانبه علق الدكتور زهران بن سالم السلطي، عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية، قائلاً: "يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات المالية الأساسية والتقنيات وريادة الأعمال، مع غرس السلوكيات الإيجابية لإدارة الأموال لتعزيز الثقافة المصرفية والمالية بين جيل الشباب. بدورنا فإننا نعرب عن امتناننا لصحار الدولي نظير دعمه لهذا البرنامج، الأمر الذي يجسد معنى الشراكة بين مختلف القطاعات والاسهام بشكل حقيقي في عجلة التنمية التي تشهدها السلطنة، حيث نطمح نحو مواصلة هذا التعاون للإسهام في التنمية المجتمعية.”

إن دعم صحار الدولي المستمر لمثل هذه المبادرات يؤكد على التزامه الراسخ بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة، حيث قام البنك بتصميم استراتيجية الرعاية بدقة لتعزيز اسهاماته تجاه المجتمع وتوفير قيمة مضافة. ويجدر بالذكر أن صحار الدولي بادر بدعم العديد من المبادرات التي تستهدف نشر المعرفة، فضلاً عن المنصات التي يبادر بتنظيمها البنك باستمرار.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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