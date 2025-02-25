مسقط: في إطار التزامها بتطوير تقنيات الزيوت، نظّمت شركة شل العُمانية للتسويق (شل عُمان) مؤخرًا مؤتمر شل لتقنيات الزيوت في فندق شيراتون عُمان، بمشاركة نخبة من قادة القطاع والخبراء والمتخصصين. استعرض المؤتمر دور شل عُمان في ابتكار حلول زيوت متقدمة تدعم قطاعات البناء والنفط والغاز والطاقة، مع التركيز على خفض التكلفة الإجمالية للملكية، وتقليل استهلاك الطاقة، وتعزيز الاستدامة. كما يأتي هذا الحدث تأكيدًا على التزام الشركة بدعم التحول نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل محمد الفطاطري – مدير عام الزيوت وسلسلة التوريد وخدمة العملاء في شل عُمان:” إن الابتكار والتعاون هما العاملان الأساسيان لنجاح التحول في مجال الطاقة، ونحن في شل عُمان ملتزمون أتم التزام بتطوير تقنيات الزيوت التي تحسّن الأداء الصناعي إلى جانب تعزيز الاستدامة. وبينما تواصل سلطنة عُمان جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة إقليمياً في مجال تحول الطاقة، فإننا نواصل العمل على تحقيق الاستدامة على جميع الأصعدة، بما يتماشى مع رؤية السلطنة في توفير حلول فعّالة وصديقة للبيئة. ويعتبر هذا المؤتمر بمثابة منصة لتبادل الخبرات العملية حول تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ويسلط الضوء على دور الشراكات في بناء مستقبل منخفض الكربون. ومن خلال مواصلة تطوير منتجاتنا، نسعى إلى تعزيز المرونة على المدى الطويل، وتمكين الصناعات من تبني ممارسات أكثر استدامة، والمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات السلطنة من الطاقة."

ومسلطاً الضوء على مفهوم ”الابتكار من أجل مستقبل مستدام“، أكدت كلمة الفاضل محمد الفطاطري على الدور المحوري الذي تلعبه التقنيات المتقدمة والتخطيط الاستراتيجي في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وعلاوةً على جلسات الحوار والمناقشات حول كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، تضمن المؤتمر جلسات متخصصة حول الابتكارات في مجالات النفط والغاز والحلول المتقدمة في قطاع الإنشاءات، كما تم خلال هذه الجلسات استعراض أحدث تقنيات الزيوت، وسلطت الضوء على دورها في تطوير المعدات الثقيلة وإطالة عمرها وتعزيز الكفاءة التشغيلية في الظروف الصناعية المعقدة.

لم يقتصر المؤتمر على استعراض أحدث التقنيات المتطورة، بل ركّز أيضًا على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة في عُمان. وشهدت المناقشات تأكيدًا على الدور الحيوي للشراكات القوية مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، والبائعين، والموردين في وضع معايير جديدة للاستدامة وتعزيز التقدم الجماعي نحو مستقبل أكثر استدامة. كما كان التزام شل عُمان ببناء القدرات الوطنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة وتعمين الكفاءات محورًا رئيسيًا في الحدث، مما يعكس جهودها المستمرة في تطوير المواهب المحلية وتعزيز المرونة الاقتصادية والبيئية. ومن خلال الاستثمار في التقنيات المبتكرة وحلول الطاقة النظيفة، تواصل شل عُمان تمكين الشركات من التكيف مع مشهد الطاقة المتغير، مما يربط بين الاستدامة والنمو التجاري طويل الأجل، ويعزز مكانتها الرائدة في القطاع.

يُمثل مصنع مزج الزيوت التابع لشل عُمان نموذجًا للابتكار والكفاءة والاستدامة، حيث يلتزم بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة. ويخدم المصنع الأسواق المحلية والإقليمية، مع تصدير منتجاته إلى 14 دولة، معتمدًا على كفاءات عُمانية ماهرة مدعومة بأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز مكانة السلطنة كقوة إقليمية في قطاع الطاقة. وفي إطار التزامها بالتميز، تعمل شل للزيوت على تعزيز الكفاءة من خلال حلول متطورة، مثل تقنية PurePlus™ GTL، التي توفر زيوتًا أنظف وعالية الأداء تساهم في خفض التكاليف وتعزيز الاستدامة. ومن خلال الجمع بين الابتكار وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات، تواصل شل إعادة تشكيل مشهد الأعمال في عُمان بحلول مستقبلية مبتكرة.

ومن خلال استضافتها لهذا المؤتمر، تؤكد الشركة من جديد التزامها الراسخ بالريادة في هذا المجال وتبادل المعارف والخبرات. وفي ظل مشهد سريع التطور، تُعد مثل هذه المنابر ضرورية لتزويد الشركاء بأفكار قيّمة، فضلاً عن تعزيز مكانة شل عُمان باعتبارها محركاً رئيسياً للتقدم، الأمر الذي يعزز رؤيتها لمستقبل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة بيئياً.

نبذة عن شركة شل العُمانية للتسويق

تعد شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع أحد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وتعمل شل عُمان في قطاعات التجزئة والوقود التجاري والوقود البحري ووقود الطيران والقار (البيتومين) والزيوت حيث تمتلك وتشغل مصنع مزج الزيوت الوحيد من نوعه في السلطنة والحاصل على شهادة ايسو، والذي يتم فيه إنتاج زيوت شل المصنوعة في عُمان لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. وتتميز شل عُمان بالتزامها نحو تطوير المواهب المحلية بنسبة تعمين تصل إلى 94% بما في ذلك الإدارة العليا. وتعمل الشركة من أجل تلبية احتياجات السلطنة المتزايدة للطاقة، والمساهمة في ازدهارها بطريقة مسؤولة اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا، من خلال العمل بشكل آمن ومشاركة الفوائد المستدامة مع المجتمع المحلي.

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سلطنة عمان

محمود العبري

مدير العام القائم بعلاقات الشركة

شركة شل العُمانية للتسويق

هاتف: +968 24570200

البريد الإلكتروني: feedbackandissues-om@shell.com

صافي كثافة الكربون لشركة شل

أيضًا، في هذا البيان، قد نشير إلى "صافي انبعاثات الكربون" أو "صافي كثافة الكربون" (Net Carbon Intensity - NCI) لشركة شل، والتي تشمل انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات شركة شل في إنتاج الطاقة، إلى جانب انبعاثات الكربون من موردينا في توفير الطاقة لهذا الإنتاج ومن الانبعاثات الكربونية لعملائنا المرتبطة باستخدامهم لمنتجات الطاقة التي نبيعها. ويشمل صافي كثافة الكربون لشركة شل أيضا الانبعاثات المرتبطة بإنتاج واستخدام منتجات الطاقة التي ينتجها الآخرون والتي تشتريها شل لإعادة بيعها. تتحكم شل في انبعاثات الكربون الخاصة بها فقط. إن استخدام مصطلح "صافي انبعاثات الكربون" أو "صافي كثافة الكربون" الخاص بشركة شل هو لغرض السهولة فقط وليس المقصود منه الإشارة إلى أن هذه الانبعاثات تخص شركة شل بي أل سي أو الشركات التابعة لها.

هدف شل للوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات

من المتوقع أن تستمر خطة عمل شل وتوقعاتها وميزانياتها لمدة عشر سنوات ويتم تحديثها كل عام. حيث أنها تعكس البيئة الاقتصادية الحالية وما يمكن أن نتوقع رؤيته بشكل معقول خلال السنوات العشر القادمة. وفقًا لذلك، فإنها تعكس أهداف النطاق 1 والنطاق 2 وصافي البصمة الكربونية (Net Carbon Intensity) على مدار السنوات العشر القادمة. ومع ذلك، لا يمكن أن تعكس خطط شل التشغيلية هدفنا للانبعاثات الصافية الصفرية لعام 2050، حيث إن هذا الهدف خارج فترة التخطيط لدينا حاليًا. في المستقبل، بينما يتجه المجتمع نحو صافي الانبعاثات الصفرية، نتوقع أن تعكس خطط شل التشغيلية هذا التوجه. ومع ذلك، إذا لم يحقق المجتمع صافي صفر في عام 2050، اعتبارًا من اليوم، فسيكون هناك خطر كبير من أن شل قد لا تحقق هذا الهدف أيضاً.

النظرة المستقبلية لوسائل قياس عدم التوافق مع المعايير المحاسبية العامة

قد يحتوي هذا البيان على بعض التدابير التطلعية لوسائل قياس عدم التوافق مع المعايير المحاسبية العامة مثل النفقات الرأسمالية النقدية وعمليات سحب الاستثمارات. نحن غير قادرين على توفير تسوية لهذه التدابير التطلعية مع أكثر المقاييس المالية للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً قابلية للمقارنة، لأن بعض المعلومات المطلوبة للتوفيق بين تلك التدابير غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً والمقاييس المالية الأكثر قابلية للمقارنة تعتمد على الأحداث المستقبلية، وبعضها خارج سيطرة شل، مثل أسعار النفط والغاز وأسعار الفائدة وأسعار الصرف. علاوة على ذلك، فإن تقدير مثل هذه الإجراءات المحاسبية المقبولة عموماً بالدقة المطلوبة لتوفير تسوية ذات مغزى أمر صعب للغاية ولا يمكن تحقيقه بدون جهد غير معقول. يتم احتساب المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً فيما يتعلق بالفترات المستقبلية والتي لا يمكن التوفيق بينها وبين المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة بطريقة تتفق مع السياسات المحاسبية المطبقة في البيانات المالية الموحدة لشركة شل بي إل سي.

لا تشكل محتويات المواقع المشار إليها في هذا البيان جزءًا من هذا البيان.

إننا نستخدم مصطلحات معينة في هذا البيان، مثل الموارد، والتي تمنعنا إرشادات هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية (SEC) بشدة من تضمينها في مستندات هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية (SEC). ويجب أن يراعي المستثمرون بنود الكشف عن المعلومات الواردة في النموذج 20-F في الملف رقم 1-32575، المتوفر على موقع الويب الخاص بهيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية www.sec.gov (SEC).

-انتهى-

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