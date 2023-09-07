بهدف الترويج للإمكانات الواعدة لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان

الرياض: تأكيدا على مساعيها الدؤوبة نحو تحفيز نمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، نظمت شركة هيدروجين عمان "هايدروم" جلسة تعريفية في السفارة العُمانية بالعاصمة السعودية الرياض بتاريخ 6 سبتمبر 2023 بهدف تسليط الضوء على دور الشركة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الترويج للجولة الثانية من المزايدة العامة على مناطق امتياز الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان. شهدت الفعالية حضور ممثلين من سفارات العديد من الدول المهتمة في قطاع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، والعديد من وسائل الإعلام.

انطلقت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقاها صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية، تبعها عرض تعريفي قدمه المهندس عبد العزيز الشيذاني، المدير العام لشركة هيدروجين عمان هايدروم، تطرق فيه إلى استراتيجية سلطنة عُمان في تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر والاستثمارات الواعدة التي تقدمها الجولة الثانية من المزايدة العامة على مناطق امتياز الهيدروجين الأخضر في محافظة ظفار .

وحول ذلك، قال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد:" سُررنا بزيارة فريق شركة هايدروم إلى السفارة العُمانية بالرياض وتنظيم هذه الفعالية، حيث سلطت هذه الزيارة الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة والعلاقات الأخوية المتينة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، إذ تتشارك كلتا الدولتين ذات الرؤية حول إنتاج الطاقة المستدامة وإيجاد اقتصاد صديق للبيئة وصولا إلى تحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن جانبها، حبا الله سلطنة عمان بوفرة مصادر الطاقة المتجددة، كما تتميز ببنية أساسية متطورة وخدمات لوجستية عالمية تعزز مكانتها كوجهة استثمارية مثلى للمستثمرين السعوديين، ومن الدول الأخرى الطامحة إلى إيجاد مستقبل أكثر اخضرارا واستدامة."

وفي سياق متصل، قال المهندس عبد العزيز الشيذاني:" تأتي هذه الزيارة مواصلةً للجهود الدؤوبة للشركة لإبراز إمكانات سلطنة عُمان في قطاع الهيدروجين الأخضر والترويج للفرص الاستثمارية المعلن عنها في الجولة الثانية من المزايدة العامة على مناطق امتياز الهيدروجين الأخضر في محافظة ظفار. وتمتلك سلطنة عمان إمكانات تنافسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بما تنفرد به من وفرة موارد الطاقة المتجددة وتجانسها طوال فترات طويلة خلال السنةً، علاوة على جودة البنية الأساسية والخدمات اللوجستية، مما يجعلها الخيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في انتاج الهيدروجين الأخضر. ويعكس تنفيذ هذه الجلسة مساعي شركة هايدروم لتكوين شراكات فاعلة تدفع بنمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، من خلال توفير فرص استثمارية واعدة للشركات الباحثة عن استثمارات مستدامة في السلطنة.

هذا وتشهد الجولة الثانية من المزايدة العامة على مناطق امتياز الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان اهتماما جيدا من شركات الطاقة العالمية والخبراء في قطاع الطاقة، حيث أعلنت شركة هايدروم عن طرح ثلاث مناطق امتياز للهيدروجين الأخضر بمحافظة ظفار توفر فرص استثمارية واعدة، وتحفز نمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان.

وحققت الجولة الأولى من المزايدة العامة نجاحا يُشاد به تمثل في توقيع اتفاقيات بقيمة استثمارية تجاوزت 30 مليار دولار، لإنتاج ما يصل إلى 750 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، باستخدام 18.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة على مساحة إجمالية تغطي 1600 كيلو متر مربع في ولاية الدقم.

وانطلقت الجولة الثانية من المزايدة العامة في يونيو الماضي، حيث ضمت ثلاث مناطق امتياز تتراوح مساحتها بين 340 إلى 400 كيلومتر مربع لكل منطقة، وتتميز هذه المناطق بإمكانات كبيرة وواعدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال الاستغلال الأمثل لوفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، علاوة على موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

وتهدف سلطنة عُمان إلى إنتاج أكثر من مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وصولا إلى استغلال 30% من الأراضي المخصصة حاليا في عام 2050 لإنتاج ما يقارب 8.5 مليون طن وبقيمة استثمارية تبلغ 140 مليار دولار. وتشمل الأهداف الاستراتيجية للبلاد الانتقال إلى الهيدروجين الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية، وإيجاد قيمة تنافسية للهيدروجين لجذب المستثمرين الأجانب، ودعم الابتكار وتنمية المهارات. وتلتزم شركة هايدروم، باعتبارها المخطط الرئيسي لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان بتحقيق هذه الأهداف ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو مستقبل الطاقة المستدامة.

يمكن للشركات المهتمة بالمشاركة في الجولة الثانية من المزايدة العامة على مناطق امتياز الهيدروجين الأخضر التسجيل عبر الموقع الرسمي لشركة هايدروم www.hydrom.om. باب قبول بيانات التأهيل (SOQ) مفتوح لغاية 08 أكتوبر 2023. ومن المقرر أن تبدأ عملية تقييم العطاءات في يناير 2024 وإسناد مناطق الامتياز للفائزين بنهاية الربع الأول من عام 2024.

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حول شركة هايدروم:

أنشأت حكومة سلطنة عُمان شركة هيدروجين عمان "هايدروم" وهي شركة مستقلة ومملوكة لشركة تنمية طاقة عُمان، وتشرف عليها وزارة الطاقة والمعادن، وتعتبر هايدروم المخطط الرئيسي لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، وتشمل اختصاصاتها تحضير مساحات الأراضي المملوكة للحكومة، وهيكلة مشاريع الهيدروجين الأخضر، وإدارة عملية تخصيصها للمطورين، بالإضافة إلى تسهيل عملية تطوير البنية الأساسية المشتركة، وتمكين عملية تطوير منظومة متكاملة من الصناعات المترابطة.