دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) وشركة "إس إيه بي" (SAP) الرائدة عالمياً في مجال الحوسبة السحابية عن التعاون لاستضافة السحابة العامة لشركة "إس إيه بي" في أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم التابع لـشركة مورو، في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وستكون الفرصة متاحة للمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقليل بصمتها البيئية من خلال استخدام حلول "إس إيه بي" السحابية التي ستستضيفها شركة "مورو".

وتم الإعلان عن هذا التعاون خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال 2023، الذي نظمته غرف دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعميم تقنيات الحوسبة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنسجم جهود "ديوا الرقمية" مع استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وذلك من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة وتوفير قائمة واسعة من الحلول الرقمية المستدامة. وتوّفر إمكانية استضافة السحابة العامة لشركة "إس إيه بي" في مركز البيانات محايد الكربون التابع لمورو، فرصة مهمة للمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات لتخفيض تأثيرهما البيئي للمساهمة في ضمان مستقبل مستدام. وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة والتي تؤكد الدور المهم للتكنولوجيا في دفع أجندة الاستدامة قدماً."

من ناحيته، أعرب سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لدى "إس إيه بي" في منطقة جنوب الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تفاؤله لإمكانية استضافة السحابة العامة لشركة "إس إيه بي" في مركز البيانات محايد الكربون التابع لمورو، مشيراً إلى أنها تعكس زيادة استثمارات شركة "إس إيه بي" في دولة الإمارات. وقال: "بصفتها الدولة المستضيفة لفعاليات "COP28" وكشريك عالمي رئيس في مبادرات الاستدامة في العالم، تتميز دولة الإمارات بالتزامها الكبير بالرقمنة والاستدامة. ويستخدم مركز البيانات الأخضر التابع لشركة "مورو"، مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وهذا التعاون سيمكّن المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات من تطوير وتعزيز عملياتها باستخدام أحدث حلول "إس إيه بي" للحفاظ على الاستدامة البيئية. وتؤمن شركة "إس إيه بي" و"ديوا الرقمية" وشركة "مورو" أن التركيز على الاستدامة يوفر فرصة للشركات لتصبح أكثر كفاءة من خلال تعزيز العمليات الحالية واستغلال الإمكانيات المتاحة عبر تبني نماذج أعمال جديدة".

ومن جانبه، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية": "يعكس مركز البيانات الأخضر التابع لمورو مسيرتنا الريادية في مجال الاستدامة والتحوّل الرقمي. ويمكن لقطاع الأعمال بدء رحلة تحولية وتنموية نحو التميز في العمليات بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لمورو وحلول "إس إيه بي" القائمة على السحابة. ونحن واثقون بأنه في حال تنفيذه، فإن هذا التعاون البنّاء بين مورو و"إس إيه بي" سيحدث تغييراً إيجابياً في مجالات التقدم التقني والاستدامة في دولة الإمارات."

يعد مركز البيانات الأخضر التابع لـ "مورو"، أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة "غينيس للأرقام القياسية". ويستخدم المركز الحاصل على شهادة المستوى الثالث/الأعلى "Tier-III" والمعتمد من معهد "أب تايم"، مصدر طاقة نظيفة ومتجددة بنسبة 100%، ويتمتع بسعة تفوق 100 ميجاوات.

يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "إس إيه بي" بدأت في عام 2009 بتطبيق الهيئة لنظام "إس إيه بي"-المرحلة الأولى لتخطيط موارد المؤسسات لقياس ودمج وأتمتة جميع عملياتها لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لمتعامليها وموظفيها وشركائها. وتطورت الشراكة بين المؤسستين لاحقًا لتشمل تطبيق الهيئة لمراحل متطورة من نظام "إس إيه بي"، وتعاون "إس إيه بي" مع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو). ومنذ عام 2018، أصبحت شركة "مورو" المزود المعتمد لمنصة "إس إيه بي-هانا" لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية. وهذا العام، تم اعتماد شركة "مورو"، من قبل شركة "إس إيه بي" كشريك لبرنامج رايز (RISE) كأول مزود محلي يتم اعتماده في دولة الإمارات لتقديم خدمات "إس إيه بي" السحابية والآمنة.

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نبذة عن شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو":

كجزء من مبادرة دبيX 10، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) بحشد جهود وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى "ديوا الرقمية" وهي مبادرة تقوم على توظيف الابتكار والخبرات في مختلف المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة. ولقد جاء تأسيس شركة مورو، إحدى شركات ديوا الرقمية، نظراً لما يتطلبه هذا الكيان من مركز بيانات مبتكر يعمل بصورة سلسة. وللمساهمة في التحول الرقمي، تعتبر شركة مورو مركز بيانات مبتكر ومعتَمد عالميا يقدم حلولا استباقية بسبب تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية وكونه يُعتبر مركزاً عالي الموثوقية في المجال الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات. وتوفر شركة مورو قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة المتعاملين وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في الوقت الحالي ومستقبلاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.morohub.com.