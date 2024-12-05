الدوحة، قطر: أعلنت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات "مطار" - المشغلة لكل من مطار حمد الدولي (DOH) و مطار الدوحة الدولي (DIA) – عن اختتام فعاليت "أسبوع الأمن والسلامة" التي أقيمت في مطار حمد الدولي خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2024، حيث ركزت الفعالية على أهمية التمسك بأعلى معايير الأمن والسلامة، مما يؤكد على التزام شركة مطار وريادتها في قطاع الطيران.

وقد جمعت الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام جميع الجهات المعنية والشركاء وموظفي مطار حمد الدولي للمشاركة في أنشطة تفاعلية مثل العروض العملية والجولات الإرشادية والمناقشات المهنية. وعززت هذه الأنشطة مبادئ نظام إدارة السلامة وأمن الطيران لضمان الامتثال للوائح الهيئة العامة للطيران المدني والمعايير الدولية مع تعزيز التزام شركة "مطار" بثقافة السلامة والأمن أولاً.

وبهذه المناسبة، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: " إن اطلاق فعاليات "أسبوع الأمن والسلامة" يعزز التعاون وتبادل المعرفة والالتزام الشامل تجاه السلامة والأمن، والذي يعد أمرًا محوريًا بالنسبة لنا كمشغل للمطارات. نحن نعمل كفريق واحد على بناء عملية تشغيلية مرنة وفعالة وعالمية المستوى تعزز ثقة المسافرين والشركاء ومجتمع الطيران الدولي."

وساهمت المشاركة الفعّالة لفِرق عمل شركة "مطار" وجميع الشركاء في نجاح الفعالية، حيث أظهرت التعاون الوثيق الذي يعزز الالتزام بأن السلامة والأمن هما مسؤولية مشتركة تشمل جميع جوانب العمليات في المطار.

الارتقاء بمعايير السلامة

تُعد السلامة عنصرًا أساسيًا في عمليات المطارات لضمان تجربة سفر موثوقة وحماية الموظفين والشركاء. وقد ركّز "أسبوع الأمن والسلامة" على مبادئ نظام إدارة السلامة (SMS) واحتفى بمنح رخص القيادة الوطنية الخاصة بالمطار لعدة جهات معنية، ما يعكس تنفيذ برامج تدريب متطورة على القيادة في مناطق العمليات الجوية.

كما تم إطلاق تدريبات وعروض عملية لدعم تطوير المهارات وتعزيز ثقافة السلامة التي تساهم في تحقيق التميز التشغيلي.

تعزيز التدابير الأمنية

مع التطور المستمر لصناعة الطيران، يجب أن تتكيف الإجراءات الأمنية في المطارات مع تلك التغيرات المتسارعة، حيث ساهمت ورش العمل والعروض التوضيحية التي أقيمت خلال "أسبوع الأمن و السلامة" في تعزيز المعرفة والوعي وترسيخ ثقافة الأمن داخل مطار حمد الدولي.

كما سلطت الفعالية الضوء على أهمية الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا في خلق بيئة يشعر فيها المسافرون بالأمان والثقة في جميع الأوقات.

تؤكد شركة "مطار" التزامها المستمر بتطوير مبادراتها في مجال السلامة والأمن كجزء من أهدافها الاستراتيجية لتحسين الكفاءة وضمان الامتثال التنظيمي وتقديم تجربة استثنائية للعملاء. وبناءً على نجاح الفعالية، تهدف شركة "مطار" إلى تعزيز ثقافة تركز على الحلول المبتكرة القائمة على البيانات لضمان استمرارية الأعمال و التميز في صناعة الطيران.

مطار حمد الدولي، بوابة السفر إلى قطر والعالم

يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويضم مطار حمد الدولي تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات الضيافة ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم.

وفي عام 2024، حصل مطار حمد الدولي على لقب "أفضل مطار في العالم" خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، حيث فاز باللقب للمرة الثالثة. كما حصد المطار جائزة “أفضل مطار للتسوق في العالم" للعام الثاني على التوالي، وجائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للعام العاشر على التوالي، وجائزة "أفضل مطار في الفئة من 40 إلى 50 مليون مسافر"، وجائزة "أنظف مطار في الشرق الأوسط" للمرة الثانية.

وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز التنوع في خدماته . وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون "مطار المستقبل"، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى.

وتتولى الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إدارة العمليات التجارية والتشغيلية للمطار.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمطار حمد الدولي http://www.dohahamadairport.com ومتابعة آخر مستجدات وأخبار المطار عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي:

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