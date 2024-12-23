المحرق، البحرين : استضافت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، ورشة عمل "نطاق الربط الجوي من مطار البحرين الدولي" ،بالتعاون مع مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشركة ’ برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط‘.

وشارك في الورشة أعضاء من الإدارة العليا لمجموعة طيران الخليج ، فضلاً عن ممثلين عن وزارة الداخلية، وشؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، وطيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين ،وخدمات مطار البحرين (باس)، مقدم الخدمات الأرضية في مطار البحرين الدولي، والسوق الحرة - البحرين، وشركة مطار البحرين.

وتمحورت المناقشات حول مسيرة الطيران في البحرين، وأبرز التوجهات العالمية على صعيد قطاع الطيران، والوضع الراهن للربط الجوي وما يشهده من تحديات رئيسة، بالإضافة إلى وضع تصورات استراتيجية للدفع بعجلة النمو المستقبلي. كذلك استعرض المشاركون عوامل النجاح في خدمات الربط الجوي، مؤكدين أهمية التعاون والابتكار في مواكبة المتغيرات في قطاع الطيران.

وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح، قائلاً :" تمثل ورشة العمل مبادرة من المبادرات التي تتبناها الشركة لبحث التحديات الراهنة واستكشاف الفرص الواعدة في مجال الربط الجوي خاصة في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع الطيران بفعل التغيرات السوقية والتطورات الجيوسياسية التي تعيد رسم ملامح الربط الجوي.

مضيفاً:" أن الفهم المتعمق لهذه العوامل يتيح للمشاركين في الورشة فرصة استكشاف الفرص الواعدة واغتنامها ضمن منظومة الطيران المتقدمة، معرباً عن خالص امتنانه لكل من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط على تعاونهم المستمر، وأيضاً لشركة ’ برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط‘ على دعمهم القيم في تنظيم هذه الورشة المحورية.

من جانبه، صرّح السيد ستيفانو بارونشي، المدير العام لمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، قائلاً: "إننا نفخر بما حققه تصنيفنا للربط الجوي من أثر مشهود وقيمة ملموسة لأعضائنا، وذلك بالتعاون مع شركة ’ برايس ووترهاوس كوبرز. ‘ وأضاف بارونشي: "لطالما كانت مملكة البحرين سبّاقة إقليمياً في تبني سياسة طيران منفتحة منذ عقود، مما ساهم في ترسيخ دورها الريادي في قطاع الطيران بالمنطقة. وقد عُقِدت ورشة العمل هذه بالتعاون مع شركة مطار البحرين من أجل دعم مملكة البحرين في مراجعة سياساتها واستراتيجياتها في مجال الطيران. وبالاستفادة بما تمتع به شركة ’ برايس ووترهاوس كوبرز‘ من خبرات واسعة، فقد قدمنا توصيات تضمن مواكبة المملكة للمتغيرات المتسارعة في هذا القطاع التنافسي والديناميكي، مؤكداًإن هذه الورشة تنسجم تمامًا مع التوجه الذي أقره مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لتعزيز الربط الجوي في المنطقة."

وتجدر الإشارة إلى أن ورشة عمل تجسد حرص شركة مطار البحرين على ترسيخ مكانة المملكة كمركز رئيسي لقطاع الطيران. وتواصل الشركة، من خلال تخطيطها الاستراتيجي والعمل المشترك مع مختلف الجهات، في الدفع بعجلة النمو المستدام لقطاع الطيران بالمملكة.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

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