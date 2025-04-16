الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت في آي بي كوتينجز، الشركة الألمانية الرائدة في ابتكار أنظمة العزل المائي عالية الأداء، عن مشاركتها في المعرض السعودي للترفيه والتسلية المقرر عقده في الرياض في الفترة من 20 إلى 22 مايو المقبل.

يُقام المعرض بمشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات لمناقشة التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الترفيه، حيث من المتوقع أن تستثمر المملكة في هذا القطاع على مدار العقد المقبل أكثر مما أنفقته خلال الثلاثمائة سنة الماضية، بقيمة تصل إلى 5 تريليونات ريال حتى عام 2030 فقط.

تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في إطار رؤيتها المستقبلية الطموحة، ما يسهم في رفع الطلب على الحلول الإنشائية الفعالة، ومن أبرزها حلول العزل المائي عالية الأداء في البنى التحتية والمباني التجارية والمصانع.

وسوف تسلّط شركة في آي بي كوتينجز، عبر تواجدها في جناح 4D461، الضوء على حلول الأسطح والأرضيات وأنظمة التبطين المخصصة لصناعة الترفيه، وسيتمكن زوار المعرض من استكشاف باقة من الحلول المبتكرة التي توفر بدائل سلسة وفعالة وآمنة لكبرى المشاريع الإنشائية.

تواجه شركات الهندسة المعمارية والتخطيط والمقاولات تحديات جمة لتوفير حماية طويلة الأمد للمنشآت الحيوية المعرضة للظروف المناخية القاسية وارتفاع منسوب المياه الجوفية. وتشمل قائمة الحلول التي توفرها في آي بي كوتينجز تقنية LiquiShield التي تقدم حلول العزل المائي عالية الأداء والمصممة لحماية المنشآت الواقعة تحت الأرض، والأنفاق، وخزانات المياه والأساسات. وتتكيف التقنية الجديدة المعتمدة على الرش مع الأشكال الهندسية المعقدة كما تتحمل حركة الهياكل الإنشائية دون إحداث أيّة تشققات على عكس الطرق التقليدية التي غالباً ما تؤدي إلى تسريب المياه ورفع تكاليف الصيانة.

وتتمثل أبرز فوائد التقنية الجديدة في التالي:

سلسة ومتكاملة. تتغلب على نقاط الضعف التقليدية مثل الفواصل واللحامات .

تتغلب على نقاط الضعف التقليدية مثل الفواصل واللحامات سريعة وفعالة. تقلل تقنية الرش من وقت التركيب لتخفيض التكاليف وتقليل وقت تسليم المشاريع.

تقلل تقنية الرش من وقت التركيب لتخفيض التكاليف وتقليل وقت تسليم المشاريع. متانة قصوى. تتحمل التقنية الجديدة الأوزان الثقيلة، وضغط المياه الجوفية وتقلبات درجات الحرارة .

تتحمل التقنية الجديدة الأوزان الثقيلة، وضغط المياه الجوفية وتقلبات درجات الحرارة مرونة عالية. التقنية الجديدة مثالية للمنشآت التي تتعرض للحركة أو الهبوط الأرضي.

التقنية الجديدة مثالية للمنشآت التي تتعرض للحركة أو الهبوط الأرضي. مقاومة للمواد الكيميائية والتآكل. مناسبة لخزانات مياه الشرب، والأنفاق والتطبيقات الصناعية .

مناسبة لخزانات مياه الشرب، والأنفاق والتطبيقات الصناعية أداء طويل الأمد. تقلل من تكاليف الصيانة وتطيل عمر المنشآت الحيوية .

خزانات مياه بوليفارد وورلد، الرياض

تم استخدام تقنية LiquiShield في مشروع خزانات مياه الشرب والري في بوليفارد وورلد بالرياض لضمان موثوقية تخزين المياه في أحد أبرز الوجهات الترفيهية بالمملكة. وقد قدّمت في أي بي كوتينجز تقنية عزل وتبطين متكاملة وخالية من الفواصل، ما أسهم في توفير حماية كاملة من التسريبات وتقليل الآثار السلبية على البيئة.

يُعد اختيار نظام العزل المائي المناسب أمراً بالغ الأهمية لضمان متانة البنية التحتية وسلامتها، وتوفر تقنية LiquiShield جيلاً جديداً من الحلول التقنية المبتكرة والفعالة التي توفر أقصى درجات الحماية والأمان.

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