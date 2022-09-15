الرياض : تُشارك الخطوط الحديدية السعودية " سار" في المعرض التجاري الدولي لتكنولوجيا صناعات النقل بالسكك الحديدية "اينو ترانس " الذي يقام في العاصمة الالمانية برلين خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري. وسيوفر المعرض –الذي يعد من أكبر المعارض على مستوى العالم في هذا المجال- الفرصة لشركة "سار"، لعرض خططها الحالية والمستقبلية للتوسع في مجال الخطوط الحديدية بالمملكة خلال السنوات العشر القادمة، كما سيمكنها المعرض من عقد شراكات مع الشركات الرائدة بهدف الاستثمار في هذه المشاريع التطويرية الكبرى، وتمكينها من نقل الخبرات والمعرفة في أحدث تقنيات السكك الحديدية. وسيفتح المعرض الدولي المجال لشركة "سار" لطرح فرصٍ استثماريةٍ جديدة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية مواصلة التوسع في تنفيذ شبكات الخطوط الحديدية من 5500 كم حالياً إلى أكثر من 8000 كم، ومن بينها مشروع الجسر البري. وبهذه االمناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، بأن المشاركة في هذا المعرض العالمي الهام، تهدف إلى إطلاع كبار المشغلين والمصنعين في العالم، على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه صناعة الخطوط الحديدية في المملكة من حيث الامكانات التقنية والبنية التحتية وآفاق النمو غير المحدودة، لافتاً إلى أن لديها أحد أطول قطارات الشحن بالعالم، وأحد أسرع عشر قطارات على مستوى العالم (قطار الحرمين السريع). وأوضح أن المشاركة تهدف إلى دعوة المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة، كما تتطلع شركة "سار" إلى توقيع عددٍ من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع عدد من الشركات العالمية، لخدمة الأهداف الاستراتيجية للشركة على المدى المتوسط والبعيد. وثمن المالك في ختام تصريحه ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله من إهتمام كبير لقطاع الخطوط الحديدية ما كان له الأثر الكبير -بعد توفيق الله- في تعزيز دورها الرائد في خدمة الاقتصاد الوطني، وِفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، مؤكداً على مُضي الشركة وسعيها الجاد لتحقيق تلك المستهدفات بمشيئة الله تعالى وبمتابعة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار".

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