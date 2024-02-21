الرياض: برؤيتها التي تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى مدينة عصرية عبر إنشاء أحدث داون تاون في العالم، حصلت شركة تطوير المربع الجديد التابعة لصندوق الاستثمارات العامة على جائزة “درع الشراكة" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي سلمها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل إلى الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل دايك، خلال معرض ريستاكس 2024، أضخم حدث عقاري في المملكة، خلال الفترة 18 و21 فبراير 2024.

واستعرضت الشركة خلالها، قدراتها في الابتكار العمراني، وتصاميم المشروع المستوحاة من الطراز المعماري النجدي، التي تتناغم فيها التقنيات الذكية وعناصر الاستدامة، مع الإبداع وريادة الأعمال، بما ينسجم مع جمال الطبيعة والثقافة الأصيلة للعاصمة، ليكون داون تاون المرّبع الجديد ليس مجرد مساحة للسكن والعمل، بل هو القلب النابض لمدينة لرياض.

وعبر الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل دايك:" نفخر بحصولنا على جائزة "درع الشراكة"، الأمر الذي يعكس التزامنا الثابت بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بجعل المملكة مركزاً حيوياً للمشاريع المبتكرة على مستوى العالم. وتمثل الجائزة تقديراً لمساهمتنا في نجاح معرض ريستاكس 2024 وجهوده في دفع عجلة القطاع العقاري. إننا ندرك أن التطوير العقاري يؤدي دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد عبر جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحفيز النمو المستدام".

ونظمت الشركة عروضاً تفاعلية مع الزوار خلال معرض ريستاكس 2024، بتعريفهم على رؤية شركة تطوير المرّبع الجديد في إنشاء أحدث داون تاون يجمع الاستدامة والتطوير العمراني، والذي سيسهم في نهضة العاصمة مدينة الرياض؛ ليكون الأكثر حداثةً وابتكاراً حول العالم. كما شرحت شركة تطوير المربع الجديد أهدافها في الارتقاء بآفاق التعاون والابتكار مع التركيز على أنسنة المشروع. واستعرضت تصاميمها وأساليب الحياة المبتكرة في السياحة والترفيه والثقافة.

ويعد ريستاكس 2024 أحد أكبر المعارض العقارية في المملكة، ويعمل كمنصة لاستعراض أحدث مشاريع قطاع التطوير العقاري، إلى جانب الابتكار وتوظيف التقنية في إعادة تعريف القطاع. وتعكس مشاركة الشركة اهتمامها بالمساهمة الفعالة في التحول العقاري في المملكة؛ بما ينسجم مع الأهداف الوطنية الكبرى في زيادة حصة القطاع من الناتج الإجمالي المحلي.

الجدير بالذكر، أن مشروع تطوير المرّبع الجديد يمتد على مساحة تتجاوز 19 كيلومتراً مربعاً، ويضم 100 ألف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية، إلى جانب مساحات تجارية وترفيهية وثقافية.

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