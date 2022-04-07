المنامة، البحرين: عقدت شركة بتلكو الغبقة الرمضانية السنوية لجميع أفراد فريق العمل يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل في الخيمة الرمضانية بفندق فور سيزونز خليج البحرين وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى أعضاء من الإدارة التنفيذية. وقد استمتع الجميع بالأجواء الرمضانية التي تخللتها عدد من الفعاليات الترفيهية ضمن أجواء مليئة بالتفاعيل والمرح.

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رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء من الإدارة التنفيذية وفريق عمل بتلكو في الغبقة الرمضانية التي تمت إقامتها بفندق الفور سيزونز خليج البحرين.

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هذا البيان الصحفي صادر عن قسم التواصل المؤسسي والاستدامة لدى بتلكو.

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