عبدلله: نستهدف مضاعفة معالجة بنجر السكر في العام المقبل والوصول إلى خمسة ملايين طن في السنوات المقبلة

الغيطاني: نلتزم بزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية مع الحفاظ على الموارد المائية وتقديم الدعم اللازم للمزارعين

القاهرة: قامت شركة القناة للسكر بإطلاق النسخة الأولى من مهرجان "أهل السكر" في مدينة المنيا الجديدة. كما تم تصميمه ليصبح حدثًا سنويًا لتشجيع وتكريم مزارعي بنجر السكر من جميع أنحاء مصر.

ويأتي هذا المهرجان انطلاقاً من حرص شركة القناة للسكر الدائم على دعم مزارعيها، وتكريماً لهم على مجهوداتهم خلال هذا الموسم، حيث نجحت الشركة في تصنيع أكثر من مليون طن من بنجر السكر.

وعلى هامش المهرجان، صرح الدكتور كامل العبدلله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر: "نُقدم رؤية مستقبلية طموحة نستهدف فيها مضاعفة كمية البنجر المُنتجة خلال العام المقبل، لنصل إلى خمسة ملايين طن في السنوات القادمة. ونسعى بالتزامن مع ذلك إلى تحسين جودة البنجر وزيادة نسبة السكر فيه، مما سيساهم في تحقيق نتائج أفضل. وانطلاقاً من إيماننا بأن مزارعينا هم رأس المال الحقيقي لشركتنا، نؤكد على التزامنا بتقديم أعلى مستوى من الدعم التقني والفني لهم، وتوفير حوافز خاصة لنظافة البنجر ونسبة السكر والإنتاجية العالية لزيادة دخلهم الناتج من أراضيهم. كما نشجع على إبرام عقود توريد متعددة السنوات لضمان استدامة المحصول وتحقيق نجاحات مشتركة."

ومن جهته، صرح المهندس أحمد الغيطاني، رئيس قطاع الاستراتيجيات والمدير العام لقطاع الزراعة الخارجية لشركة القناة للسكر": نؤمن بأن الشراكة مع المزارعين هي أساس تحقيق أهدافنا المشتركة في زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية مع الحفاظ على الموارد المائية تماشياً مع رؤية الدولة. ونلتزم في هذا الإطار بتقديم الدعم اللازم للمزارعين من خلال برامج تدريبية وتوجيهية،

وأضاف: "تطمح شركة القناة للسكر إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للمزارعين إيماناً منها بأهمية دورهم في تحقيق الأمن الغذائي، ونؤكد على ذلك من خلال مشاركتنا في مختلف الفعاليات."

وفي هذا السياق، شهد المهرجان توزيع جوائز قيمة على الحضور، بما في ذلك رحلات عمرة وقسائم شراء من خلال سحب عشوائي. وتخلل المهرجان عروض وفعاليات ترفيهية مميزة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة القناة للسكر شركة مساهمه مصريه و هي ثمرة تعاون صناعي زراعي متكامل يتضمن استصلاح وزراعة 181000 فدان من الأراضي (حوالي 76000 هكتار / 790 كيلومتر مربع ) ،مما يجعلها أكبر مشروع زراعي صناعي في مصر منذ عام 1952، بالإضافة إلى بناء وتشغيل احد أكبر مصانع الخط الواحد لتصنيع السكر من بنجر السكر في العالم بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ ٧٥٠ ألف طن مكعب من السكر الأبيض الممتاز.

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