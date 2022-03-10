الكويت: انضمت شركة الحمراء العقارية إلى التوجه العالمي للتشجيع على المساواة بين الجنسين، حيث قامت الشركة بإضاءة برج الأعمال باللون البنفسجي، إضافة لقيامها بتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات لدعم هذه المبادرة العالمية التي تنطلق هذه السنه تحت شعار #كسر_التحيز #BreakTheBias. وانطلاقاً من حرصها على تقديم الدعم والمساندة والمشاركة في هذه الحركة الداعية للمساواة بهدف بناء عالم أفضل للجميع دون تحيز، قامت الشركة بتنظيم حملة نحو عالم منصف وشامل في برج الحمراء للاعمال وشارك فيها جميع موظفيها وشركائها وعملائها، كما أتاحت فرصة التسجيل في دورات خاصة لتعلم مهارات وتقنيات الدفاع عن النفس عند الحاجة.

وتحرص شركة الحمراء العقارية على أن تكون جهة رائدة وفاعلة ومشاركة في جميع مبادرات التغيير الإيجابية والمستدامة في الكويت والعالم، ولذلك تعتبر من الشركات القيادية في توفير بيئة عمل قائمة على التوازن والمساواة بين الجنسين في العمل سواء بالنسبة للشركة أو حتى لشركائها من المؤسسات. ولكي تحقق هذه الحملة العالمية للمرأة انتشاراً واهتماماً أكبر من خلال الترويج لشعارها الخاص #كسر_التحيز والذي يترافق مع قيام الشخص بعمل إشارة X ياستخدام يديه أمام صدره تعبيراً عن التضامن مع حملة كسر التحيز ضد المرأة، قامت الشركة بالترويج لأخذ صور شخصية (Selfie ) عليه شعار الحملة ليتمكن الآخرون من التقاط الصور والمشاركة في هذه الحملة العالمية التي تتضمن فئات مختلفة لصور الرجال والنساء وحتى الصور الجماعية لأناس يقومون بعمل شعار الحملة تعبيراً عن دعمهم.

وإضافة إلى انه تمت دعوة النساء والفتيات للمشاركة في جلسة تدريبية لمدة ساعتين حول فنون الدفاع عن النفس، حيث أقيمت هذه الفعالية بهدف تعزيز المهارات النفسية والجسدية للمشاركات، وهو ما يعني فائدة لهن على المدى الطويل حتى لو لم يحتجن إلى استخدام هذه المهارات في مواقف الدفاع عن النفس.

وتقوم شركة الحمراء العقارية سنوياً بتوحيد جهودها لدعم وتشجيع وتكريم الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي تحققها المرأة، وتعمل الشركة على دعوة شركائها من المؤسسات للمساهمة في دعم المرأة لتحقق إنجازات أكبر وتقدير أهميتها في كل جوانب الحياة. وكانت شركة الحمراء العقارية قد استضافت حدثاً كبيراً بالشراكة مع هيئة المرأة في الأمم المتحدة، والذي أرسى ميثاقاً وخطة عمل ومعايير واضحة في تعزيز المساواة بين الجنسين داخل بيئة العمل لجميع الشركات والهيئات داخل وخارج الكويت.

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