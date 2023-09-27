في خطوة ملحوظة نحو توسيع بصمتها و تعزيز المواهب المحلية، تكشف شركة ادفانسد ميديا بكل فخر عن النسخة العربية الافتتاحية من موسم السينما – الحدث المجتمعي للسينما الرقمية. من المقرر أن تقام هذه الفعالية التي تستمر يومين في قلب مدينة الرياض، وستكون تجربة لا تفوت لجميع المتحمسين لعالم السينما.

تم تصميم موسم السينما برؤية واضحة لتعزيز النمو والتعلم وفرص التواصل، ويهدف إلى أن يكون بمثابة منصة محورية لصانعي الأفلام الطموحين ومبدعي المحتوى الناشئين وعشاق السينما على حدٍ سواء. لا يقتصر الأمر على الاحتفال بالسينما فحسب؛ يتعلق الأمر بتزويد جيل جديد من المبدعين بالمعرفة والأدوات والأفكار اللازمة للتفوق في هذه الصناعة المتغيرة باستمرار.

أحد العروض البارزة لهذا الحدث هو إتاحة الفرصة للحاضرين للتفاعل مباشرة مع بعض الشخصيات الرائدة في هذا المجال. سوف يتعمق خبراء الصناعة هؤلاء في المناقشات المثيرة للتفكير، والتي تغطي أحدث التقنيات والاتجاهات الناشئة والحلول الأكثر ابتكارًا التي تحدث موجات في السينما الرقمية والبث والفيديو..

بالنسبة للمهتمين بهذه التجارب التعليمية الفريدة، إليك بعض الأخبار الجيدة: التسجيل في ورش العمل بدون أي تكلفة إضافية. ومع ذلك، قد تكون المساحات محدودة، ومفيدة لجميع المشاركين.

تتألف ورش العمل من أربع ورش رئيسية وهم “أساليب التصوير السينمائي“ تقديم فؤاد عون ، “مراحل التصوير والمونتاج“ تقديم مصطفى صلاح ، " افهم عدساتك : التصوير بدقة 8 ك وأعلى " تقديم فؤاد عون، “طريقة سير العمل والمونتاج“ تقديم ا. ابو المكارم.



للتسجيل بالورش يرجى الاطلاع على الرابط الموجود على موقع ادفانسد ميديا او عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، ويسعدنا لقائكم باستمرار في مثل هذه الفعاليات.

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