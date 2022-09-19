المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إدامة، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية الراعي البلاتيني لمعرض «سيتي سكيب» البحرين 2022، الحدث العقاري الأكبر في تاريخ مملكة البحرين، والذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبدعم من مؤسسة التنظيم العقاري، خلال الفترة من 22 وحتى 24 نوفمبر من العام الجاري، ليكون بذلك أول معرض تستضيفه المملكة في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير.

ووقع الاتفاقية عن الجانبين كل من السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة إدامة، والسيد ألكسندر هوف مدير المعارض في «إنفورما ماركتس»، الشركة المنظمة لمعرض «سيتي سكيب» البحرين، ومن المقرر أن يشمل المعرض آخر ما توصل له السوق والاستثمار في القطاع العقاري من تقنيات ومشاريع عقارية مبتكرة، وأن يسهم بدوره في تعزيز تواصل جميع المتعاملين والجهات المعنية في هذا القطاع، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتكنولوجيا العقارية «بروبتيك»، ومبادرات التمويل التي من شأنها أن تدعم تحقيق الاستدامة في هذا القطاع الهام.

وفي هذا السياق، أكد السيد أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة إدامة أنّ دعم هذا الحدث العقاري الضخم الذي تستضيفه مملكة البحرين يأتي تأكيداً على التزام الشركة بالأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تطوير القطاع العقاري الحيوي بالمملكة باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، متطلعاً لأن يُحقّق المعرض أهدافه المرجوة في تقديم أحدث الحلول العقارية الابتكارية بما يرسخ من مكانة البحرين على خارطة الفعاليات العقارية العالمية.

ومن جانبه رحب السيد ألكسندر هوف مدير المعارض في «إنفورما ماركتس»، الشركة المنظمة لمعرض «سيتي سكيب» البحرين، بالتعاون الاستراتيجي مع شركة إدامة كواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين، مشيراً إلى أنّ الشركة المنظمة تسعى إلى أن يكون معرض «سيتي سكيب» البحرين استضافة قوية ومتميزة من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية وأنجحها، بهدف تبادل الأفكار والآراء والاستفادة منها عبر إقامة حلقات نقاشية لنخبة من المختصين في هذا القطاع من أجل إيجاد حلول عقارية بمميزات ابتكارية ونهج حياة عصرية تلبي الاحتياجات، وبما يصب في ترسيخ موقع مملكة البحرين على خارطة المعارض العقارية العالمية، وتقديم محتوى ذو قيمة أكثر فعالية.

والجدير بالذكر أن إدامة ستعرض مشاريعها الرئيسة خلال المعرض، بما في ذلك مشروع شاطئ بلاج الجزائر الضخم الذي تبلغ مساحته 1,3 مليون متر مربع، والذي يضم شاطئاً بطول ثلاث كيلومترات، ويمثل وجهة سياحية رئيسية توفر فرصًا إضافية للإقامة، وأنشطة ترفيهية، ومحلات تجارية مستدامة، ومرافق وخدمات عصرية تخدم المواطنين والزوار.

وسيقام معرض «سيتي سكيب» على مدى ثلاثة أيام، ويتزامن انعقاده مع مؤتمر «بروبتيك»، الذي سوف يستضيف السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة إدامة كأحد المتحدثين الرئيسيين فيه، وسيتناول المؤتمر آخر المستجدات والممارسات في مجال التكنولوجيا العقارية بدول مجلس التعاون الخليجي، والمبادرات الحكومية، والشركات الناشئة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى ذلك، سيناقش المؤتمر مجال الاستثمار ورأس المال الاستثماري.

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إيمي ڤايا

المدير الإقليمي - مملكة البحرين

شركة Perceptions

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عن إدامة

شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) هي الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. ودأبت شركة إدامة منذ تأسيسها في عام 2006م بهدف إدارة وتنمية محفظة عقارية متنوعة، على ترسيخ مكانتها لتكون إحدى الشركات العقارية الرائدة للتطوير العقاري في المملكة. وبفضل التزامها الراسخ بمبادئ تأسيسها في الجودة والكفاءة والاستدامة، وتماشيًا مع أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في مباشرة عملياتها، تسعى شركة إدامة جاهدةً لتطوير قطاع عقارات متنوع وحيوي في البحرين، حيث ستتضمن محفظة "إدامة" مشاريع في قطاعي الترفيه والصناعة.