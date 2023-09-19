لتعريف المواطنين والمستثمرين بالاكتتاب في أسهمها

مسقط، سلطنة عمان: تنظم شركة أوكيو لشبكات الغاز -المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عُمان كجزء من شركات أوكيو -المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- وبالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال، وغرفة تجارة وصناعة عمان، ومكاتب المحافظين والولاة ثمانية لقاءات تعريفية بالاكتتاب العام لأسهمها في عدد من محافظات السلطنة، وذلك بدءًا من تاريخ 20 من شهر سبتمبر الجاري على أن تُختتم في الثالث من شهر أكتوبر. وتهدف اللقاءات إلى تعريف المستثمرين، والمواطنين، والمقيمين بنظام الاكتتاب في الأسهم المطروحة والفئات المستهدفة.

وتعتزم أوكيو لشبكات الغاز طرح ما يصل إلى (49)% من أسهمها، حيث يوفر هذا الطرح الفرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو الشركة التي تتمتَّع بالمشغل الحصري للبنية التحتية الأساسية لنقل الغاز في السلطنة؛ باعتبارها المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عُمان.

حيث سيبدأ أول اللقاءات في الـ 20 من شهر سبتمبر الجاري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، في حين يستضيف فرع الغرفة بولاية خصب اللقاء الثاني بمحافظة مسندم في الـ 21 من ذات الشهر.

كما سيتم عقد لقاء تعريفي في محافظة الظاهرة؛ حيث يستضيف فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية عبري اللقاء التعريفي بالاكتتاب في 24 من شهر سبتمبر الجاري، في حين يستضيف فرغ الغرفة بمحافظة البريمي اللقاء التعريفي الرابع يوم 25 من ذات الشهر.

بينما يتم تنظيم لقاء تعريفي باكتتاب شركة أوكيو لشبكات الغاز بولاية نزوى بمحافظة الداخلية في الـ 26 من سبتمبر؛ على أن تستضيف غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار اللقاء التعريفي السادس في 28 من الشهر الجاري.

وسيشهد الثاني من أكتوبر المقبل تنظيم لقاء تعريفي آخر بولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية. وستختتم اللقاءات التعريفية باكتتاب شركة أوكيو لشبكات الغاز بمحافظة مسقط في 3 أكتوبر.

وقال منصور بن علي العبدلي، المدير التنفيذي لشركة أوكيو لشبكات الغاز: "سيساهم هذا الطرح في تعزيز جهود الحكومة في التنويع الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040م، حيث إن طرح ما يصل إلى (49%) من أسهم أوكيو لشبكات الغاز في اكتتاب عام أولي بتاريخ 26 سبتمبر الجاري يأتي ضمن خطط الشراكة مع القطاع الخاص العماني والأجنبي؛ التي أعلن عنها جهاز الاستثمار العماني في الأصول التي يملكها، وذلك لتوسيع قاعدة المستثمرين في الشركات الحكومية، من خلال اكتتابات عامة كجزء من خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. ويعكس طرح الأسهم للاكتتاب العام في أوكيو لشبكات الغاز، الجهود التي تبذلها أوكيو لتوسيع الاستثمار في أصولها، وجذب المستثمرين الأجانب، ومشاركة شرائح واسعة من المجتمع في ملكيتها؛ بهدف توجيه ادخاراتهم للاستثمار في أوعية مختلفة تعود بالفائدة على استثماراتهم، فضلًا عن تعزيز السيولة في بورصة مسقط".

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نبذة عن أوكيو لشبكات الغاز

تتمتع الشركة بحق احتكار طبيعي على البنية التحية الأساسية لنقل الغاز في سلطنة عُمان باعتبارها المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في السلطنة. تسعى أوكيو لشبكات الغاز إلى أن تصبح رائدة في مجال تطوير شبكة نقل الغاز الطبيعي وإدارتها من خلال حلول مبتكرة ومستدامة. وتستعين الشركة بأكثر من 450 موظفًا مؤهلين على أعلى مستوى. وتُولي الشركة الأولوية إلى مراعاة أعلى معايير التشغيل والصيانة، ما ينعكس على سجل إنجازاتها التشغيلية؛ حيث نجحت في تحقيق نسبةٍ لتوافر الغاز بلغت أكثر من 99.99% خلال العشر سنوات الماضية، ولم تسجل أي انقطاعات في إمداد الغاز في عام 2022. وعلى صعيد الصحة والسلامة، تعتبر أوكيو لشبكات الغاز نموذجًا يُحتذى به في مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية المعمول بها. كما تحرص الشركة على مراعاة مصالح المجتمع ككل ودعم التنمية الاقتصادية للسلطنة من خلال عملياتها، حيث تسعى إلى تعزيز شراكاتها المجتمعية وتلتزم بدعم جهود الحكومة نحو الاستدامة البيئية.

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للتواصل والتنسيق الإعلامي:

أحمد بن إبراهيم الحضرمي

مدير عام الهوية المؤسسية وثقافة العمل – أوكيو لشبكات الغاز

البريد الإلكتروني: Ahmed.alhadhrami@oq.com