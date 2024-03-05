القاهرة- أشادت شركة بيتي، إحدى شركات المراعي وهي شركة مصرية رائدة في منتجات العصائر والألبان ساهمت في الازدهار المحلي على مدار 25 عامًا، بنجاح شراكتها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي ساهمت في تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل وتحقيق نسبة عالية من تمثيل المرأة في المناصب القيادية، حتى ارتفعت نسبة العمالة من النساء بنحو 49% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022ويمثل استحواذ السيدات حالياً على 21 % في وظائف الإدارة العليا، و 30 % في المناصب القيادية، مما يدعم جهود شركة بيتي لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد.

وبموجب الشراكة – التي استمرت على مدار العام الماضي- وفر البنك الدعم اللازم للشركة من خلال الاستعانة بخبرات شركة Guider’s Consult من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكينهم اقتصاديًا، ؛ تماشياً مع مساعيها المتمثلة في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وخلق بيئة عمل أكثر تنوعًا وشمولاً.

وبهذه المناسبة، صرح السيد/ مارك وايلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتي للصناعات الغذائية، قائلاً: "في بيتي، نعمل كل يوم لإحداث فرق في المجتمع. إذ تؤمن شركة بيتي بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع، ولهذا تظل ملتزمة بالتحول نحو منظومة أكثر شمولاً. وقد تمكنا من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من العمل على تطبيق المعايير الدولية داخل الشركة من أجل تعزيز المساواة في بيئة العمل. وقدم برنامج البنك دعمًا كبيراَ لبيتي حتى عملت من خلاله على جذب المزيد من العاملات إلى الوظائف التي يهيمن عليها العاملين من الرجال مثل مراكز التوزيع والمبيعات. وإدراكاً منا لأهمية التوازن بين العمل والحياة لكل من الرجل والمرأة، قامت شركة بيتي مؤخراً بتطبيق إجازة الأبوة على غرار إجازة الأمومة."

ومن جانبه، علّق د. /عمرو سالم – الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة بيتي للصناعات الغذائية: " تمكنت الشركة من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من توفير الدعم العملي بهدف مراجعة وتطوير سياسات الموارد البشرية خاصة تلك المتعلقة بالمساواة، ومكافحة التمييز، والتحرش، وإجراءات التظلم، وذلك للتأكد من توافقها مع المعايير والشهادات الدولية لتكافؤ الفرص. وقد ساهم البرنامج في تعزيز استراتيجية الاستدامة لدينا، بالإضافة إلى تحسين عملية إعداد تقارير تتوافق مع المعايير التي تقرها المبادرة العالمية للتقارير (GRI Reporting). والتزاماً بمسؤوليتها نحو المجتمع، تعمل الشركة جاهدة لتوفير التدريب اللازم للسيدات في المناصب العليا. علاوة على ذلك، وفرت الشركة فرص التعليم المناسبة للمرأة في محافظة البحيرة وذلك بهدف إعداد الموهوبات من العاملات لتمكينهن من القيام بأدوار مختلفة داخل المنظومة في المستقبل. وتؤكد هذه الخطوات التزام شركة بيتي نحو تمكين المرأة من خلال توفير فرص العمل؛ تماشياً مع خطة التنمية الاقتصادية للحكومة المصرية، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030."

وفي ذات السياق، أضافت سونيتا بيتامبر، نائب مدير قسم تنمية المرأة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن فخورون بنجاح الشراكة مع شركة بيتي، والتي تجسد التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه التحالفات الاستراتيجية في تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي. يتوافق التزام بيتي بتعزيز المساواة في بيئة العمل مع نهج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخاص بتنمية رأس المال البشري، وهو ما انعكس في الزيادة الملحوظة في تمثيل المرأة في الإدارة العليا والمناصب القيادية. ومن خلال الشراكة، ساهمنا في تعزيز تكافؤ الفرص وخلق بيئة عمل أكثر تنوعًا وشمولاً داخل بيتي. ونتطلع إلى المزيد من النجاحات لهذه الجهود المشتركة".

جدير بالذكر أن شركة بيتي قد صادقت رسميًا على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، وتسعى جاهدة للحصول على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين، وهو شهادة اعتماد تسترشد بنموذج مؤسسة التمويل الدولية الخاص بالمساواة بين الجنسين ويهدف إلى تعزيز المساواة بينهما، وإنهاء الممارسات التى تعيق ترقّى النساء إلى المناصب العليا. ويتطلب الحصول عليهذه الشهادة تهيئة بيئة عمل داعمة للمرأة من خلال مجموعة من السياسات المراعية للفوارق بين الجنسين، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة الأوسع لشركة بيتي لتصبح شركة مصرية تتبع معايير العمل الدولية.

نبذة عن شركة "بيتي":

تم تأسيس شركة بيتي – إحدى الشركات التابعة لشركة المراعي ، عام 1998 كشركة مصرية متخصصة في تصنيع المواد الغذائية، وتعد شركة بيتي من الشركات الرائدة في قطاع المواد الغذائية في السوق المصري فهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة للألبان والعصائر والزبادي في مصر التي توفر منتجاتها الرائدة من ألبان المراعي، وزبادي المراعي، والمراعي تريتس Almarai Treats، والمراعي يوجوAlmarai Yogo ، وعصير المراعي، وكريمة المراعي، ولبنة المراعي بالإضافة إلى ألبان وعصائر بيتي.

نبذة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:

هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل على تعزيز وتطوير القطاع الخاص والمبادرة الريادية في 36 دولة عبر ثلاث قارات. منذ بدء عمليات البنك في مصر في عام 2012، تم استثمار أكثر من 11 مليار يورو في 174 مشروعًا. وتشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي والزراعي والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي، علاوة على المساهمة في تحسين خدمات النقل.

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