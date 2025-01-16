قرية جماهيرية مجانية في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2025 تضم خمس مناطق رئيسية مع خيارات ترفيهية متنوعة

قرية التنس في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2025 تضاعف مساحتها لتقدم تجربة أكثر تنوعًا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار الاستعدادات لانطلاق النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2025، تم اختيار شركة "براج"، الرائدة في تصميم وتنظيم الفعاليات الإبداعية، والحاصلة على العديد من الجوائز في هذا المجال، لتطوير وتنفيذ قرية مبادلة للتنس، بما يضمن تجربة استثنائية لعشاق التنس والجماهير.

ستُقام بطولة محترفات التنس من فئة الـ500 نقطة، في الفترة من 1 إلى 8 فبراير في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، حيث ستشهد مشاركة نخبة من ألمع نجمات التنس العالميات، من بينهن حاملة اللقب إيلينا ريباكينا، والنجمة التونسية أنس جابر، والبرازيلية بياتريس حداد مايا، والروسية داريا كاساتكينا، والسويسرية بليندا بنشيتش، والإسبانية باولا بادوسا. كما تضم قائمة المشاركات سبعًا من أفضل 20 لاعبة في التصنيف العالمي، ما يعزز من الإثارة والمتعة المنتظرة.

و بينما يستعد عشاق التنس للاستمتاع بالمنافسات الرياضية المثيرة، تتأهب قرية مبادلة للتنس هذا العام لتقديم تجربة غنية ومتنوعة للجماهير طوال أيام الحدث، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة التي تمتد على 15,000 متر مربع، أي ضعف المساحة التي كانت عليها في السنوات السابقة.

تفتح القرية أبوابها مجانًا لجميع الزوار، حيث يدعو المنظمون الجمهور لاستكشاف مجموعة غنية من الأنشطة التفاعلية، وتجارب الطعام المتنوعة، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية ملائمة لجميع أفراد العائلة.

هذا التعاون مع شركة "براج"، يُبرز التزام بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة بتقديم تجربة استثنائية للمشجعين، مما يعزز مكانتها كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرح نايجل جوبتا، مدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: "بالتعاون مع مبادلة، يسعدنا العمل بشكل وثيق مع شركة "براج"، الرائدة في تنظيم المهرجانات. لا شك أن الجماهير التي ستحضر البطولة ستكون على موعد مع تجربة استثنائية لا تُنسى."

وأضاف: "اسم "براج" جدير بالثقة، حيث تتمتع هذه الشركة بخبرة واسعة ومكانة مرموقة في تصميم وتنفيذ المهرجانات، وقد شاركوا في تنظيم العديد من الفعاليات الكبرى. نحن متحمسون لرؤية إبداعهم يتجسد في قرية مبادلة للتنس، التي ستكون واحدة من أبرز معالم البطولة هذا العام."

ومن جهته، قال السيد عمر قواص المدير العام لبراج أبوظبي: "يُعتبر هذا التعاون بين براج ومبادلة، شراكة مثالية تهدف إلى تقديم تجربة استثنائية لا تُنسى في النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة. نحن متحمسون للعمل على إنشاء قرية جماهيرية تضيف بُعدًا جديدًا يكمّل الأجواء الرياضية المميزة داخل الاستاد."

سيتمكن زوار البطولة هذا العام من الاستمتاع بـ "قرية مبادلة للتنس"، التي صُممت لتقديم تجربة استثنائية، وتضم خمس مناطق رئيسية مميزة:

المنطقة الأولى، تضم المسرح الترفيهي الرئيسي، حيث تُقام عروضًا موسيقية وفعاليات ترفيهية ورياضية. والمنطقة الثانية، تقدم تجربة غنية لعشاق الطعام، مع مجموعة متنوعة من خيارات المأكولات والمشروبات التي تناسب جميع الأذواق.

وتركز المنطقة الثالثة على تقديم أنشطة تفاعلية مستوحاة من عالم التنس، لتجربة مليئة بالحماس. وتحتفي المنطقة الرابعة بالإبداع ،من خلال أنشطة الفنون والحرف اليدوية التي تعزز الترابط بين الرياضة والفن.

أما المنطقة الخامسة والأخيرة، فمخصصة للألعاب، وتضم ثلاثة أقسام مختلفة وهي، ألعاب الفيديو التقليدية، وألعاب المهارات، والألعاب التفاعلية.

تتمتع "براج" بسجل حافل في مجال تنظيم المهرجانات الناجحة في الإمارات، حيث تعاونت مع أبرز العلامات التجارية في المنطقة مثل "ميرال"، جزيرة ياس، "إكسبيرينس أبوظبي"، "نتفليكس"، "جوجل"، "إكسبو"، "الفيفا"، و"كارتييه"، لإحياء فعاليات مميزة مثل "بريد أبوظبي" ومهرجان "أم الإمارات".

يمكن للجماهير الآن، الحصول على تذاكر البطولة عبر الموقع الرسمي www.mubadalaabudhabiopen.com، مع دخول مجاني للأطفال خلال الأيام الخمسة الأولى، وأسعار التذاكر للكبار تبدأ من 25 درهمًا فقط.

أنستاجرام: @MubadalaAbuDhabiOpen

إكس:MubadalaADOpen

فيسبوك: Mubadala Abu Dhabi Open

تيكتوك: @MubadalaAbuDhabiOpen

للاستفسارات الاعلامية، يرجى التواصل مع

DUNE | 23

بسمة خليفة

basma.khalifa@dune23.me

+971 50 377 1681

حول بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة:

بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة هي إحدى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات تصنيف 500 نقطة، وتقدمها آي إم جي بالشراكة مع مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي. تُقام النسخة الثالثة من البطولة عام 2025 في مجمع التنس الدولي، مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

حول براج

"براج" هو كيان مبتكر نشأ في الإمارات العربية المتحدة، يهدف إلى تغيير المفاهيم التقليدية للفعاليات وابتكار أنماط جديدة من الفعاليات التي تتجاوز الحدود المألوفة. تنظم الشركة فعاليات وتجارب حية تعزز بناء المجتمعات وربطها بالمبدعين لتقديم تجارب مميزة ومُلهمة. تشمل أعمال "براج" العديد من المشاريع الأيقونية مثل "إكسبو أمسيات خالدة"، و"قرية الأنمي في موسم جدة 2022"، و"مدينة الأنمي في موسم الرياض 2023"، و"فاشن فوروارد"، و"بود إكس فيفا فيستيفال دبي"، و"منطقة فيفا في قطر"، و"إكسبو فن سيتي"، و"مييت دي 3"، و"بريد أبوظبي"، إلى جانب حفلات موسيقية لنجوم عالميين مثل "دوا ليبا"، و"إنريكي إغليسياس"، و"روبي ويليامز"، و"كايسر تشيفس"، و"أليشيا كيز"، و"كريغ ديفيد"، و"6لاك"، و"جيغز"، و"أرماني وايت" وغيرهم. كما تشمل الفعاليات "سول دي إكس بي"، و"تحدي دبي للياقة"، وفعالية كانتين الشاطئ ضمن مهرجان دبي للمأكولات. لمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة: brag.world تابعوا "براج" على إنستغرام @brag.

حول آي إم جي

آي إم جي هي وكالة تسويق رياضي عالمية رائدة في مجالها، متخصصة في إدارة حقوق الوسائط والمبيعات، وإنتاج وتوزيع المحتوى متعدد القنوات، والشراكات التجارية، والخدمات الرقمية، وإدارة الأحداث الرياضية. تدعم الوكالة نمو الإيرادات وتوسيع قاعدة الجماهير وتعزيز الملكية الفكرية لأكثر من 200 اتحاد ورابطة وحدث وفريق رياضي، بما في ذلك الدوري الوطني لكرة القدم، الدوري الإنجليزي الممتاز، اللجنة الأولمبية الدولية، الدوري الوطني للهوكي، الدوري الرئيسي لكرة القدم، جولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين ورابطة لاعبات التنس المحترفات، نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه (ويمبلدون)، بطولة أوروبا لكرة السلة، جولة دي بي وورلد، ذا آر أند إيه، إلى جانب بطولة الفنون القتالية يو إف سي والمصارعة الحرة دبليو دبليو إي وبي بي آر. أي إم جي هي شركة تابعة لإنديفور، الشركة العالمية المتخصصة في الرياضة والترفيه.

حول رابطة لاعبات التنس المحترفات:

تأسست رابطة لاعبات التنس المحترفات على يد اللاعبة المحترفة السابقة بيلي جين كينج في عام 1973 على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، وهي تمثل منظمة رائدة عالمياً في الرياضات الاحترافية للسيدات. تعتبر رابطة لاعبات التنس المحترفات من أكثر المنظمات الرياضية الشهيرة والمرموقة في العالم، وهي تضم أكثر من 1600 لاعبة من حوالي 87 دولة، وجميعهن يتنافسن لكسب النقاط ضمن تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات وإحراز ألقاب البطولات المرموقة. تتكون جولة هولوجيك لرابطة لاعبات التنس المحترفات سنوياً من حوالي 50 حدثًا وأربع بطولات جراند سلام، وتمتد عبر ست قارات وقرابة 30 دولة وإقليماً مع جمهور عالمي يزيد على 900 مليون شخص. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول رابطة لاعبات التنس المحترفات على الموقع الالكتروني wtatennis.com.

حول شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1045 مليار درهم إماراتي (284 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول مبادلة للاستثمار، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com

حول مجلس أبوظبي الرياضي:

تأسس مجلس أبوظبي الرياضي بموجب القرار رقم 16 لسنة 2006. الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يتماشى مجلس أبوظبي الرياضي مع رؤية القيادة في الإمارة لتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية. وينظم المجلس سلسلة من الفعاليات الرياضية على مستوى العاصمة أبوظبي، ويحث سكانها على المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية، ويدعم الموهوبين وأصحاب المهارات في تحقيق إمكاناتهم الرياضية.

يؤمن مجلس أبوظبي الرياضي بأن الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية توفر الكثير من الفرص الايجابية أبرزها تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين مستوى اللياقة البدنية.

الرؤية

أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة .. ممارسة .. منافسة.. استضافة

الرسالة

خلق بيئة رياضية تساهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفير البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع، وتطبيق أفضل النظم العالمية المؤهلة للتنافس الرياضي باحترافية على المستويين المحلي والدولي، واستضافة أهم البطولات الدولية.

وجهة رياضية عالمية

يدعم مجلس أبوظبي الرياضي تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية الدولية في أبوظبي.

لمزيد من المعلومات حول مجلس أبوظبي الرياضي، يرجى زيارة:www.adsc.ae

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