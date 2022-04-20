عمان: وقعت مدارس بطريركية الروم الأرثوذوكس المقدسية (الأردن) مع ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي مذكرة للتعاون، تحت رعاية سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس وسعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية".

تأتي هذه المذكرة، التي تم توقيعها في دار مطرانية الروم الأرثوذكس في عمان، انسجاما مع أهداف الطرفين في خدمة التعليم والتعلم لبناء المستقبل، والإسهام في نهوض المجتمع، خاصة وأن مدارس البطريركية أخذت على عاتقها تنشئة أجيال من أبناء وبنات الوطن على مدى عقود طويلة. وفي الوقت ذاته، فإن لدى ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي باع طويل وخبرة في تمكين جهود التعليم والاستشارات المتخصصة ودعم وتبني المشاريع الريادية.

وقد عبر المطران خريستوفوروس عن شكره ومحبته لسعادة الدكتور أبوغزاله واعتزازه بهذه الشراكة التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع الكنيسة الارثوذكسية المحلية بمؤسسات الوطن المختلفة مشيدا بدعم مجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" في العديد من الخدمات والمجالات لمؤسسات بطريركية الروم الارثوذكس في الاردن.

من جانبه أعرب الدكتور أبوغزاله عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة مؤكدا أهمية دعم العملية التعليمية التي ترعاها مدارس البطريركية الأرثوذكسية، مثمنا ثقة المطرانية والمدارس بخدمات مجموعة "أبوغزاله العالمية".

وقد تبرع الدكتور أبوغزاله بعدد من الأجهزة اللوحية "تابليتات" من إنتاج شركة طلال أبوغزاله للتقنية TAGTECH لمشروع الإحصاء الرعوي (التعداد) الذي ستقوم به المطرانية، كما تبرع بتقديم دراسة للجدوى الروحانية والاجتماعية والفكرية لإنشاء المركز الارثوذكسي في دبين.

وقع مذكرة التفاهم كل من السيدة لين مدانات المديرة العامة للمدارس، والسيد فادي الداوود مستشار التعليم والشباب والمدير التنفيذي لملتقى طلال أبوغزاله المعرفي، حيث سيشمل التعاون عدة مجالات أبرزها استضافة الملتقى للأنشطة والفعاليات العلمية والاكاديمية التي تنظمها مدارس بطريركية الروم الارثوذكس- الاردن، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات والورشات الطلابية.

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