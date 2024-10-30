الشارقة، أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن قائمة رعاة وشركاء الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يحتفي بالتنوع الثقافي العالمي خلال الفترة من 6 وحتى 17 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، ويقدم برنامجاً حافلاُ بالفعاليات والأنشطة الثقافية، والجلسات النقاشية والحوارية، وورش العمل التفاعلية، ويعرض مجموعة واسعة من أحدث الإصدارات العربية والعالمية.

دعم من مختلف القطاعات

ويحظى المعرض الذي يرفع هذا العام شعار "هكذا نبدأ"، بدعم نخبة من رواد قطاعات استثمارية واقتصادية وتنموية، منهم "اتصالات من إي أند"، الراعي الرسمي، و"هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون"، الشريك الإعلامي الرسمي، و"مركز إكسبو الشارقة"، الشريك الاستراتيجي، إلى جانب "مجموعة المروان"، و"مجموعة بيئة"، و"أرادَ"، و"بنك الاستثمار"، و"سكيبلي" Skiply ، حيث يسهم كلٌ من هؤلاء الشركاء في تعزيز مكانة المعرض كمنصة عالمية رائدة تحتفي بالثقافة، وتدعم الابتكار، وتعزز من أهمية القراءة.

وتوفر "اتصالات من إي آند" أحدث حلول الاتصالات والخدمات الرقمية المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة مما عزز مكانتها المتميزة في مشهد الاتصالات والتحول الرقمي، في حين تعنى "هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون" بتنمية القطاع الإعلامي في إمارة الشارقة وتطوير الكوادر الإعلامية الوطنية، أما "مركز إكسبو الشارقة" فيعد واحداً من أقدم مراكز المعارض في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي عزز مكانة الشارقة على خارطة صناعة المعارض الدولية والذي يحتضن كبرى المعارض والمهرجانات الدولية السنوية.

وتتضمن قائمة الرعاة والشركاء "مجموعة المروان"، الرائدة عالمياً في مجالي الإنشاءات والعقارات، في رعاية جائزة ترجمان، التي تحتفي بالترجمات المتميزة للأدب والأعمال الثرية وتعمل على تعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة.

وتنضم مجموعة بيئة كشريك للاستدامة خلال المعرض، لريادتها في مجال الابتكار البيئي، لتعزيز توجهات المعرض على تعزيز مفاهيم الاستدامة والمبادرات الخضراء. وتشارك مجموعة أرادَ، المطور العقاري الرائد، كشريك في التنمية. ويأتي بنك الاستثمار، المؤسسة المالية المرموقة، كشريك مصرفي، لضمان تقديم خدمات مالية موثوقة وعالية الجودة، وتلعب "سكيبلي" Skiply دوراً مهماً كشريك، حيث تُعرف بحلولها الآمنة للدفع عبر الهواتف المحمولة للمدارس، باستخدام البطاقات البنكية.

وأعربت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، عن شكرها للدعم الكبير من الرعاة والشركاء، مؤكدةً أن "التزام الرعاة يشكل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة معرض الشارقة الدولي للكتاب كمنصة عالمية للتبادل الثقافي والاحتفاء بالأدب. حيث تساهم هذه الشراكات في نجاح المعرض وتوسيع نطاق تأثيره، مما يمكننا من تعزيز أهمية الكتاب، والتواصل مع المجتمعات، وخلق تجارب ملهمة تربط بين الشعوب من جميع أنحاء العالم."

يشار إلى أن الدورة الـ43 من المعرض تجمع أكثر من 2520 ناشراً وعارضاً من 112 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى 400 مؤلف من بينهم نخبة من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب. كما تشهد دورة هذا العام تنظيم أكثر من 1,357 فعالية متنوعة تستهدف جميع الأعمار من مختلف الاهتمامات، يشارك فيها أكثر من 250 ضيفاً من 63 دولة.

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