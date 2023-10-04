سيقام الجزء الثاني لحدث 2022 الناجح والمنتظر في الفترة من 6 إلى 15 أكتوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة - سينما عقيل، السينما المستقلة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة، تعود مع أسبوع السينما العربية بنسخته الثانية. يعود الحدث الذي يستمر لعشرة أيام، والمقرر في الفترة من 6 إلى 15 أكتوبر، كرحلة سنوية لعرض الحكايات والمواهب من المنطقة. سيكون فيلم الافتتاح لأسبوع السينما العربية بنسخته الثانية والمنسق للمرة الثانية من قبل ربيع الخوري هو فيلم (19 ب) للمخرج المنتمي للموجة الجديدة في السينما المصرية أحمد عبدالله، وأيضاً سيتم عرض مجموعة من الأفلام العربية والأفلام القصيرة الروائية والوثائقية من ضمنها فيلم "حديد نحاس بطاريّات" للمخرج وسام شرف. وسيركز الحدث والذي أقيم من جديد بناءً على طلب شعبي بعد ما لقي جماهيرية ممتازة في عام 2022، على موضوع "الروابط البشرية" لهذا العام. سيعرض أسبوع السينما العربية في نسخته الثانية إنتاجات من جميع أنحاء العالم العربي مع أفلام من 10 دول تتضمن لبنان، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، والمغرب، وسوريا، والصومال، والعراق، وفلسطين.

وستعرض سينما عقيل مجموعة من الأفلام المختارة بحضور مخرجيها، مما سيمكن الجمهور من الحصول على فرصة فريدة للمشاركة في محادثات مع المخرجين، وسيتضمن ذلك لقاء المخرجين السينمائيين المشهورين أحمد عبد الله ومحمد سويد ومريم السركال عن قرب والذين سيكونون حاضرين في عروضهم المختارة بالإضافة إلى مخرجي الأفلام الآخرين الذين سيتوفرون للقيام بالمحادثات افتراضياً.

تبدأ رحلة النسخة الثانية من أسبوع السينما العربية بفيلم (19 ب)، انطلاقاً من فيلا مهجورة في أحياء كانت راقية سابقاً في الستينيات، وتقوم الرواية على حارسها قديماً الذي أجبر على مواجهة مخاوفه وماضيه في هذه الفيلا. وسيتبع ذلك جلسة أسئلة وأجوبة مع مخرج الفيلم الشهير أحمد عبد الله، ليذهب بالمشاهدين في رحلته الإخراجية، يليه في الجدول فيلم الجريمة والإثارة “أشكال” للمخرج التونسي يوسف الشابي، والذي يتحدث عن موقع بناء وجدت فيه جثة وعملية التحقيق مع حارس الموقع. كما دفع الزلزال الأخير الذي أصاب المغرب كلاً من سينما عقيل ومنسق الحدث ربيع الخوري إلى الإشادة بالبلد من خلال عرض فيلم "بين الأمواج"، وهو فيلم تدور أحداثه حول عائلة مغربية يبدؤون باكتشاف أنفسهم بعد مرض ووفاة رب المنزل. وتكتمل المجموعة ببرنامج الأفلام القصيرة "نحن عائلة" والذي يعرض أربع روايات عن أشخاص يصارعون عائلاتهم ومحيطهم محاولين تحرير أنفسهم، حيث يستكشف كل فيلم قصير المفهوم الأساسي للروابط الاجتماعية، ويعرض أعمالاً من 4 دول تتضمن الإمارات العربية المتحدة ومصر والصومال ولبنان.

وكعرض نادر، سيستمتع الجمهور بعرض الفيلم الوثائقي الشخصي للمخرج محمد سويد "يوم بلا غد"، والذي تم التقاطه على مدى 15 عاماً ضمن مشاهد تحولت إلى فيلم سينمائي، وستتاح لرواد السينما فرصة مناقشة الفيلم مع المخرج نفسه من خلال جلسة نقاش من أسئلة وأجوبة بعد العرض. وتشمل الأفلام الأخرى التي سيتم عرضها في المهرجان "بلادي الضائعة"، وهو فيلم للمخرج العراقي عشتار ياسين جوتيريز، و"تحت الشجرة" للمخرج إريج سهيري. وسيعرض أيضاً الفيلم الوثائقي "أجساد بطولية" في سينما عقيل، والذي يسلط الضوء على قوة المرأة وتأثيرها في المواقف المتعددة في المجتمع السوداني. ولتمثيل لبنان بشكل أكبر في هذه النسخة من أسبوع السينما العربية، سيتم عرض الفيلم الشهير "بيروت اللقاء" للمخرج برهان علوي، والذي تم تصويره خلال الحرب الأهلية اللبنانية، مما سيقدم الكلاسيكيات العربية والعالمية للجماهير من خلال عرض نسخة الفيلم المسترجعة. وأخيراً، سيتم عرض فيلم المخرج فراس خوري "علم" للمرة الثانية على الشاشة، والذي يروي قصة عن الحياة والحب في ظل الاحتلال، وذلك بعد أن نفذت تذاكر الفيلم عندما تم عرضه سابقاً في مهرجان "ريل للفيلم الفلسطيني".

وفي حديثها عن نسخة هذا العام من أسبوع السينما العربية، قالت مؤسسة سينما عقيل بثينة كاظم: "بالنسبة للنسخة الثانية من أسبوع السينما العربية، نحن متحمسون جداً للاحتفال مرة أخرى بالسينما العربية بجميع أشكالها، وذلك تبعاً لنجاح حدثنا في العام الماضي. مع مجموعة من الأفلام القيمة ومخرجيها الكبيرين، يسلط برنامج هذا العام الضوء على روايات من 10 دول عربية، ويضم 11 فيلماً روائياً و 4 أفلام قصيرة، بينما يسلط الضوء على 6 مخرجات مغيبات عن الأضواء من المنطقة. وفي غياب المهرجانات السينمائية الوطنية، نحن نفخر بتخصيص منصتنا سنوياً لعرض الصناعات السينمائية المزدهرة في منطقتنا، ومنحهم التقدير الذي يستحقونه. تضمن شراكاتنا مع مهرجان سفر السينمائي الواقع في لندن استمرار نجاح هذه اللحظات الثقافية في دبي، مما يضمن استمرار أسبوع السينما العربية بكونه تجربة مهمة لا تُنسى لمحبي السينما في جميع مجتمعاتنا."

وقال ربيع الخوري، منسق البرنامج: "بينما نبدأ النسخة الثانية من أسبوع السينما العربية، نتعمق أكثر فأكثر في رحلة سينمائية تتجاوز الحدود والثقافات. وقد أتاح لنا موضوع "الروابط الإنسانية" لهذا العام صياغة برنامج يتضمن قصصاً من العالم العربي بأكمله. ومن خلال أفلام مصنوعة في مصر، وتونس، والمغرب، ولبنان، وسوريا، والعراق، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والصومال، وفلسطين، عملنا على نسج مشهد جغرافي عبر الروايات التي تعرض روابط عميقة تربطنا جميعاً. لا يزال أسبوع السينما العربية بمثابة منصة لا تعرض الأعمال المبتكرة للفنانين العرب الراسخين والناشئين فحسب، بل تعمل أيضاً كمساحة حيث يمكن لرواة القصص الكشف عن جزء من أنفسهم، وخلفياتهم، وتأثيراتهم، وأكثر من ذلك. يمثل كل فيلم عدسة فريدة من نوعها للمواهب الاستثنائية في منطقتنا، ويقدم لمحة عن الصور المتنوعة التي تتكامل لتشكل مشهدنا الثقافي. تم ترتيب برنامجنا ليسمح بخوض المحادثات والنقاشات مما يوفر للجمهور فرصة المشاركة مباشرة مع المخرجين المبدعين في العروض الخاصة بهم. وفي عالم أصبح فيه الحوار أكثر أهمية من أي وقت مضى، تظهر سينما عقيل كمنارة لتوحيد الجماهير، وتجمع مجتمعات دبي المتنوعة معاً باسم الفن والحب المشترك للسينما".

ستستمر النسخة الثانية من أسبوع السينما العربية في الفترة من 6 وحتى 15 أكتوبر في سينما عقيل.

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حول سينما عقيل

سينما عقيل هي الدار السينمائية المستقلة الأولى والوحيدة في دولة الإمارات، وهي تُقدم عروض أفلام عالمية مميزة للجمهور في دولة الإمارات. وتهدف سينما عقيل، التي تعرض أهم أعمال وإبداعات المخرجين وصنّاع الأفلام لعقودٍ طويلة، إلى تعزيز الوعي والاهتمام بالأفلام والفنون السينمائية وتقديم الأفلام العالمية إلى الجمهور في المنطقة. تأسست سينما عقيل عام 2014 كسينما متنقلة، وكانت تضم تحت مظلتها أكثر من75سينما مؤقتة تجتذب ما يزيد عن 85 ألفاً من الحضور في دبي وأبو ظبي والشارقة. وفي سبتمبر 2018، افتتحت سينما عقيل أول موقع دائم لها في منطقة القوز بدبي، مما جعلها أول دار سينما على الإطلاق في دول الخليج العربي بالشراكة مع السركال أفنيو. وتطورت السينما المستقلة لتحتفي بالسينما العربية من خلال إطلاق أسبوع السينما العربية في عام 2022 لأول مرة في دولة الإمارات، كما استضافت مهرجانات سينمائية عالمية لتقديم أعمال سينمائية مبتكرة من هونج كونج وإيطاليا في دول الخليج العربي. وأقامت سينما عقيل أول سينما مؤقتة إقليمية لها في الدوحة خلال بطولة العالم لكرة القدم 2022. وتُعتبر سينما عقيل عضواً في شبكة الشاشات العربية البديلة ناس، التي تضم أعضاءً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل ميتروبوليس في بيروت وزاوية في القاهرة وسينماتك طنجة في المغرب.

الموقع الإلكتروني: www.cinemaakil.com // فيسبوك - Cinema Akil // إنستاجرام - CinemaAkil@

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حول مهرجان سفر السينمائي

هو أضخم مهرجان سينما عربية في المملكة المتحدة. وههو مهرجان فريد من نوعه يتيح للجماهير اكتشاف السينما العربية والاحتفال بإنتاجاتها السابقة والحالية وأعمالها القادمة. ويهدف المهرجان إلى الاحتفاء بالمواهب المتنوعة في المنطقة من خلال التعاون مع الجهات المعنية لإقامة برامج تنسجم فنياً مع موضوع المهرجان واستضافة صنّاع الأفلام في جلسات حوارية مباشرة.

كما يُقيم مهرجان سفر فعالياتٍ مميزة تدعم مشهد السينما في المملكة المتحدة وتوفر العديد من الفرص لصنّاع الأفلام الذين يحملون الجنسيتين العربية والبريطانية، إلى جانب تركيزه على التعاون مع مختلف دور العرض والبرامج الرقمية لتوسيع حضور السينما العربية في جميع أنحاء المملكة.