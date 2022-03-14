النسخة السنوية الثامنة من القمة الموارد البشرية لتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستجمع بين أبرز قادة المنطقة.

دبي ، الإمارات العربية المتحدة : تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لخلق "مستقبل عمل" قوي ، يدعو الإنسخة السنوي الثامن لقمة الموارد البشرية لتكنولوجيا قادة الموارد البشرية وتقنية المعلومات من المنطقة إلى رفع مستوى الموارد البشرية الرقمية لديهم. الاستراتيجية والتقارب في هذا التجمع الحصري الذي سيعقد في 16 و 17 مارس في العنوان ، دبي مارينا.

تشهد الشركات تغيرًا أسرع من أي وقت مضى. لتحقيق الاستعداد للمستقبل ، قامت المنظمات بتسريع أهداف التحول الرقمي الخاصة بها وتظل وظائف الموارد البشرية في المستقبل هي جوهر هذا المشهد التجاري المتطور. لتوفير منصة للقادة والمتخصصين الرئيسيين في تكنولوجيا الموارد البشرية الذين يبحثون عن تقنيات واستراتيجيات حديثة تحدث فرقًا ، يتم استضافة قمة HR Tech MENA Summit 2022 تحت شعار "تمكين الموظفين". زيادة المشاركة. إحداث ثورة في العمل. ، 'تم إعداد القمة لاستضافة أكثر من 300 من كبار قادة الفكر والتكنولوجيا في مجال الموارد البشرية والتكنولوجيا من دول مجلس التعاون الخليجي والخبراء المتخصصين الذين سيلتقون ويتواصلون ويتعلمون من نظرائهم لإيجاد حلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم المختلط نحن مشتركون.

ستعقد القمة الموارد البشرية لتكنولوجيا على مدار يومين حيث يمكن لقادة الصناعة تعزيز علاقات جديدة أو المشاركة في محادثات ومناقشات تحفز الفكر حول الاتجاهات المتغيرة في أماكن العمل المختلطة. يعد الحدث المدعو فقط فرصة رائعة لموظفي الموارد البشرية وقادة الفكر للتواصل والتحدث مع زملائهم المتخصصين في الصناعة من أكثر من 20 دولة.

تقوم Microsoft بدور نشط في إعادة تشكيل عالم العمل في مرحلة ما بعد الجائحة. قالت زينة فخري - مديرة الموارد البشرية ، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، "ما هو واضح تمامًا هو أن العمل الهجين موجود لتبقى. بعد أن شجعنا موظفينا على العمل من المنزل حفاظًا على سلامتهم ، قمنا أيضًا بإعداد 25000 شخص جديد عن بُعد. يتطلب تمكين الأشخاص من الازدهار في عالم عمل أكثر مرونة إعادة التفكير في تجربة الموظف بأكملها - بدءًا من الأمان ، إلى كيفية إنشاء الثقافة ، إلى جذب المواهب والاحتفاظ بها ، أجرى 97 ٪ من الموظفين مناقشات مع مديريهم حول كيفية عملهم بشكل أفضل ، و لقد عمل القادة معهم لمواءمة هذه الاحتياجات مع احتياجات الفريق ".

أدى العمل عن بعد والهجين إلى تعزيز الإنتاجية على المدى القصير في معظم أماكن العمل ، حيث قال 57٪ من المشاركين في الاستطلاع إن مؤسستهم كانت تعمل بشكل أفضل مقارنة بأهداف الإنتاجية خلال العام الماضي. استجابةً لذلك ، أضاف شيتانيا بيدي ، الشريك المؤسس ورئيس المنتج في داروين بوكس ​​، "مع رغبة 80٪ من الموظفين في العمل عن بُعد أو هجين في المستقبل ، ستكون تكنولوجيا الموارد البشرية هي المفتاح لدفع الإنتاجية وضمان المشاركة وتمكين الكفاءة بغض النظر عن أي شيء. أين موظفيك. بمطابقة الوتيرة مع المشهد سريع التغير للشركات ، يجب على القادة تبني حقيقة أن الثقافة والقيم التنظيمية لن تقتصر على جدران المكاتب.

يوضح مؤشر اتجاه العمل من Microsoft (WTI) أن الموظفين يتوقعون الآن أفضل ما في العالمين عندما يتعلق الأمر بالعمل التقليدي والعمل عن بُعد. يوضح التقرير الأخير أن أكثر من 70 في المائة من العمال يريدون استمرار خيارات العمل عن بعد المرنة ، في حين أن أكثر من 65 في المائة يتوقون إلى مزيد من الوقت الشخصي مع فرقهم. هذا يخبرنا أنه يجب إيجاد توازن بين أماكن العمل البعيدة والتقليدية.

تفتخرالقمة الموارد البشرية لتكنولوجيا بمجموعة واسعة من المتحدثين الذين ينتمون إلى صناعات مختلفة ، وجميعهم من المقرر أن يشاركوا أفضل الممارسات حول التحول في مكان العمل بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين والموظفين التنفيذيين للموارد البشرية من المنظمات الرائدة في المنطقة مثل الاتحاد للطيران ، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ، وعمانتل ، والسيادة. صندوق مصر ، أستر دي إم للرعاية الصحية ، سامي ، جمارك أبوظبي ، بيبسيكو ، شنايدر إلكتريك ، إينوك ، موانئ دبي العالمية ، منطقة رأس الخيمة الاقتصادية ، راكتدا ، من بين أشياء أخرى كثيرة.

أصبح دعم رفاهية الموظف للعودة إلى مساحة العمل أولوية الآن للعديد من المؤسسات. من خلال برامج الرفاهية وورش العمل ، تركز المنظمات على التوازن بين العمل والحياة. أشارت سارة هنري ، نائب الرئيس - تحول الموارد البشرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، أوراكل عن هذا الموضوع ، "أثناء الوباء ، ندرك أن تجارب الموظفين قد تشمل القلق والوحدة والإحباط والارتباك. استجابةً لذلك ، فإننا نراقب باستمرار برنامج الرفاهية لدينا ونكيفه للمساعدة في تحسين الصحة العقلية للموظفين ورفاهيتهم وتوازنهم بين العمل والحياة.

نشرت اوريكال العام الماضي دراسة عالمية حول الذكاء الاصطناعي في العمل بعنوان "العودة إلى مقعد السائق: الموظفون يستخدمون التكنولوجيا لاستعادة السيطرة." حيث قمنا باستطلاع آراء ما يقرب من 15000 من الموظفين والمديرين وقادة الموارد البشرية والمديرين التنفيذيين لـ C-Suite في ثلاثة عشر دولة ، ووجدنا أن نسبة مذهلة بلغت 93 بالمائة قد استخدموا العام الماضي للتفكير في حياتهم الشخصية والمهنية والتفكير في المستقبل. أدى هذا الانعكاس إلى نتائج مهمة لا يمكن للشركات تجاهلها: أكد 88 بالمائة من المستجيبين أنه قد تم إعادة تعريف معنى النجاح بالنسبة لهم حيث أصبح التوازن بين العمل والحياة والصحة العقلية والمرونة من الأولويات القصوى.

تركز الرعاية الصحية اليوم بشكل كبير على الراحة وإمكانية الوصول. يعيد الناس تقييم أولوياتهم وهناك تركيز غير مسبوق على الصحة والرفاهية. عندما يصبح الناس أكثر وعياً باحتياجاتهم الصحية ، فإنهم يطالبون بخطط شاملة ويمكن الوصول إليها تأخذ في الاعتبار الخدمات مثل استشارات الصحة العقلية ، والأوبئة ، والأمومة ، وطب الأسنان وغيرها من التغطيات. يقول جيروم درويش ، الرئيس التنفيذي لشركة Cigna MEA & SEA من Cigna ، "من منظور القيادة ، أصبحت القدرة على إظهار التعاطف في مكان العمل أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى وسط بيئة كوفيد ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية و رفاهية موظفيهم ".

وفي حديثه عن تجربتهم مع الحدث ، علق جيروم قائلاً: "توفر القمة منصة مثالية لمشاركة وتعلم أفضل الممارسات من المنطقة ، ومناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات الرئيسية ، وبناء علاقات ذات مغزى مع أقرانهم المتشابهين في التفكير ، وقادة الموارد البشرية والتحول الرقمي. بالنسبة إلى Cigna ، تعد القمة فرصة رائعة لعرض حلولنا الابتكارية ".

تأكيدًا على صعود التكنولوجيا والأهمية المتزايدة للاستراتيجيات الرقمية في أجندة الأعمال ، تعد القمة الموارد البشرية لتكنولوجيا محورية للمساعدة في بناء أقسام موارد بشرية أكثر ذكاءً للعلامات التجارية في جميع أنحاء العالم.

"ستستمرالقمة الموارد البشرية لتكنولوجيا في احتلال مركز الصدارة في مواجهة التحديات الناشئة في مستقبل العمل. مع كل إصدار ، نحاول الجمع بين قادة الصناعة لمناقشة ومواءمة الاستراتيجيات مع رؤية الأمة. لقد شهدت الشركات تحولًا كبيرًا في العامين الماضيين ، ونتوقع هذا العام الانغماس في المحادثات حيث يمكن لقادة الأعمال الحصول على رؤية استراتيجية للاتجاهات التي يمكن استعادتها والتقدم في أماكن عملهم ". قال: سيده إن سي ، مدير في كيو ان ايه انترناشونال ، المنظمون لـ القمة الموارد البشرية لتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عن كيو ان ايه انترناشونال QNA International: تقوم شركة كيو ان ايه انترناشونال بإنشاء وتقديم منصات لتبادل التعلم والتطوير في مجال الأعمال من خلال مؤتمرات B2B والفعاليات والدورات التدريبية المخصصة. تتمتع الشركة أيضًا بخبرة في مبيعات الرعاية الخارجية وإدارة الحسابات الرئيسية. www.qnainternational.com.

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