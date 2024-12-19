القاهرة، مصر - تشارك شركة سيمنز هيلثينيرز، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، في فعاليات المؤتمر الدولي المصري الثالث للأشعة، الذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024 في فندق رويال مكسيم بالاس كمبينسكي بالقاهرة الجديدة. وتأتي هذه المشاركة للعام الثالث على التوالي، انطلاقاً من دورها كشريك استراتيجي لوزارة الصحة والسكان المصرية، وتأكيداً على التزام الشركة المستمر بتطوير ودعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية.

خلال النسخة الثالثة من المؤتمر، تستعرض سيمنز هيلثينيرز مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة، بما في ذلك أحدث تقنيات الأشعة والتصوير الطبي، والتشخيصات المختبرية، وأنظمة الرعاية الفورية وعلاج السرطان، وتضمين الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الرقمية التي تعزز دقة التشخيص وسرعة اتخاذ القرارات الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بتجربة المرضى، بما يتماشى مع هدفها لجعل الرعاية الصحية متاحة للجميع في كل مكان وبشكل مستدام.

وخلال فعاليات اليوم الأول، قام السيد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بزيارة جناح سيمنز هيلثينيرز مصر، حيث سلطت الشركة الضوء على الجهود المبذولة في إنشاء وتشغيل أول معمل محاكاة للتدريب على أجهزة الأشعة المقطعية والتشخيصية والرنين المغناطيسي في الإسماعيلية، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما استعرضت الشركة دورها في إطلاق برامج تدريبية متعددة داخل المعمل، مما يعكس التزام سيمنز هيلثينيرز بدعم وتمكين العاملين بالقطاع الطبي من خلال تدريبهم ورفع كفاءتهم، وتعزيز ثقافة الابتكار، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وفي إطار مشاركتها في المؤتمر، تتعاون شركة سيمنز هيلثينيرز مع الإدارة العامة للأشعة (GDR) لإعادة إطلاق مبادرة "اعرف رقمك". ويمثل هذا الإطلاق الثاني للمبادرة في منطقة الشرق الأوسط، بعد نجاح إطلاقها في المرة الأولى خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، الذي نظمته وزارة الصحة والسكان المصرية في وقت سابق من هذا العام. تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية صحة الكبد والكشف المبكر لمرض الكبد الدهني باستخدام جهاز ACUSON Sequoia المزود بتقنية الموجات فوق الصوتية لقياس نسبة الدهون في الكبد (UDFF)، والذي يوفر تقييمات دقيقة وفورية دون تدخل جراحي. وتشجع المبادرة على الفحوصات الدورية واتباع أنماط حياة صحية لتقليل مخاطر أمراض الكبد. وقد شملت المرحلة الأولى فحوصات لأكثر من 300 فرد، مما ساعدهم على فهم حالتهم الصحية واتخاذ خطوات استباقية لتحسينها.

أكد عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثينيرز، على أهمية المؤتمر، قائلاً: "إن مشاركتنا في المؤتمر المصري الدولي الثالث للأشعة تؤكد التزامنا الراسخ بالمساهمة في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في مصر والمنطقة، حيث نهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة القطاع الطبيفي مصر. كما يشرفنا أن نتعاون للمرة الثانية مع الإدارة العامة للأشعة لتوسيع نطاق تأثير مبادرة "اعرف رقمك". وتعكس مشاركتنا ومبادراتنا التزامنا الراسخ بالابتكار، وزيادة الوعي الصحي، وتقديم حلول صحية مبتكرة في مصر، بما يتماشى مع أهداف رؤيتها لعام 2030."

يبرز التعاون المستمر بين شركة سيمنز هيلثينيرز ووزارة الصحة والسكان المصرية دورها الاستراتيجي في دعم أولويات قطاع الرعاية الصحية في مصر. وتهدف الشركة من خلال دمج التكنولوجيا مع الشراكات الفعالة إلى تعزيز وصول المرضى إلى خدمات صحية، مما يحسن من نتائجهم، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وإحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة المرضى والمجتمع بشكل عام.

سيمنز هيلثينيرز هي شركة رائدة في اكتشافات مجال الرعاية الصحية للجميع حول العالم بشكل مستدام. الشركة توفر عالميا تجهيزات وحلول وخدمات للرعاية الصحية، مع نشاطات في أكثر من 180 دولة وتمثيل مباشر في أكثر من 70 دولة. تتألف المجموعة من سيمنز هيلثينيرز أي جي، والمُدرجة باسم SHL في فرانكفورت، ألمانيا، وتوابعها. تلتزم سيمنز هيلثينيرز، كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، بتحسين الوصول وتطوير الرعاية الصحية في المجتمعات محدودة الخدمات على مستوى العالم والتي تسعى للتغلب على أخطر الأمراض. تكمن نشاطات الشركة أساسًا في مجالات التصوير، والتشخيص، و علاج السرطان، والعلاجات الاقتصادية غير الجراحية، بالإضافة إلى التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. لدى سيمنز هيلثينيرز حوالي 72,000 موظف على مستوى العالم وتولت عائدات بقيمة حوالي 22.4 مليار يورو، طبقا للسنة المالية 2023، التي انتهت في 30 سبتمبر 2024. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.siemens-healthineers.com

-انتهى-

#بياناتشركات