بالتعاون مع مجموعة مختارة من عملائها وشركائها

بناء منظومة قوية وشاملة يُعدّ أولوية خلال فعالية التواصل والتوظيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة– من المقرّر أن تستضيف شركة "سيلزفورس" العالمية البارزة في إدارة علاقات العملاء، في 20 يوليو الجاري، معرضها السنوي المتخصص في التوظيف التخصصي، "تريل بليزر كونكت" Trailblazer Connect Career، وذلك في سبيل إثراء منظومتها التقنية من الشركاء والعملاء وتنويعها وتعزيزها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقام معرض التواصل والتوظيف "تريل بليزر" في أعقاب حدث أقامته "سيلزفورس" حديثًا في دبي تحت عنوان "أساسيات الجولة العالمية" Salesforce World Tour Essentials، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتطوير مشهد أكثر شمولًا وقوّة لقطاع تقنية المعلومات في الشرق الأوسط، وإفساح المجال أمام المهنيين من أصحاب التخصصات والمهارات المعتمدة من "سيلزفورس" لنيل فرص وظيفية جديدة في مجموعة من قطاعات النموّ.

وبهذه المناسبة، قال تييري نيكول النائب الإقليمي للرئيس والمدير العام لدى "سيلزفورس" الشرق الأوسط، إن ثمّة حاجة لإتاحة فرص وظيفية متكافئة أمام المرشحين المؤهلين، لا سيما من النساء ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، للعمل في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، لتحقيق التطلعات الاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتًا إلى أن المنطقة تُعدّ من أسرع مناطق التحوّل الرقمي تطورًا في العالم.

وأضاف: "يشكّل معرض التوظيف "تريل بليزر كونكت" أرضية خصبة لتواصل خبراء التقنية المعتمَدين والواعدين في المنطقة مع العملاء والشركاء الذين يحتاجون إلى الاستفادة من مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات وإدارة علاقات العملاء، من أجل إحداث التحوّل في عملياتهم وتحقيق أهدافهم التجارية المحدّدة".

ومن المقرّر أن تشارك نخبة من الشركاء والعملاء من المؤسسات العاملة في مجموعة من القطاعات، كالعقارات والطاقة والمصارف والاتصالات، في فعالية التواصل والتوظيف "تريل بليزر"، في خطوة تثبت النموّ الكبير لمشهد التقنية الإقليمي وريادة "سيلز فورس" فيها. وكانت الشركة أفادت حديثًا بأن منظومتها من الشركاء في الشرق الأوسط نمت بنسبة 46% على أساس سنوي في نهاية الربع الأول من السنة المالية 24 (31 يناير 2023)، فيما ارتفعت الشهادات المهنية التي منحتها "سيلزفورس" بنسبة 51.5% خلال المدة نفسها.

وأوضح نيكول أن القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى مجموعة متنوعة من المهنيين الخبراء والمعتمَدين لتحقيق الأهداف المحددة للنمو وتلبية المتطلبات المتغيرة للسوق، وانتهى إلى القول: "ثمّة منافسة لاستقطاب أصحاب المواهب والاحتفاظ بهم، لذلك فإن فعاليات مثل مبادرة "تريل بليزر كونكت" تمثل ملتقىً مهمًا لتلبية احتياجات هؤلاء الشركاء والعملاء، إضافة إلى المهنيين المختصين الساعين إلى خوض تحدّيات مهنية جديدة".

يمكن زيارة الموقع https://sfdccareerfairs.swoogo.com/2023careerfairsregisterinterest/3229086 للحصول على مزيد من المعلومات عن معرض "تريل بليزر كونكت" من "سيلزفورس".

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نبذة عن شركة «سيلزفورس»

تعتبر «سيلزفورس» الشركة الرائدة عالمياً في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء، التي تساعد الشركات بمختلف أحجامها على إحداث التحول الرقمي المنشود وإنشاء عروض متكاملة (360 درجة) لعملائها. لمزيد من المعلومات حول سيلزفورس (رمزها في بورصة نيويورك: CRM) يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة على العنوان: www.salesforce.com.