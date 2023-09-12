لرائدات الأعمال الراغبات في تطوير مهاراتهن

الشارقة، وجه "مجلس سيدات أعمال الشارقة" دعوة لرائدات الأعمال الراغبات في تطوير مهاراتهم في قطاعي الأغذية والصناعات النسيجية للتسجيل في سلسلة ورش عمل متخصصة تعقد خلال شهري سبتمبر ونوفمبر المقبل، بهدف تمكين المشاركات من تحقيق النجاح وإدارة مشاريعهن بناءً على قواعد علمية ومهنية، وتقديم التدريب الذي يساهم في تطوير معارفهن.

وفتح المجلس باب التسجيل من خلال تطبيق "مجلس سيدات أعمال الشارقة" (SBWC)، على متجري أبل ستور وآندرويد، حيث يستضيف في كل ورشة واحداً من الخبراء المتخصصين أصحاب النجاحات في مجالي الأغذية والصناعات النسيجية ليقدم أساسيات تأسيس المشاريع في هذين المجالين والمجالات لمتاحة للنجاح فيها والطرق والآليات الممكنة لتجاوز تحدياتها المحتملة.

ورشة أساسيات المطبخ السحابي

وتنطلق أولى الورش تحت عنوان "أساسيات المطبخ السحابي" في 21 سبتمبر المقبل بفندق سينترو بالشارقة ويقدمها الخبير والمستشار في مجال الضيافة، اكهيلش باهل، حيث تتعّرف المشاركات فيها على أفضل الممارسات والاستراتيجيات الكفيلة بنجاح أعمال مشاريع المطابخ السحابية، وهي نوع جديد من المشاريع الريادية في مجال المطابخ تعتمد على التكنولوجيا، وتقدم الطلبات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أن تكون لها واجهة في الواقع.

ورشة "المنسوجات"

وتأتي الورشة الثانية لتعرِّف المشاركات على أساسيات نجاح قطاع "المنسوجات"، وينظّمها المجلس في تيكستايل سيتي، المدينة العالمية دبي يوم 2 نوفمبر المقبل، ويقدمها مدرب له في عالم التصميم موهبة تجعل من التعامل مع الأقمشة وتفصيلها ممارسة فنية تجذب من يتدربون على يديه، وهو المصمم الخبير ياسر البير، حيث تتعرف المشاركات فيها على خمسة مبادئ أساسية تتعلق بالمنسوجات وأنواعها وخصائصها وطرق استخدامها. وتركز الورشة على تقنيات التعامل مع القماش بطرق عملية وإبداعية، حيث تتعلم المشاركات كيفية تنفيذ التصاميم بدقة وجودة، وكيفية الارتقاء بعلاماتهن التجارية إلى آفاق جديدة في سوق المنسوجات المحلي والإقليمي.

إبداع الأفكار وتطويرها نقطة الانطلاق

وقالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: "نؤمن بأن المعرفة والخبرة والتدريب هي من أسس نجاح الأعمال، ولذلك نسعى في (مجلس سيدات أعمال الشارقة) إلى فتح المجال أمام السيدات للتعرف على قطاعات اقتصادية وصناعية مختلفة ومتنوعة تعتمد على أحدث التقنيات التي تقودهن نحو آفاق واعدة، معتمدين في ذلك على مجموعة واسعة من المبادرات والأنشطة لنفتح أمام المتدربات أساليب مختلفة ومتنوعة من أشكال الاستثمار وريادة الأعمال في المجالات الحيوية، وتزويدهن بالمعلومات والأدوات اللازمة لإنشاء وإدارة مشاريعهن الخاصة في هذه القطاعات، بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية المجلس لتمكين المرأة وتحفيزها على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ورش مستمرة على مدار العام

وكان "مجلس سيدات أعمال الشارقة" قد نظم ورشتي عمل تناولت الأولى "أسرار صناعة العطور"، قدمتها عضو مجلس إدارة المجلس والمؤسس المشارك لـ انفاسك دخون، أوليمبيا ت. ماسكولو، في 17 مارس الماضي، حيث تعرفت المشاركات على أسرار صناعة العطور وأهمية الروائح في تحديد الشخصية والمزاج. والأخرى بعنوان "ورشة "المال يتحدث"، التي نظمها المجلس في 22 مايو الماضي، وقدمتها رائدة الأعمال الإماراتية لطيفة بن حيدر، التي اطلعت سيدات الأعمال على كيفية إدارة المال بذكاء وتحقيق الازدهار المالي من خلال منصتها الإلكترونية "بيتكي".

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