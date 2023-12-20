ZUG Switzerland: أعلن "سيبا بنك - SEBA Bank AG"، وهو بنك مرخص بالكامل للعملات والأصول الرقمية اليوم، عن إطلاق هويته التجارية الجديدة، "أمينا بنك - AMINA Bank AG". تمارس المجموعة أعمالها المصرفية عالميًا عبر مراكزها المنظمة في كل من زوغ ، أبو ظبي وهونغ كونغ، وتقدم لعملائها الخدمات المصرفية التقليدية وخدمات الأصول الرقمية.

وصنع "سيبا بنك" تاريخًا في عام 2019 ،عندما أصبح واحد من أولى المؤسسات التي تخضع لتنظيم "هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية - FINMA" لتقديم الخدمات المصرفية للعملات الرقمية. فتمثل هذه العلامة التجارية الجديدة فصلًا جديدًا للشركة، والتي تعمل بفخر منذ أكثر من أربع سنوات. يستمد "أمينا بنك" إلهامه من الطموح عينه الرائد لقيادة الطريق لعملائه وتشكيل مستقبله كبنك متخصص في الأصول الرقمية خاضع للتنظيم السويسري ويقدم خدماته لعملائه التقليديين والعملاء المهتمين بالأصول الرقمية حول العالم.

يشتق اسم "AMINA" من المصطلح "transAMINAtion"، مما يعني نقل مركٌب إلى آخر. "أمينا" هي علامة تجارية يقودها التغيير المستمر، تجمع بين مختلف "المركبات" المصرفية التقليدية، الرقمية، والأصول الرقمية لإطلاق إمكانات جديدة ونمو لعملائنا. وتمثل رؤية التغيير هذه تحولًا في المستقبل المالي لعملائنا.

وفي هذا الصدد، علّق الرئيس التنفيذي لشركة "أمينا غروب"، فرانز بيرغمولر، قائلاً: "يسعدنا أن نقدم للعالم هويتنا التجارية الجديدة، ففي حين نودّع اسم "سيبا - SEBA"، سنبقى فخورين دائمًا بالإنجازات التي حققتها المجموعة تحت العلامة التجارية السابقة".

وأضاف: "تمثل علامتنا التجارية حقبة جديدة في نمو الشركة واستراتيجيتها. فنحن لاعب رئيسي في مجال الخدمات المصرفية للعملات والأصول الرقمية ونتواجد هنا لتشكيل مستقبل التمويل. من خلال نهجنا الذي يركز على العميل، وسنوات خبرتنا في مجالي التمويل التقليدي والكريبتو، نقدم منصة للمستثمرين لبناء الثروة بأمان وضمن أعلى المعايير التنظيمية".

وتابع: "نحن ممتنون لتشجيع مستثمرينا الداعمين والملتزمين الذين لم يبخلوا علينا بالمساعدة ، ودعموا نمو الشركة. كما نشكر موظفينا في جميع المناطق على عملهم الجاد وتفانيهم. بينما نتطلع إلى عام 2024، فإن طموحنا هو تسريع نمو مراكزنا الاستراتيجية في سويسرا وهونغ كونغ وأبوظبي، ومواصلة توسعنا العالمي، والاستفادة من جميع النجاحات التي حققناها على مدى السنوات الماضية".

والجدير ذكره، بأن هذا التغيير في العلامة التجارية لن يؤثر على العملاء الحاليون لدى "أمينا بنك" (سيبا بنك سابقًا) ، بخلاف التعامل مع الاسم التجاري الجديد، فجميع العمليات ستكون متاحة كالمعتاد في جميع المجالات.

وسيتقدم المكتب الفرعي الموجود في أبو ظبي والشركات التابعة في هونغ كونغ وسنغافورة لاحقًا بطلب تغيير الاسم ليتوافق مع المكتب الرئيسي في زوغ.

لمعرفة المزيد حول "أمينا"، الرجاء تصفّح موقعنا الإلكتروني: www.aminagroup.com

حول "أمينا" البساطة في مصرفة العملات الرقمية

تأسست "أمينا" (سابقا SEBA) في أبريل 2018 وتتخذ من زوك مقرا لها، وهي مؤسسة رائدة في القطاع المالي. في أغسطس 2019، حصلت "أمينا" على ترخيص سويسري للخدمات المصرفية وتداول الأوراق المالية. فالنطاق الواسع للخدمات المتكاملة رأسيا، جنبًا إلى جنب مع أعلى معايير الأمان، يجعل عرض القيمة الذي تقدمه "أمينا" فريدًا من نوعه. هذا وتعمل مجموعة "أمينا" على الصعيد العالمي من مراكزها الخاضعة للتنظيم في سويسرا وأبوظبي وهونغ كونغ لتقديم خدمات المصرفية بالعملات الدولية والعملات الرقمية للمستثمرين ، التقليديين والمحليين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.

صنّفت كل من CVVC Global Report و CB Insights، "أمينا" كواحدة من أفضل 50 شركة ضمن نظام البلوكتشين البيئي. منحت مجموعة Aite AMINA، "أمينا" جائزة الابتكار المؤثر في إدارة الثروات الرقمية لعام 2021 ضمن فئة "الشركة الرقمية الناشئة الأفضل للعام. كما صنّفها "لينكدإن" كواحدة من أفضل الشركات الناشئة في سويسرا لعام 2021. في عام 2022، فازت "أمينا" بجائزة عرض الأصول الرقمية أو الخدمات في حفل WealthBriefing Swiss EAM Awards، وتم الاعتراف بالبنك أيضًا بعرض منتجاته AMINAX (سابقا SEBAX) وفازت بجائزة أفضل ETP للعام في حفل Swiss ETF Awards 2022. وفي عام 2023، فازت "أمينا" بجائزة "إحاطة الثروة الأوروبية" في حلول الأصول الرقمية، ضمن فئة إدراة صندوق التمويل.

#بياناتشركات

-انتهى-

* المصدر: "ايتوس واير"

للتواصل الإعلامي:

السيد مات تورنر، مستشار رئيسي، واكسمان

بريد إلكتروني: aminabank@wachsman.com

السيد إيف لونجشامب، المدير العام، أمينا بنك

بريد إلكتروني: yves.longchamp@aminagroup.com